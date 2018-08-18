sequence написав:

Рыба-сом написав: Мне кажется, что с Сержиком сейчас у нас реинкарнация Юры Теплотехника, который после покупки квартиры мечты почему-то активно участвовал в форумных баталия, доказывая всем правильность своего выбора, а его оппоненты, из спортивного интереса, раз за разом пытались его сломать и признать ошибочность своего решения. Мне кажется, что с Сержиком сейчас у нас реинкарнация Юры Теплотехника, который после покупки квартиры мечты почему-то активно участвовал в форумных баталия, доказывая всем правильность своего выбора, а его оппоненты, из спортивного интереса, раз за разом пытались его сломать и признать ошибочность своего решения.

поезд ушел, деньги уплочены, вещи перевезены.мне лично не ясно, чего Серж не давал местной публике бюджет и приоритеты, а терпел весь этот троллинг 100500 лет и не купил хату в благоприятные и нерисковые 2016-18 г/г.Видимо, на то были серьезные причины.Моя коллега в том же доме попала там с квартирой знатно. Ее мужу мама сделала "подарок" в 2007 году - купила молодоженам квартиру ... в ипотеку. В смысле, оплатила первый взнос. Все в лучших традициях - в швейцарских франках на пике цен. Уже не помню, но цена на тот момент была за те же 100м2 свыше 200К баксов.Короче, года 3 назад они злосчастную ипотеку наконец закрыли.