Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рыба-сом написав:Мне кажется, что с Сержиком сейчас у нас реинкарнация Юры Теплотехника, который после покупки квартиры мечты почему-то активно участвовал в форумных баталия, доказывая всем правильность своего выбора, а его оппоненты, из спортивного интереса, раз за разом пытались его сломать и признать ошибочность своего решения.
не каркайте все мы помним, шо последовало за его покупкой
Рыба-сом написав:Мне кажется, что с Сержиком сейчас у нас реинкарнация Юры Теплотехника, который после покупки квартиры мечты почему-то активно участвовал в форумных баталиях, доказывая всем правильность своего выбора, а его оппоненты, из спортивного интереса, раз за разом пытались его сломать и признать ошибочность своего решения.
Скорость создания контента этой ветки после появления Сержика просто зашкаливает, я уже не успеваю читать )
Sidus написав:История увлекательная, но я ничего поучительного не почернул, какая-то череда проб и ошибок, в итоге вместо того, чтобы дать дочери самой достичь чего-то ей и ее мужу купили трешку. Это и есть мажорство, этим убивается характер детей. Пример негативный ИМХО
тут речь не о его дочери, а о том, как менялись его приоритеты и к чему он пришел в итоге поверьте - его доходы позволяют ему жить в тетрисе, тт, или чикаго
в Great при всех его достоинствах цена остается вполне демократичной. В январе 2022 года она стартует от 25 тысяч гривен за квадратный метр – во столько он обойдется с учетом 10% скидки при полной оплате стоимости квартиры.
и за такие деньги
Наружные стены домов строятся из надежного красного кирпича, а внутренние керамзитобетонные стены дополнительно звукоизолируются. Отопление в новостройках автономное, а минимизировать теплопотери помогает комплексное утепление фасадов минеральной ватой. Вместо привычных подъездов в каждом доме будут меблированные лобби с дизайнерской отделкой, где можно заказать услуги консьерж-сервиса. А высокий уровень безопасности на территории ЖК обеспечат система контроля доступа, круглосуточное видеонаблюдение и служба охраны.
То есть можно и недорого, если захотеть
...вдалеке широкий Днепр радует глаз, а под носом шоссе радует уши
UA написав:Интересен контингент White Lines раскупивший по 3000 у.е метр для себя.
селяне попродававшие земельные паи, и не знающие что делать с такими деньгами
Вы думаете существуют паи 50-100+ га? Оптимистично.
я помню как в середине нулевых «поднялись» жители старых и новых петровцев, попродавав хаты и участки, у некоторых было по несколько - спадщина крузаки, шляпы из крокодила, золото на каждом пальце ггг казино)
один из таких щас мне по хозяйству на даче помогает, просрал вообще все
Рыба-сом написав:Мне кажется, что с Сержиком сейчас у нас реинкарнация Юры Теплотехника, который после покупки квартиры мечты почему-то активно участвовал в форумных баталия, доказывая всем правильность своего выбора, а его оппоненты, из спортивного интереса, раз за разом пытались его сломать и признать ошибочность своего решения.
поезд ушел, деньги уплочены, вещи перевезены. мне лично не ясно, чего Серж не давал местной публике бюджет и приоритеты, а терпел весь этот троллинг 100500 лет и не купил хату в благоприятные и нерисковые 2016-18 г/г. Видимо, на то были серьезные причины. Моя коллега в том же доме попала там с квартирой знатно. Ее мужу мама сделала "подарок" в 2007 году - купила молодоженам квартиру ... в ипотеку. В смысле, оплатила первый взнос. Все в лучших традициях - в швейцарских франках на пике цен. Уже не помню, но цена на тот момент была за те же 100м2 свыше 200К баксов. Короче, года 3 назад они злосчастную ипотеку наконец закрыли.