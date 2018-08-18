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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9535953695379538>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:37

Рыба-сом
Юру гнобили потому, что случись всё немного позже, он бы купил что-то получше из за роста курса доллара.
Покупка у него состоялась летом 2013
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:Мне кажется, что с Сержиком сейчас у нас реинкарнация Юры Теплотехника, который после покупки квартиры мечты почему-то активно участвовал в форумных баталия, доказывая всем правильность своего выбора, а его оппоненты, из спортивного интереса, раз за разом пытались его сломать и признать ошибочность своего решения.
не каркайте
все мы помним, шо последовало за его покупкой
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:39

  Феодал написав:
  UA написав:Интересен контингент White Lines раскупивший по 3000 у.е метр для себя.

селяне попродававшие земельные паи, и не знающие что делать с такими деньгами :|


Вы думаете существуют паи 50-100+ га? Оптимистично.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:39

  Рыба-сом написав:Мне кажется, что с Сержиком сейчас у нас реинкарнация Юры Теплотехника, который после покупки квартиры мечты почему-то активно участвовал в форумных баталиях, доказывая всем правильность своего выбора, а его оппоненты, из спортивного интереса, раз за разом пытались его сломать и признать ошибочность своего решения.

Скорость создания контента этой ветки после появления Сержика просто зашкаливает, я уже не успеваю читать )
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:41

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Sidus написав:История увлекательная, но я ничего поучительного не почернул, какая-то череда проб и ошибок, в итоге вместо того, чтобы дать дочери самой достичь чего-то ей и ее мужу купили трешку.
Это и есть мажорство, этим убивается характер детей.
Пример негативный ИМХО
тут речь не о его дочери, а о том, как менялись его приоритеты и к чему он пришел в итоге
поверьте - его доходы позволяют ему жить в тетрисе, тт, или чикаго
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:43

Почему ЖК Greatстал самым популярным жилым комплексом Киева
https://focus.ua/ukraine/504657-pervyy- ... ksom-kieva

в Great при всех его достоинствах цена остается вполне демократичной. В январе 2022 года она стартует от 25 тысяч гривен за квадратный метр – во столько он обойдется с учетом 10% скидки при полной оплате стоимости квартиры.

и за такие деньги

Наружные стены домов строятся из надежного красного кирпича, а внутренние керамзитобетонные стены дополнительно звукоизолируются. Отопление в новостройках автономное, а минимизировать теплопотери помогает комплексное утепление фасадов минеральной ватой. Вместо привычных подъездов в каждом доме будут меблированные лобби с дизайнерской отделкой, где можно заказать услуги консьерж-сервиса. А высокий уровень безопасности на территории ЖК обеспечат система контроля доступа, круглосуточное видеонаблюдение и служба охраны.

То есть можно и недорого, если захотеть

...вдалеке широкий Днепр радует глаз, а под носом шоссе радует уши
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:43

  Serg-ik написав:Рыба-сом
Юру гнобили потому, что случись всё немного позже, он бы купил что-то получше из за роста курса доллара.
Покупка у него состоялась летом 2013

дежаву, просто ти ще не знаєш, що зараз пік цін, як і тоді
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:46

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

drevlyanin написав:
  Феодал написав:
  UA написав:Интересен контингент White Lines раскупивший по 3000 у.е метр для себя.

селяне попродававшие земельные паи, и не знающие что делать с такими деньгами :|


Вы думаете существуют паи 50-100+ га? Оптимистично.
я помню как в середине нулевых «поднялись» жители старых и новых петровцев, попродавав хаты и участки, у некоторых было по несколько - спадщина
крузаки, шляпы из крокодила, золото на каждом пальце ггг
казино)

один из таких щас мне по хозяйству на даче помогает, просрал вообще все
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:просто ти ще не знаєш, що зараз пік цін, як і тоді

Знаю
Я даже с риелтором хотел поспорить на бутылку шампанского, что моя квартира через три года будет дешевле в баксах, чем сейчас. Но женщины не очень азартны.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:49

  Рыба-сом написав:Мне кажется, что с Сержиком сейчас у нас реинкарнация Юры Теплотехника, который после покупки квартиры мечты почему-то активно участвовал в форумных баталия, доказывая всем правильность своего выбора, а его оппоненты, из спортивного интереса, раз за разом пытались его сломать и признать ошибочность своего решения.

поезд ушел, деньги уплочены, вещи перевезены.
мне лично не ясно, чего Серж не давал местной публике бюджет и приоритеты, а терпел весь этот троллинг 100500 лет и не купил хату в благоприятные и нерисковые 2016-18 г/г.
Видимо, на то были серьезные причины.
Моя коллега в том же доме попала там с квартирой знатно. Ее мужу мама сделала "подарок" в 2007 году - купила молодоженам квартиру ... в ипотеку. В смысле, оплатила первый взнос. Все в лучших традициях - в швейцарских франках на пике цен. Уже не помню, но цена на тот момент была за те же 100м2 свыше 200К баксов.
Короче, года 3 назад они злосчастную ипотеку наконец закрыли.
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