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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9532953395349535

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:15

  Faceless написав:Тогда все это не про Республику.
Хотя, я ее тоже смотрел, но шото не зашло


Я заглянул на пару лет вперед. У меня дар. Я вижу будущее. Всего две тыщи, которые ударными темпами обесцениваются. Может через 10 лет столько уже будет стоить пачка сигарет. :( А тут комфортная панская жизнь.
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:17

  Libo написав:
  Faceless написав:Тогда все это не про Республику.
Хотя, я ее тоже смотрел, но шото не зашло


Я заглянул на пару лет вперед. У меня дар. Я вижу будущее. Всего две тыщи, которые ударными темпами обесцениваются. Может через 10 лет столько уже будет стоить пачка сигарет. :( А тут комфортная панская жизнь.

як фамільне сєрєбро?
на ложках розбагатів?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:21

  flyman написав:як фамільне сєрєбро?
на ложках розбагатів?


Цело. В стратегическом резерве на чёрный день. Скоро состоится переоценка и будет уже по $300-$600 за унцию. :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Тогда все это не про Республику.
Хотя, я ее тоже смотрел, но шото не зашло

И что, где , за сколько в результате купили?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:22

  Libo написав:
  flyman написав:як фамільне сєрєбро?
на ложках розбагатів?


Цело. В стратегическом резерве на чёрный день. Скоро состоится переоценка и будет уже по $300-$600 за унцию. :shock:

акций Баррика прикупили?
ЗЫ хотя какой Баррик у агента ФСБ? максимум, "Полюс Золото" )))
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:27

  sequence написав: акций Баррика прикупили?


Обязательно. И не только. Еще и PAAS, AG и NEM. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:29

  sequence написав: ЗЫ хотя какой Баррик у агента ФСБ? максимум, "Полюс Золото" )))


Nope! Русские акции не покупаю принципиально - ненавижу всё русское, русофоб. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:54

  kingkongovets написав:Комунальне підприємство «Плесо» як балансоутримувач проводить аварійну обрізку сухостійних дерев та гілок на одному з Дніпровських островів — Оболонському. Про це повідомив «Вечірньому Києву» начальник управління екології й природних ресурсів КМДА Олександр Вознийі запевнив, що причин для хвилювання немає.

«З будівництвом технологічного містка через затоку вперше з’явилася можливість завести на острів техніку й привести його у безаварійний стан. Наразі розпочинається перший етап капітального ремонту зеленої зони та облаштування території», — зазначив Олександр Возний.

Він нагадав, що тут буде рекреаційна зона з пляжем і спортивними майданчиками й максимально збережена природа — жодного будівництва не заплановано.

«У цьому році розпочнуть ремонт острова. Насамперед візьмуться за облаштування пляжу, прогулянкових та велодоріжок, доріжок для техтранспорту, швидкої, пожежників, сміттєвозів. Облаштують майданчики для волейболу. Дістатися до острова поки можливо лише технічним містком, а основний, ми сподіваємося, що меценат завершить будувати до травня місяця. Тоді велосипедний й прогулянковий маршрут буде об’єднаний в кільце — від парку „Наталка“ до Оболонського острова», — уточнив Возний.

https://vechirniy.kyiv.ua/news/61211/?f ... 3KbomClvm8

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