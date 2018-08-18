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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9538953995409541>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:59

  Serg-ik написав:
  sequence написав:С вашими раскладами Мордор на Куреневке от ДБК (если не ошибаюсь) вполне бы подошел.

цена была мегасладкой, меенее 50 куе за 96 метров впанели.
Но как можно жить на промке в окружении ж/д без магазина, садика, школы???

там единственное серьезное неудобство это ЖД. Все остальное есть, может не в 100 метрах, но есть. Я очень долго жил на Оболони.
А промки там скоро не будет. Совсем.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:02

  Феодал написав:
  drevlyanin написав:
Вы думаете существуют паи 50-100+ га? Оптимистично.

у меня родственник сейчас в ворзеле (за бучей) пытается продать 20 соток, как раз для того чтобы в квартиру вложить, доки под застройку переделывает
Таких как он было очень много, пораздавали землю лентяям :|


Так вы не путайте "гришнэ з правэдным". С прайсом в Вайт Лайнс знакомы? Средняя цена, по которой на сегодняшний день готовы покупать именно паи с/з 1-2 куе, иногда выше, но дороже 4 куе не слышал. Сколько потребуется этих гектар на "обычную" квартирку в ВЛ?
Конечно существуют мега удачные варианты: непосредственно вблизи "живого" населённого пункта, возле киевской окружной и т.п. но там еще нужно вкинуть немало времени и денег для перевода в другое целевое всеми правдами и неправдами.
п.с. Ваш родственник опиздал-это нужно было делать в 2006-2008. Ну или на крайний случай в 2020-2021. Сейчас спрос и отчасти цены на участки опять снизился.
У родни было 2 одинаковых пая менее 2 га каждый в пригороде: один отдали кажись в 2006 за 37 куе, второй решили попридержать, до более привлекательных цен-до сих пор не продан.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:07

  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:Везде в мире стараются развивать окраины и пригороды чтобы разгрузить центр, а здешние...

А здесь Львівську Браму(метро) в центральной части города хотят открыть, где она нафиг никому не нужна уже....там в округе приезжать некуда и уезжать некому

Я когда впервые вышел на станции червонный хутор офигел, ради кого там её вырыли, ради грибников и шашлычников? Сейчас может уже что то настроили я там где то 10 лет не был.

По идее каждая станция метро поднимает экономическую активность локации, пусть открывают, но не в ущерб венику, трое и ТД
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:11

  drevlyanin написав:
  Феодал написав:у меня родственник сейчас в ворзеле (за бучей) пытается продать 20 соток, как раз для того чтобы в квартиру вложить, доки под застройку переделывает
Таких как он было очень много, пораздавали землю лентяям :|


Так вы не путайте "гришнэ з правэдным". С прайсом в Вайт Лайнс знакомы? Средняя цена, по которой на сегодняшний день готовы покупать именно паи с/з 1-2 куе, иногда выше, но дороже 4 куе не слышал. Сколько потребуется этих гектар на "обычную" квартирку в ВЛ?
Конечно существуют мега удачные варианты: непосредственно вблизи "живого" населённого пункта, возле киевской окружной и т.п. но там еще нужно вкинуть немало времени и денег для перевода в другое целевое всеми правдами и неправдами.
п.с. Ваш родственник опиздал-это нужно было делать в 2006-2008. Ну или на крайний случай в 2020-2021. Сейчас спрос и отчасти цены на участки опять снизился.
У родни было 2 одинаковых пая менее 2 га каждый в пригороде: один отдали кажись в 2006 за 37 куе, второй решили попридержать, до более привлекательных цен-до сих пор не продан.

смотря где этот пай находится, и какое у него целевое назначение (уточнил что переделывают) знаю пай в ворзеле с ценой 5к $/сотка, продают правда уже пол года, ну я думаю дорочек найдется
и я имел в виду прям не конкретно White Lines, а то что эти люди потом несут деньги застройщикам тем самым подрывая спрос до небывалого уровня) застройщики быстро капусту учуяли :mrgreen:
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:12

https://news.finance.ua/ru/news/-/50860 ... -zelenskij
Вова решил стереть разницу между новостроем и совкошлаком.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:13

  Serg-ik написав:
  sequence написав:и не купил хату в благоприятные и нерисковые 2016-18 г/г.

В который раз:
в ремонты и котлованы влазить не очень хотелось, локации новостроев были унылые, вторичка была дорогой...


За 80-100 куе в 2016-2019 были на любой вкус.
Кстати, если вам на Петрову нужно ездить, отличный был вариант-Оболонь Скай: до Петровки можно даже пехом, кирпич, рядом озеро, школ-садиков на Оболони скоко хош, метро совсем рядом, цена была около Евро/метр. Кто то помню здесь на форуме купил там.
Востаннє редагувалось drevlyanin в П'ят 11 лют, 2022 18:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:бы сказал, что вообще не центр. С вашими раскладами Мордор на Куреневке от ДБК (если не ошибаюсь) вполне бы подошел.

Что Вы!
То гуано полное, имнхо, намного хуже даже оригинального Мордора на Позняках 4а: ЖД, жуткая промка, рынок, трасса + мордорная сверхплотность. Это при том, что Куреневка-Приорка сами по себе ещё тот торт.
У меня в детстве два места вызывали какой-то хтонический ужас: промка Куреневки по маршруту Оболонь-Птичий рынок и бетонный коллектор Лыбеди по дороге на Байковое.
Туда домой не хотелось бы с работы вечером возвращаться. К тому же, работа сегодня там, а завтра вообще на другом конце города может быть.
Востаннє редагувалось Рыба-сом в П'ят 11 лют, 2022 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:14

  Grand Touring написав: батя хорошо стоял на ногах и подарил 25 штук зелени в 94 м - мегаденьги на тот момент


Как пить дать бандит, кровавые деньги ... :(
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:20

  UA написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/508603/v-etom-godu-zarabotaet-programma-termomodernizatsii-okolo-5-tysyach-zhilyh-domov-zelenskij
Вова решил стереть разницу между новостроем и совкошлаком.

В БПСке на Оболони в подъезде у родителей собирают по 1000 грн на замену лифта по программе 95/5, уже половина сдали. В группе в Вайбере некоторые (особенно самые верхние этажи :mrgreen: ) уже готовы даже в долг закинуть за других.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:22

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:У меня в детстве два места вызывали какой-то хронический ужас: промка Куреневки по маршруту Оболонь-Птичий рынок и бетонный коллектор Лыбеди по дороге на Байковое.


я всегда когда пересекаю лыбедь и попадаю на ее правый берег ощущаю дискомфорт - везде, от кардач до телички
реально всегда, прям аж физически не нравится, проверял 100500 раз
kingkongovets
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