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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:43
vitaliian написав: Serg-ik написав: vitaliian написав:
Везде в мире стараются развивать окраины и пригороды чтобы разгрузить центр, а здешние...
А здесь Львівську Браму(метро) в центральной части города хотят открыть, где она нафиг никому не нужна уже....там в округе приезжать некуда и уезжать некому
Я когда впервые вышел на станции червонный хутор офигел, ради кого там её вырыли, ради грибников и шашлычников? Сейчас может уже что то настроили я там где то 10 лет не был.
По идее каждая станция метро поднимает экономическую активность локации, пусть открывают, но не в ущерб венику, трое и ТД
пропонуєш все знести під корінь і забудувати 25 етажками як на ПОХу?
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:45
sequence написав: у нас долларовые купюры 5 летней давности тяжело сдать
, а вы за 70-летние ))
Кстати очень удивлён, что эта тема здесь вообще не поднимается.
Видать реальные сделки среди участников ветки редкость
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