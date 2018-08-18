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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:57
sequence написав:
и не купил хату в благоприятные и нерисковые 2016-18 г/г.
В который раз:
в ремонты и котлованы влазить не очень хотелось, локации новостроев были унылые, вторичка была дорогой...
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:00
kingkongovets написав:
кстати в то время вообще жить в киеве, в трешке, где у ребенка своя комната - это было мега круто и далеко не у всех
батя хорошо стоял на ногах и подарил 25 штук зелени в 94 м - мегаденьги на тот момент
Востаннє редагувалось Grand Touring
в П'ят 11 лют, 2022 17:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:00
sequence написав: Рыба-сом написав:
Мне кажется, что с Сержиком сейчас у нас реинкарнация Юры Теплотехника, который после покупки квартиры мечты почему-то активно участвовал в форумных баталия, доказывая всем правильность своего выбора, а его оппоненты, из спортивного интереса, раз за разом пытались его сломать и признать ошибочность своего решения.
поезд ушел, деньги уплочены, вещи перевезены.
мне лично не ясно, чего Серж не давал местной публике бюджет и приоритеты, а терпел весь этот троллинг 100500 лет и не купил хату в благоприятные и нерисковые 2016-18 г/г.
Видимо, на то были серьезные причины.
Моя коллега в том же доме попала там с квартирой знатно. Ее мужу мама сделала "подарок" в 2007 году - купила молодоженам квартиру ... в ипотеку. В смысле, оплатила первый взнос. Все в лучших традициях - в швейцарских франках на пике цен. Уже не помню, но цена на тот момент была за те же 100м2 свыше 200К баксов.
Короче, года 3 назад они злосчастную ипотеку наконец закрыли.
Хорошо хоть так. Я видел кейсы ипотека в швейцарских франках в благословенный 2007-2008 на недострой, который в 2008 году остановился намертво.
Вот где жэк-пот
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Хомякоид
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:06
drevlyanin написав: Феодал написав: UA написав:
Интересен контингент White Lines раскупивший по 3000 у.е метр для себя.
селяне попродававшие земельные паи, и не знающие что делать с такими деньгами
Вы думаете существуют паи 50-100+ га? Оптимистично.
у меня родственник сейчас в ворзеле (за бучей) пытается продать 20 соток, как раз для того чтобы в квартиру вложить, доки под застройку переделывает
Таких как он было очень много, пораздавали землю лентяям
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:07
Хомякоид написав: sequence написав: Рыба-сом написав:
Мне кажется, что с Сержиком сейчас у нас реинкарнация Юры Теплотехника, который после покупки квартиры мечты почему-то активно участвовал в форумных баталия, доказывая всем правильность своего выбора, а его оппоненты, из спортивного интереса, раз за разом пытались его сломать и признать ошибочность своего решения.
поезд ушел, деньги уплочены, вещи перевезены.
мне лично не ясно, чего Серж не давал местной публике бюджет и приоритеты, а терпел весь этот троллинг 100500 лет и не купил хату в благоприятные и нерисковые 2016-18 г/г.
Видимо, на то были серьезные причины.
Моя коллега в том же доме попала там с квартирой знатно. Ее мужу мама сделала "подарок" в 2007 году - купила молодоженам квартиру ... в ипотеку. В смысле, оплатила первый взнос. Все в лучших традициях - в швейцарских франках на пике цен. Уже не помню, но цена на тот момент была за те же 100м2 свыше 200К баксов.
Короче, года 3 назад они злосчастную ипотеку наконец закрыли.
Хорошо хоть так. Я видел кейсы ипотека в швейцарских франках в благословенный 2007-2008 на недострой, который в 2008 году остановился намертво.
Вот где жэк-пот
Ипотека, 2008 год, швейцарские франки, 15% (sic!), трёшка или таунхаус (не помню точно) в Немишаеве (если кто не в курсе - это за Бучей и Ворзелем). 120 куе стоимость, из них ипотека 100 куе.
По своим специфическим причинам не перевелись в гривну до 2014, по мировой с банком заплатили 30куе в 2019 году (рыночная стоимость этого объекта на тот момент) и закончили эту драму. Всего за все годы было выплачено 80куе.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:21
Grand Touring написав: kingkongovets написав:
кстати в то время вообще жить в киеве, в трешке, где у ребенка своя комната - это было мега круто и далеко не у всех
батя хорошо стоял на ногах и подарил 25 штук зелени в 94 м - мегаденьги на тот момент
мерс или бумер подержаный - сильно большие деньги?
и кому это батя их в 94 году подарил - тебе?)
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kingkongovets
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