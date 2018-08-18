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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:06
Что-то взгрустнулось. 3000 за метр. А как вам такие цены?
Территория Средняя цена 1 кв.м., дол.
1-комн 2-комн 3-комн
Автовокзал 243 269 272
Березняки 258 250 252
Борщаговка 218 230 221
Виноградарь 231 241 232
Воскресенка 224 221 220
Вышгородский 231 241 232
Голосеево 255 267 297
Дарница 222 224 221
КПИ 300 327 336
Куреневка 231 239 253
Лесной 231 221 218
Липки 486 734 836
Лукьяновка 330 371 409
М.Дарница 259 256 280
Минский 237 243 233
М.Левобережная 297 370 365
Нивки 231 231 266
Оболонь 256 263 259
Отрадный 228 243 271
Печерск 393 421 505
Подол 337 365 404
Русановка 292 277 302
Святошино 231 258 257
Соломенка 267 292 322
Сырец 240 252 253
Татарка 308 291 325
Теремки 223 236 225
Троещина 212 217 211
Харьковский 241 250 243
Центр 463 515 574
Чоколовка 266 273 308
Шулявка 262 318 316
Окраина 227 234 233
Прил. к центру 276 298 313
Центр. районы 435 495 577
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adeges
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:12
striped написав: sequence написав: striped написав:
Господа, как ни крути, а Сержик стал ньюсмейкером ветки на этой неделе. И, пожалуй, пока его событие - самое яркое, что на ветке произошло в этом году.
Я вот думаю - а может стоит ему что-то от форумчан подарить в его квартиру?
какие предложения? нужно же что-то нужное, для этого надо бы понимать от самого Сержа, в чем мы бы ему могли посодействовать.
ну не сервиз же с полотенцами и бритвами? )))
ЗЫ ответ Сержа вижу, давайте подумаем. Кто еще участвует в празднике?
Моя идея была (если ее поддержит достаточное количество людей) попросить Фейслеса выступить координатором, вывесить карту на неделю чтобы желающие могли ее пополнить, а потом в зависимости от суммы то ли комплект ковриков в ванную, то ли зеркало в прихожую, то ли что там Сержик закажет
Чтобы он глядя на этот предмет интерьера вспоминал, что есть еще добрые люди на форуме, которому мы отдали столько человеко-часов
Ха-ха, давайте, я за. Закину пару сотен.
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Рыба-сом
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:15
у нас долларовые купюры 5 летней давности тяжело сдать, а вы за 70-летние ))
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sequence
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:17
adeges написав:
Что-то взгрустнулось. 3000 за метр. А как вам такие цены?
Территория Средняя цена 1 кв.м., дол.
1-комн 2-комн 3-комн
Автовокзал 243 269 272
Березняки 258 250 252
Борщаговка 218 230 221
Виноградарь 231 241 232
Воскресенка 224 221 220
Вышгородский 231 241 232
Голосеево 255 267 297
Дарница 222 224 221
КПИ 300 327 336
Куреневка 231 239 253
Лесной 231 221 218
Липки 486 734 836
Лукьяновка 330 371 409
М.Дарница 259 256 280
Минский 237 243 233
М.Левобережная 297 370 365
Нивки 231 231 266
Оболонь 256 263 259
Отрадный 228 243 271
Печерск 393 421 505
Подол 337 365 404
Русановка 292 277 302
Святошино 231 258 257
Соломенка 267 292 322
Сырец 240 252 253
Татарка 308 291 325
Теремки 223 236 225
Троещина 212 217 211
Харьковский 241 250 243
Центр 463 515 574
Чоколовка 266 273 308
Шулявка 262 318 316
Окраина 227 234 233
Прил. к центру 276 298 313
Центр. районы 435 495 577
это конец 199х? Помню, в новом доме на Предславинской рядом с моим дядей продавали примерно по 400/м2
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sequence
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:22
sequence написав: adeges написав:
Что-то взгрустнулось. 3000 за метр. А как вам такие цены?
Территория Средняя цена 1 кв.м., дол.
1-комн 2-комн 3-комн
Окраина 227 234 233
Прил. к центру 276 298 313
Центр. районы 435 495 577
это конец 199х? Помню, в новом доме на Предславинской рядом с моим дядей продавали примерно по 400/м2
Это данные Януса за сентябрь 2000 года. Янус, было такое АН...
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adeges
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:22
Рыба-сом написав: kingkongovets написав:
купил на свадьбу трешку своей дочери
Чего ж Вы его не переубедили, что "в 18 лет и за дверь", "только образование дать чаду, а потом - пусть сам", про приманки для "двуногих жЫвотных" и т.д.?
а там образования никто брать так и не захотел, ее с ее будущим мужем отчислили из могилянки, все
это драма, но не будем о грустном
кстати он и сам без вышки, шо не помешало ему стать миллионером)
«васкресенка, ваааскресеночка»(с)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в П'ят 11 лют, 2022 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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kingkongovets
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:27
kingkongovets написав:
тут очень любят «реальные кейсы», так вот расскажу об одном из них, за развитием которого я наблюдал лично и даже участвовал спорами и советами)
это история моего друга и бывшего компаньйона
он сам родился и вырос на воскресенке, привык к ней и левому берегу, шо и повлияло в итоге на дальнейшие ошибки, которые он совершил на своем пути к дому своей мечты и хоть офисы у нас всегда были в центре, сам он центр долго не любил и повторял все эти штампы про «невозможно жить», которые сразу отличают понаехов и выросших в спальниках коренных)
так вот, когда мы познакомились у него была однушка в хруще на перова, в которую он прописался по фиктивному браку с уезжающей еврейкой, а потом приватизировал
в общем обошлась она ему в начале 90х в трешку
кстати, во времена моей молодости был даже такой термин «стартовая квартира», странно, но здесь я его ни разу не встречал
когда он решил покупать трешку, то несмотря на все мои советы и уговоры смотрел тока новострои на трое, где уже купили такие же трешки другие наши знакомые
была куплена трешка с видом на тэц 6 и там был сделан шикарный по тем временам «евроремонт» со всеми его традицонными фишками)
но прожив там пару лет он глубоко разочаровался в той локации, к тому же с его жены там однажды сняли золото, а нашего общего друга с женой похитили прямо при входе в квартиру в соседнем доме
в общем эта трешка, в которой он планировал жить и взращивать детей была благополучно продана, а он вложился в новый котлован, опять вопреки моим советам на родном левом берегу, но правда поближе - возле целебного тельбина
а жить он собирался это время на съемной
это было начало нулевых, 2000-2001, не помню уже точно
и тут мне удалось все же внести в его уши здравую мысль и он вместо того шоп снимать купил за 17 куе двушку на радужном с видом на озеро и правый берег
у известного на то время телеведущего, кстати, купил, но то таке
эпопея с достройкой и ремонтом квартиры возле тельбина длилась еще 7 лет, но в итоге и она была продана, бо до человека шото стало наконец доходить
году в 2007 он вложился уже в трешку в голосухе - причем даже на одном с максом этаже и этот выбор был сделан им сознательно - кто не знает там на некоторых этажах есть выступы на фасаде и он, как человек, боящийся высоты, решил шо это будет уменьшать дискомфорт при взгляде вниз, бггг)
но в реальности этот выступ во время дождя создает довольно сильный шум - макс в курсе)
а - еще были куплены 2 паркоместа по 20 тыщ
в итоге в купленной в нечале нулевых за 17 куе двушке он прожил 9 лет!
и продал потом тыщ за 60 вроде
потом он построил себе еще и дом в счастливом и говорит,
шо познал нирвану и шо трешка в голосухе и дом в счастливом это все шо ему надо, шоп встретить старость
ему 53 щас, кстати
а теперь вишенка на тортик - как вы думаете, где этот прошедший столь долгий путь познания человек купил на свадьбу трешку своей дочери, если учесть, шо она до этого года два снимала с парнем двушку в шоколадке на антоновича?)))
в кардинале)
Короче Голосуха это дом престарелых для миллионеров.
ПС Меня огорчает отсутствие восторженных спичей от ЭйрМакса.
Про модные МОПы мог бы пару сообщений чиркануть.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:34
Мне кажется, что с Сержиком сейчас у нас реинкарнация Юры Теплотехника, который после покупки квартиры мечты почему-то активно участвовал в форумных баталиях, доказывая всем правильность своего выбора, а его оппоненты, из спортивного интереса, раз за разом пытались его сломать и признать ошибочность своего решения.
Востаннє редагувалось Рыба-сом
в П'ят 11 лют, 2022 16:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:36
UA написав:Короче Голосуха это дом престарелых для миллионеров.
ПС Меня огорчает отсутствие восторженных спичей от ЭйрМакса.
Про модные МОПы мог бы пару сообщений чиркануть.
я там забыл еще одну забавную деталь, хорошо иллюстрирующую отличия ожиданий от реальности
как была выбрана голосуха - одному нашему общему другу жена на др подарила полет на вертолете и он, несмотря на свою боязнь высоты и аэрофобию был вынужден совершить
его с нами)
и выбрал ту локацию из соображений именно экологичности, каковой она показалась ему с воздуха
метро тогда там еще не было
но когда переселившись он начал нюхать дымы из чс и соседних гаражей и смелл коллектора он скажем так немного разочаровался
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:37
kingkongovets написав: Рыба-сом написав: kingkongovets написав:
купил на свадьбу трешку своей дочери
Чего ж Вы его не переубедили, что "в 18 лет и за дверь", "только образование дать чаду, а потом - пусть сам", про приманки для "двуногих жЫвотных" и т.д.?
а там образования никто брать так и не захотел, ее с ее будущим мужем отчислили из могилянки, все
это драма, но не будем о грустном
кстати он и сам без вышки, шо не помешало ему стать миллионером)
«васкресенка, ваааскресеночка»(с)
Без вышки и Цукерберг и многие другие миллиардеры, но не путать вышку и образование, все миллиардеры образованы, но не все с вышкой.
У нас же, особенное в 90ые, чтобы стать миллионером образование наоборот мешало.
История увлекательная, но я ничего поучительного не почернул, какая-то череда проб и ошибок, в итоге вместо того, чтобы дать дочери самой достичь чего-то ей и ее мужу купили трешку.
Это и есть мажорство, этим убивается характер детей.
Пример негативный ИМХО
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