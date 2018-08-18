Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:строятся на предположениях, сержик шо значит «пришлось бы продать»?
Это ене предположения о будущем, а расчёты, основанные на прошлом. Когда мне катастрофически мало было места в однухе, я переехал в трёху. Что делать с однухой? 1 Продать, чтобы купить свою трёху 2 Сдать в аренду, чтобы доплачивать за аренду трёхи
Оба варианта я в деньгах расписал
а почему вам вдруг так катастрофически перестало хватать места? шо, мало примеров жизни в однушке вчетвером?
ну и принимать решение о рождении детей, не решив квартирный вопрос - это не «пришлось», сержик это называется безответственность
kingkongovets написав:принимать решение о рождении детей, не решив квартирный вопрос - это не «пришлось», сержик это называется безответственность
В семье ( стране) не без урода В целом, конечно, у нас страна ответственных людей. Судя по демографии. Это Вас должно радовать. Кстати, Ваши родители-ответственные люди? Вас родили, имея свою квартиру? Или чуток попозже на Лесном получили?
striped написав:попросить Фейслеса выступить координатором, вывесить карту на неделю чтобы желающие могли ее пополнить, а потом в зависимости от суммы то ли комплект ковриков в ванную, то ли зеркало в прихожую, то ли что там Сержик закажет Чтобы он глядя на этот предмет интерьера вспоминал, что есть еще добрые люди на форуме, которому мы отдали столько человеко-часов
Скажу сразу, что зеркало не куплю-будет казаться, что Вы все на меня оттуда смотрите))) И коврик в ванную не куплю-не стану я по вашему подарку ногами топтаться. Но и зря, на ерунду, не потрачу
kingkongovets написав:принимать решение о рождении детей, не решив квартирный вопрос - это не «пришлось», сержик это называется безответственность
В семье ( стране) не без урода В целом, конечно, у нас страна ответственных людей. Судя по демографии. Это Вас должно радовать. Кстати, Ваши родители-ответственные люди? Вас родили, имея свою квартиру? Или чуток попозже на Лесном получили?
мои родители меня принесли из роддома не на съемную квартиру и естественно мнение ее хозяев при этом учитывалось
но ведь не обо мне речь?
зы: кстати в то время вообще жить в киеве, в трешке, где у ребенка своя комната - это было мега круто и далеко не у всех многие мои одноклассники и друзья по команде жили вчетвером в гостинках, с родителями родителей в двушках и коммуналках - у нас на площадке в двушке 464 серии сколько я помню жили 2 семьи с детьми сплошь и рядом
striped написав:.. в зависимости от суммы то ли комплект ковриков в ванную, то ли зеркало в прихожую..
зеркало ваще не вопрос - мы их производим, с ковриками у завхоза строймагазина туго )) ЗЫ приносит Серж домой пидарунок. Жена - откеда? - да я тут шарился по форумам лет 10, вместо того, чтобы на квартиру побыстрей наскирдовать ))
Востаннє редагувалось sequence в П'ят 11 лют, 2022 14:50, всього редагувалось 1 раз.
striped написав:Да уж, квартирный вопрос испортил не только москвичей.
ККЦ, может стоит открыть какие-то курсы личностного роста в Тик Токе? Раз уж есть такая потребность научить всех вокруг, а Бахматова поддерживать уже не комильфо?
я никогда не поддерживал бахматова, мы просто с ним давно знакомы еще со времен его участия в камеди, потом общались когда он руководил вднх, мы не друзья и я не хвастаюсь, а делюсь опытом, шоп кто то не повторил каких то ошибок возможно это кого то раздражает - ну так игнор есть
airmax78 написав:Просто когда метр эконома за кольцевой стоит больше 2куе - это за гранью добра и зла. А еще вот эти три фрика меня выбесили: https://youtu.be/MzhCHWSJtqE
Город Солнца Кампанеллы. Прекрасный современный комплекс. Тем более, на всякий случай рядом метро. Что еще важно? А важно качественное обслуживание и догляд со стороны УК. Важно, чтоб там под боком были высокого класса кофейни, вкусные кафюшки-перекушки и желательно приличный ресторан. И чтоб не просто вывески, а чтоб работали от зари до ночи. Чтоб никуда не приходилось переться. Чем выше стоимость, тем приличнее и культурнее соседи, тем моднее, симпатичнее и губастее соседочки. Мечта. Оазис. Белая зависть. Ням. Образец светлого будущего Киева. Впереди Европы всей. Убийца совкошлака. Никто кроме нас. Там лично не был. Сужу по ролику.
airmax78 написав:Просто когда метр эконома за кольцевой стоит больше 2куе - это за гранью добра и зла. А еще вот эти три фрика меня выбесили: https://youtu.be/MzhCHWSJtqE
Город Солнца Кампанеллы. Прекрасный современный комплекс. Тем более, на всякий случай рядом метро. Что еще важно? А важно качественное обслуживание и догляд со стороны УК. Важно, чтоб там под боком были высокого класса кофейни, вкусные кафюшки-перекушки и желательно приличный ресторан. И чтоб не просто вывески, а чтоб работали от зари до ночи. Чтоб никуда не приходилось переться. Чем выше стоимость, тем приличнее и культурнее соседи, тем моднее, симпатичнее и губастее соседочки. Мечта. Оазис. Белая зависть. Ням. Образец светлого будущего Киева. Впереди Европы всей. Убийца совкошлака. Никто кроме нас. Там лично не был. Сужу по ролику.
Тогда все это не про Республику. Хотя, я ее тоже смотрел, но шото не зашло