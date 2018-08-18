RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 953695379538953995409541>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:и не купил хату в благоприятные и нерисковые 2016-18 г/г.

В который раз:
в ремонты и котлованы влазить не очень хотелось, локации новостроев были унылые, вторичка была дорогой...
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12892
З нами з: 10.06.11
Подякував: 238 раз.
Подякували: 1543 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:00

  kingkongovets написав:кстати в то время вообще жить в киеве, в трешке, где у ребенка своя комната - это было мега круто и далеко не у всех
батя хорошо стоял на ногах и подарил 25 штук зелени в 94 м - мегаденьги на тот момент
Востаннє редагувалось Grand Touring в П'ят 11 лют, 2022 17:00, всього редагувалось 1 раз.
Grand Touring
 
Повідомлень: 937
З нами з: 23.03.20
Подякував: 302 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:00

  sequence написав:
  Рыба-сом написав:Мне кажется, что с Сержиком сейчас у нас реинкарнация Юры Теплотехника, который после покупки квартиры мечты почему-то активно участвовал в форумных баталия, доказывая всем правильность своего выбора, а его оппоненты, из спортивного интереса, раз за разом пытались его сломать и признать ошибочность своего решения.

поезд ушел, деньги уплочены, вещи перевезены.
мне лично не ясно, чего Серж не давал местной публике бюджет и приоритеты, а терпел весь этот троллинг 100500 лет и не купил хату в благоприятные и нерисковые 2016-18 г/г.
Видимо, на то были серьезные причины.
Моя коллега в том же доме попала там с квартирой знатно. Ее мужу мама сделала "подарок" в 2007 году - купила молодоженам квартиру ... в ипотеку. В смысле, оплатила первый взнос. Все в лучших традициях - в швейцарских франках на пике цен. Уже не помню, но цена на тот момент была за те же 100м2 свыше 200К баксов.
Короче, года 3 назад они злосчастную ипотеку наконец закрыли.


Хорошо хоть так. Я видел кейсы ипотека в швейцарских франках в благословенный 2007-2008 на недострой, который в 2008 году остановился намертво.
Вот где жэк-пот :D
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1291
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1980 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:06

  drevlyanin написав:
  Феодал написав:
  UA написав:Интересен контингент White Lines раскупивший по 3000 у.е метр для себя.

селяне попродававшие земельные паи, и не знающие что делать с такими деньгами :|


Вы думаете существуют паи 50-100+ га? Оптимистично.

у меня родственник сейчас в ворзеле (за бучей) пытается продать 20 соток, как раз для того чтобы в квартиру вложить, доки под застройку переделывает
Таких как он было очень много, пораздавали землю лентяям :|
Феодал
 
Повідомлень: 170
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:07

  Хомякоид написав:
  sequence написав:
  Рыба-сом написав:Мне кажется, что с Сержиком сейчас у нас реинкарнация Юры Теплотехника, который после покупки квартиры мечты почему-то активно участвовал в форумных баталия, доказывая всем правильность своего выбора, а его оппоненты, из спортивного интереса, раз за разом пытались его сломать и признать ошибочность своего решения.

поезд ушел, деньги уплочены, вещи перевезены.
мне лично не ясно, чего Серж не давал местной публике бюджет и приоритеты, а терпел весь этот троллинг 100500 лет и не купил хату в благоприятные и нерисковые 2016-18 г/г.
Видимо, на то были серьезные причины.
Моя коллега в том же доме попала там с квартирой знатно. Ее мужу мама сделала "подарок" в 2007 году - купила молодоженам квартиру ... в ипотеку. В смысле, оплатила первый взнос. Все в лучших традициях - в швейцарских франках на пике цен. Уже не помню, но цена на тот момент была за те же 100м2 свыше 200К баксов.
Короче, года 3 назад они злосчастную ипотеку наконец закрыли.


Хорошо хоть так. Я видел кейсы ипотека в швейцарских франках в благословенный 2007-2008 на недострой, который в 2008 году остановился намертво.
Вот где жэк-пот :D

Ипотека, 2008 год, швейцарские франки, 15% (sic!), трёшка или таунхаус (не помню точно) в Немишаеве (если кто не в курсе - это за Бучей и Ворзелем). 120 куе стоимость, из них ипотека 100 куе.
По своим специфическим причинам не перевелись в гривну до 2014, по мировой с банком заплатили 30куе в 2019 году (рыночная стоимость этого объекта на тот момент) и закончили эту драму. Всего за все годы было выплачено 80куе.
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2097
З нами з: 29.11.16
Подякував: 1749 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Grand Touring написав:
  kingkongovets написав:кстати в то время вообще жить в киеве, в трешке, где у ребенка своя комната - это было мега круто и далеко не у всех
батя хорошо стоял на ногах и подарил 25 штук зелени в 94 м - мегаденьги на тот момент
мерс или бумер подержаный - сильно большие деньги?
и кому это батя их в 94 году подарил - тебе?)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10616
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:37

  Serg-ik написав:.. локации новостроев были унылые...

это пишет человек ежедневно на своих двоих путешествующий с Жмеринской на Петровку?
Вложившись в 2014м за 650 баксов за м2 в "фьючерс" в гораздо лучшей локации, я в 2017м делал ремонт, в феврале 18го заселился, а в 2019м оплатил Укрбуду вторую квартиру, на свою голову.
Операционные риски у меня получились 50/50 ))
sequence
 
Повідомлень: 6393
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1876 раз.
Подякували: 1748 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Вложившись в 2014м за 650 баксов за м2 в "фьючерс" в гораздо лучшей локации, я в 2017м делал ремонт, в феврале 18го заселился,

3,5 года...Это не мало
Но прежде всего стрёмно, когда бакс рос каждый день по понятным стрёмным причинам. А ведь могли и не достроить и первую квартиру.
С 2 мя детьми на руках лучше иметь баксы, чем недострой. Задним умом все крепки)))
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12892
З нами з: 10.06.11
Подякував: 238 раз.
Подякували: 1543 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:44

  Serg-ik написав:посчитаю и отвечу через 15 минут после Вашего ответа на вопросы:
Мне надо было в 2007 г. выйти с вокзала и купить однушку за 100 000 у.е.( 100% в кредит?)
Или занять в 2011 , чтобы купить однушку за 60, потратить на ремонт и мебель, а потом продать за 35 в 2016?

А вдруг, в 2023 году будет Печерск по 500?
UA
 
Повідомлень: 6473
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1282 раз.
Подякували: 1529 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:это пишет человек ежедневно на своих двоих путешествующий с Жмеринской на Петровку?

что поделать? Я что, один такой, который едет с подобных Борщаг в центр?
Даже если все заработают на квартиру в центре, он всё равно всех физически не примет...
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12892
З нами з: 10.06.11
Подякував: 238 раз.
Подякували: 1543 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 953695379538953995409541>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 97, 98, 99
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
985 1399450
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 21:19
Прохожий
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2177, 2178, 2179
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21781 5108689
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 04:02
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 33147
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.