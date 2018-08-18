Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:02

Феодал написав: drevlyanin написав:

Вы думаете существуют паи 50-100+ га? Оптимистично. Вы думаете существуют паи 50-100+ га? Оптимистично.

у меня родственник сейчас в ворзеле (за бучей) пытается продать 20 соток, как раз для того чтобы в квартиру вложить, доки под застройку переделывает

Таких как он было очень много, пораздавали землю лентяям у меня родственник сейчас в ворзеле (за бучей) пытается продать 20 соток, как раз для того чтобы в квартиру вложить, доки под застройку переделываетТаких как он было очень много, пораздавали землю лентяям

Так вы не путайте "гришнэ з правэдным". С прайсом в Вайт Лайнс знакомы? Средняя цена, по которой на сегодняшний день готовы покупать именно паи с/з 1-2 куе, иногда выше, но дороже 4 куе не слышал. Сколько потребуется этих гектар на "обычную" квартирку в ВЛ?Конечно существуют мега удачные варианты: непосредственно вблизи "живого" населённого пункта, возле киевской окружной и т.п. но там еще нужно вкинуть немало времени и денег для перевода в другое целевое всеми правдами и неправдами.п.с. Ваш родственник опиздал-это нужно было делать в 2006-2008. Ну или на крайний случай в 2020-2021. Сейчас спрос и отчасти цены на участки опять снизился.У родни было 2 одинаковых пая менее 2 га каждый в пригороде: один отдали кажись в 2006 за 37 куе, второй решили попридержать, до более привлекательных цен-до сих пор не продан.