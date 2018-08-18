Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Тогда все это не про Республику. Хотя, я ее тоже смотрел, но шото не зашло
Я заглянул на пару лет вперед. У меня дар. Я вижу будущее. Всего две тыщи, которые ударными темпами обесцениваются. Может через 10 лет столько уже будет стоить пачка сигарет. А тут комфортная панская жизнь.
Faceless написав:Тогда все это не про Республику. Хотя, я ее тоже смотрел, но шото не зашло
Я заглянул на пару лет вперед. У меня дар. Я вижу будущее. Всего две тыщи, которые ударными темпами обесцениваются. Может через 10 лет столько уже будет стоить пачка сигарет. А тут комфортная панская жизнь.
kingkongovets написав:Комунальне підприємство «Плесо» як балансоутримувач проводить аварійну обрізку сухостійних дерев та гілок на одному з Дніпровських островів — Оболонському. Про це повідомив «Вечірньому Києву» начальник управління екології й природних ресурсів КМДА Олександр Вознийі запевнив, що причин для хвилювання немає.
«З будівництвом технологічного містка через затоку вперше з’явилася можливість завести на острів техніку й привести його у безаварійний стан. Наразі розпочинається перший етап капітального ремонту зеленої зони та облаштування території», — зазначив Олександр Возний.
Він нагадав, що тут буде рекреаційна зона з пляжем і спортивними майданчиками й максимально збережена природа — жодного будівництва не заплановано.
«У цьому році розпочнуть ремонт острова. Насамперед візьмуться за облаштування пляжу, прогулянкових та велодоріжок, доріжок для техтранспорту, швидкої, пожежників, сміттєвозів. Облаштують майданчики для волейболу. Дістатися до острова поки можливо лише технічним містком, а основний, ми сподіваємося, що меценат завершить будувати до травня місяця. Тоді велосипедний й прогулянковий маршрут буде об’єднаний в кільце — від парку „Наталка“ до Оболонського острова», — уточнив Возний.