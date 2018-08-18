там единственное серьезное неудобство это ЖД. Все остальное есть, может не в 100 метрах, но есть. Я очень долго жил на Оболони.
А промки там скоро не будет. Совсем.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:59
там единственное серьезное неудобство это ЖД. Все остальное есть, может не в 100 метрах, но есть. Я очень долго жил на Оболони.
А промки там скоро не будет. Совсем.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:02
Так вы не путайте "гришнэ з правэдным". С прайсом в Вайт Лайнс знакомы? Средняя цена, по которой на сегодняшний день готовы покупать именно паи с/з 1-2 куе, иногда выше, но дороже 4 куе не слышал. Сколько потребуется этих гектар на "обычную" квартирку в ВЛ?
Конечно существуют мега удачные варианты: непосредственно вблизи "живого" населённого пункта, возле киевской окружной и т.п. но там еще нужно вкинуть немало времени и денег для перевода в другое целевое всеми правдами и неправдами.
п.с. Ваш родственник опиздал-это нужно было делать в 2006-2008. Ну или на крайний случай в 2020-2021. Сейчас спрос и отчасти цены на участки опять снизился.
У родни было 2 одинаковых пая менее 2 га каждый в пригороде: один отдали кажись в 2006 за 37 куе, второй решили попридержать, до более привлекательных цен-до сих пор не продан.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:07
Я когда впервые вышел на станции червонный хутор офигел, ради кого там её вырыли, ради грибников и шашлычников? Сейчас может уже что то настроили я там где то 10 лет не был.
По идее каждая станция метро поднимает экономическую активность локации, пусть открывают, но не в ущерб венику, трое и ТД
Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:11
смотря где этот пай находится, и какое у него целевое назначение (уточнил что переделывают) знаю пай в ворзеле с ценой 5к $/сотка, продают правда уже пол года, ну я думаю дорочек найдется
и я имел в виду прям не конкретно White Lines, а то что эти люди потом несут деньги застройщикам тем самым подрывая спрос до небывалого уровня) застройщики быстро капусту учуяли
Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:12
https://news.finance.ua/ru/news/-/50860 ... -zelenskij
Вова решил стереть разницу между новостроем и совкошлаком.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:13
За 80-100 куе в 2016-2019 были на любой вкус.
Кстати, если вам на Петрову нужно ездить, отличный был вариант-Оболонь Скай: до Петровки можно даже пехом, кирпич, рядом озеро, школ-садиков на Оболони скоко хош, метро совсем рядом, цена была около Евро/метр. Кто то помню здесь на форуме купил там.
Востаннє редагувалось drevlyanin в П'ят 11 лют, 2022 18:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Что Вы!
То гуано полное, имнхо, намного хуже даже оригинального Мордора на Позняках 4а: ЖД, жуткая промка, рынок, трасса + мордорная сверхплотность. Это при том, что Куреневка-Приорка сами по себе ещё тот торт.
У меня в детстве два места вызывали какой-то хтонический ужас: промка Куреневки по маршруту Оболонь-Птичий рынок и бетонный коллектор Лыбеди по дороге на Байковое.
Туда домой не хотелось бы с работы вечером возвращаться. К тому же, работа сегодня там, а завтра вообще на другом конце города может быть.
Востаннє редагувалось Рыба-сом в П'ят 11 лют, 2022 18:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:14
Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:20
В БПСке на Оболони в подъезде у родителей собирают по 1000 грн на замену лифта по программе 95/5, уже половина сдали. В группе в Вайбере некоторые (особенно самые верхние этажи ) уже готовы даже в долг закинуть за других.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:22
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я всегда когда пересекаю лыбедь и попадаю на ее правый берег ощущаю дискомфорт - везде, от кардач до телички
реально всегда, прям аж физически не нравится, проверял 100500 раз
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