RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9538953995409541

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:43

  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:Везде в мире стараются развивать окраины и пригороды чтобы разгрузить центр, а здешние...

А здесь Львівську Браму(метро) в центральной части города хотят открыть, где она нафиг никому не нужна уже....там в округе приезжать некуда и уезжать некому

Я когда впервые вышел на станции червонный хутор офигел, ради кого там её вырыли, ради грибников и шашлычников? Сейчас может уже что то настроили я там где то 10 лет не был.

По идее каждая станция метро поднимает экономическую активность локации, пусть открывают, но не в ущерб венику, трое и ТД

пропонуєш все знести під корінь і забудувати 25 етажками як на ПОХу?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28183
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 2456 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:45

  sequence написав:
  Serg-ik написав:Лайфхак
Один из способов погасить ипотеку
https://focus.ua/world/506175-v-ssha-mu ... -dome-foto

у нас долларовые купюры 5 летней давности тяжело сдать, а вы за 70-летние ))

Кстати очень удивлён, что эта тема здесь вообще не поднимается.
Видать реальные сделки среди участников ветки редкость :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 6473
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1282 раз.
Подякували: 1529 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9538953995409541
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 97, 98, 99
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
985 1399450
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 21:19
Прохожий
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2177, 2178, 2179
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21781 5108689
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 04:02
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 33147
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.