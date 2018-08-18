RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9538953995409541

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:43

  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:Везде в мире стараются развивать окраины и пригороды чтобы разгрузить центр, а здешние...

А здесь Львівську Браму(метро) в центральной части города хотят открыть, где она нафиг никому не нужна уже....там в округе приезжать некуда и уезжать некому

Я когда впервые вышел на станции червонный хутор офигел, ради кого там её вырыли, ради грибников и шашлычников? Сейчас может уже что то настроили я там где то 10 лет не был.

По идее каждая станция метро поднимает экономическую активность локации, пусть открывают, но не в ущерб венику, трое и ТД

пропонуєш все знести під корінь і забудувати 25 етажками як на ПОХу?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28181
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 2456 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:45

  sequence написав:
  Serg-ik написав:Лайфхак
Один из способов погасить ипотеку
https://focus.ua/world/506175-v-ssha-mu ... -dome-foto

у нас долларовые купюры 5 летней давности тяжело сдать, а вы за 70-летние ))

Кстати очень удивлён, что эта тема здесь вообще не поднимается.
Видать реальные сделки среди участников ветки редкость :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 6475
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1282 раз.
Подякували: 1529 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:36

  Феодал написав:
  drevlyanin написав:
Так вы не путайте "гришнэ з правэдным". С прайсом в Вайт Лайнс знакомы? Средняя цена, по которой на сегодняшний день готовы покупать именно паи с/з 1-2 куе, иногда выше, но дороже 4 куе не слышал. Сколько потребуется этих гектар на "обычную" квартирку в ВЛ?
Конечно существуют мега удачные варианты: непосредственно вблизи "живого" населённого пункта, возле киевской окружной и т.п. но там еще нужно вкинуть немало времени и денег для перевода в другое целевое всеми правдами и неправдами.
п.с. Ваш родственник опиздал-это нужно было делать в 2006-2008. Ну или на крайний случай в 2020-2021. Сейчас спрос и отчасти цены на участки опять снизился.
У родни было 2 одинаковых пая менее 2 га каждый в пригороде: один отдали кажись в 2006 за 37 куе, второй решили попридержать, до более привлекательных цен-до сих пор не продан.

смотря где этот пай находится, и какое у него целевое назначение (уточнил что переделывают) знаю пай в ворзеле с ценой 5к $/сотка, продают правда уже пол года, ну я думаю дорочек найдется
и я имел в виду прям не конкретно White Lines, а то что эти люди потом несут деньги застройщикам тем самым подрывая спрос до небывалого уровня) застройщики быстро капусту учуяли :mrgreen:


Немного не так. Там скорее всего не именно паи-земли с/х назначения, а так называемое ОСГ-особысте селянське господарство. Разница в геморе перевода очень большая. С обычного пая-посреди поля и где то в ипенях много денег не вытянешь. И такие они в подавляющей массе.
И таки да-вы ж комментировали пост о ВЛ, а там ценник весьма бодрый сейчас.
drevlyanin
 
Повідомлень: 846
З нами з: 01.04.20
Подякував: 394 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:кстати, во времена моей молодости был даже такой термин «стартовая квартира», странно, но здесь я его ни разу не встречал

есть такое
моя "стартовая" была 20метровая гостинка купленная в 90х )
Прохожий
 
Повідомлень: 12704
З нами з: 05.06.13
Подякував: 856 раз.
Подякували: 1392 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:46

Шановне панство!
Какой объект переоценен, а какой недооценен?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1-komn- ... 4332da6181

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... 4332da6181

Я так понимаю, скоро концептуальный говнострой в Немешаево будет дороже не концептуального кирпичного Печерска :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 6475
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1282 раз.
Подякували: 1529 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:51

Пахнет жаренным однако...Израиль
тоже, как и США, выводит своих дипломатов и рекомендует гражданам покинуть Украину. https://m.vesty.co.il/articles/hk7spfvkq
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 11 лют, 2022 19:52, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 831
З нами з: 04.06.19
Подякував: 203 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:51

  UA написав:
  sequence написав:
  Serg-ik написав:Лайфхак
Один из способов погасить ипотеку
https://focus.ua/world/506175-v-ssha-mu ... -dome-foto

у нас долларовые купюры 5 летней давности тяжело сдать, а вы за 70-летние ))

Кстати очень удивлён, что эта тема здесь вообще не поднимается.
Видать реальные сделки среди участников ветки редкость :mrgreen:


А вы думаете много найдется людей, реально коллекционирующих (в закопанных стеклянных банках али еще как) старые доллары? Я о таком случае среди знакомых пересичных последний раз слышал лет 15+ назад. Или вы имеете ввиду судей с чиновниками? Так тут таких как то не особо.
drevlyanin
 
Повідомлень: 846
З нами з: 01.04.20
Подякував: 394 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:16

  roberto dark написав:Пахнет жаренным однако...Израиль
тоже, как и США, выводит своих дипломатов и рекомендует гражданам покинуть Украину. https://m.vesty.co.il/articles/hk7spfvkq

Стандартная ситуация: одни сделали,и все другие повторяют. Потому что не дай Бог что - никакого экскьюза не будет. Лучше перебздеть.
Нас явно массажируют на внедрение к нам ОРДЛО. Чтобы мы не с НАТО и ЕС, а с ОРДЛО слились в экстазе.
airmax78
 
Повідомлень: 40266
З нами з: 25.10.12
Подякував: 944 раз.
Подякували: 4945 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:24

  drevlyanin написав:
  UA написав:Кстати очень удивлён, что эта тема здесь вообще не поднимается.
Видать реальные сделки среди участников ветки редкость :mrgreen:


А вы думаете много найдется людей, реально коллекционирующих (в закопанных стеклянных банках али еще как) старые доллары? Я о таком случае среди знакомых пересичных последний раз слышал лет 15+ назад. Или вы имеете ввиду судей с чиновниками? Так тут таких как то не особо.

Возьмите пачку своих долларов (даже голубеньких нового образца) и сходите в банк на услугу проверки купюр.
Малейшее пятнышко, малейший надрыв (Про арабские штампики молчу), и купюра не соответствует и принимается только с комиссией банка. Хотя машина с 7 степенями распознавания всё попускает.
А теперь представьте, что продавец квартиры настаивает на проверке купюр в банке.
Реально сделки срывались.
UA
 
Повідомлень: 6475
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1282 раз.
Подякували: 1529 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:30

  roberto dark написав:Пахнет жаренным однако...Израиль
тоже, как и США, выводит своих дипломатов и рекомендует гражданам покинуть Украину. https://m.vesty.co.il/articles/hk7spfvkq


Спите спокойно, если война начинаеться то об этом никто не знает.
Или если знают, то молчат как партизаны.
Берут Украину гады со всех сторон измором.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1293
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1980 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9538953995409541
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Хомякоид і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2177, 2178, 2179
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21783 5108747
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лют, 2022 20:34
Хомякоид
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 97, 98, 99
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
985 1399498
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 21:19
Прохожий
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 33156
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.