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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:А вдруг, в 2023 году будет Печерск по 500?

прокуроры и градоначальники по 1500 раскупят, не дадут упасть цене)))
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:47

  Serg-ik написав:..
3,5 года...Это не мало
Но прежде всего стрёмно, когда бакс рос каждый день по понятным стрёмным причинам. А ведь могли и не достроить и первую квартиру.

был декабрь 2014го, так что 3 года до заселения. Мне показалось, что курс 16 вполне достойный того, чтобы сдать ))
А дети у всех. Тут уже пан или пропал. Тем более, вложившись позже в том же доме, я гарантировано получил бы худшую квартиру.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:48

  Хомякоид написав:
  sequence написав:
  Рыба-сом написав:Мне кажется, что с Сержиком сейчас у нас реинкарнация Юры Теплотехника, который после покупки квартиры мечты почему-то активно участвовал в форумных баталия, доказывая всем правильность своего выбора, а его оппоненты, из спортивного интереса, раз за разом пытались его сломать и признать ошибочность своего решения.

поезд ушел, деньги уплочены, вещи перевезены.
мне лично не ясно, чего Серж не давал местной публике бюджет и приоритеты, а терпел весь этот троллинг 100500 лет и не купил хату в благоприятные и нерисковые 2016-18 г/г.
Видимо, на то были серьезные причины.
Моя коллега в том же доме попала там с квартирой знатно. Ее мужу мама сделала "подарок" в 2007 году - купила молодоженам квартиру ... в ипотеку. В смысле, оплатила первый взнос. Все в лучших традициях - в швейцарских франках на пике цен. Уже не помню, но цена на тот момент была за те же 100м2 свыше 200К баксов.
Короче, года 3 назад они злосчастную ипотеку наконец закрыли.


Хорошо хоть так. Я видел кейсы ипотека в швейцарских франках в благословенный 2007-2008 на недострой, который в 2008 году остановился намертво.
Вот где жэк-пот :D

тут ще не таке насовєтують..
як там Манхетен чи як його біля центрального РАГСа?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:49

  sequence написав: а терпел весь этот троллинг 100500 лет и не купил хату в благоприятные и нерисковые 2016-18 г/г.


Ничего себе, благоприятный нерисковый 2016...
В том году всего только немного приутихли новости о ежедневных котлах, танках и военном положении.
Стоило только Путену пойти немного дальше, и ваш застройщик сказал бы что форс-мажор и сбежал бы с вашими деньгами.
Востаннє редагувалось little_wanderer в П'ят 11 лют, 2022 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:51

  Serg-ik написав:
  sequence написав:это пишет человек ежедневно на своих двоих путешествующий с Жмеринской на Петровку?

что поделать? Я что, один такой, который едет с подобных Борщаг в центр?
Даже если все заработают на квартиру в центре, он всё равно всех физически не примет...

О том что всем надо жить в центре это тупорылый троллинг. Там и так парковаться негде. А если все туда жить переедут пробки будут даже на тротуарах. Меньше слушайте экспердов. Везде в мире стараются развивать окраины и пригороды чтобы разгрузить центр, а здешние эксперты несут бред сивой кобылы в своей массе несовместимый с реальностью.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав: Вложившись в 2014м за 650 баксов за м2 в "фьючерс" в гораздо лучшей локации, я в 2017м делал ремонт, в феврале 18го заселился, а в 2019м оплатил Укрбуду вторую квартиру, на свою голову.
Операционные риски у меня получились 50/50 ))


ого, респект!
вот это реально кейс, претендующий на звание чемпиона ветки!
жму руку и искренне желаю, шоп ваш второй объект побыстрее достроился!

зы:
по 650 в 2014 вложился в несколько аэродромов на антоновича 131 мой знакомый - тупо некуда было безналичную гривну пристроить
щас под коммерцию разнообразную сдает
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:53

  Serg-ik написав:
  sequence написав:это пишет человек ежедневно на своих двоих путешествующий с Жмеринской на Петровку?

что поделать? Я что, один такой, который едет с подобных Борщаг в центр?
Даже если все заработают на квартиру в центре, он всё равно всех физически не примет...

Петровка не совсем центр. Я бы сказал, что вообще не центр. С вашими раскладами Мордор на Куреневке от ДБК (если не ошибаюсь) вполне бы подошел.
Также не разделяю точки зрения про обязательную квартиру в центре, хотя и надеюсь когда то приобрести таковую в инвестиционных или личных целях. Для меня ключевым фактором является все же сравнительная близость к нескольким дорожным развязкам, метро и социальная инфраструктура.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Везде в мире стараются развивать окраины и пригороды чтобы разгрузить центр, а здешние...

А здесь Львівську Браму(метро) в центральной части города хотят открыть, где она нафиг никому не нужна уже....там в округе приезжать некуда и уезжать некому
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:С вашими раскладами Мордор на Куреневке от ДБК (если не ошибаюсь) вполне бы подошел.

цена была мегасладкой, меенее 50 куе за 96 метров впанели.
Но как можно жить на промке в окружении ж/д без магазина, садика, школы???
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:58

  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:Везде в мире стараются развивать окраины и пригороды чтобы разгрузить центр, а здешние...

А здесь Львівську Браму(метро) в центральной части города хотят открыть, где она нафиг никому не нужна уже....там в округе приезжать некуда и уезжать некому

Вот не надо. И есть куда, и есть кому...
Faceless
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