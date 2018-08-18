Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:31

Serg-ik написав: kingkongovets написав: принимать решение о рождении детей, не решив квартирный вопрос - это не «пришлось», сержик

это называется безответственность принимать решение о рождении детей, не решив квартирный вопрос - это не «пришлось», сержикэто называется безответственность

В семье ( стране) не без урода

В целом, конечно, у нас страна ответственных людей. Судя по демографии. Это Вас должно радовать.

Кстати, Ваши родители-ответственные люди? Вас родили, имея свою квартиру? Или чуток попозже на Лесном получили? В семье ( стране) не без уродаВ целом, конечно, у нас страна ответственных людей. Судя по демографии. Это Вас должно радовать.Кстати, Ваши родители-ответственные люди? Вас родили, имея свою квартиру? Или чуток попозже на Лесном получили?

мои родители меня принесли из роддома не на съемную квартиру и естественно мнение ее хозяев при этом учитывалосьно ведь не обо мне речь?зы:кстати в то время вообще жить в киеве, в трешке, где у ребенка своя комната - это было мега круто и далеко не у всехмногие мои одноклассники и друзья по команде жили вчетвером в гостинках, с родителями родителей в двушках и коммуналках - у нас на площадке в двушке 464 серии сколько я помню жили 2 семьи с детьмисплошь и рядом