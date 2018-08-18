Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
drevlyanin написав: Так вы не путайте "гришнэ з правэдным". С прайсом в Вайт Лайнс знакомы? Средняя цена, по которой на сегодняшний день готовы покупать именно паи с/з 1-2 куе, иногда выше, но дороже 4 куе не слышал. Сколько потребуется этих гектар на "обычную" квартирку в ВЛ? Конечно существуют мега удачные варианты: непосредственно вблизи "живого" населённого пункта, возле киевской окружной и т.п. но там еще нужно вкинуть немало времени и денег для перевода в другое целевое всеми правдами и неправдами. п.с. Ваш родственник опиздал-это нужно было делать в 2006-2008. Ну или на крайний случай в 2020-2021. Сейчас спрос и отчасти цены на участки опять снизился. У родни было 2 одинаковых пая менее 2 га каждый в пригороде: один отдали кажись в 2006 за 37 куе, второй решили попридержать, до более привлекательных цен-до сих пор не продан.
смотря где этот пай находится, и какое у него целевое назначение (уточнил что переделывают) знаю пай в ворзеле с ценой 5к $/сотка, продают правда уже пол года, ну я думаю дорочек найдется и я имел в виду прям не конкретно White Lines, а то что эти люди потом несут деньги застройщикам тем самым подрывая спрос до небывалого уровня) застройщики быстро капусту учуяли
Немного не так. Там скорее всего не именно паи-земли с/х назначения, а так называемое ОСГ-особысте селянське господарство. Разница в геморе перевода очень большая. С обычного пая-посреди поля и где то в ипенях много денег не вытянешь. И такие они в подавляющей массе. И таки да-вы ж комментировали пост о ВЛ, а там ценник весьма бодрый сейчас.
у нас долларовые купюры 5 летней давности тяжело сдать, а вы за 70-летние ))
Кстати очень удивлён, что эта тема здесь вообще не поднимается. Видать реальные сделки среди участников ветки редкость
А вы думаете много найдется людей, реально коллекционирующих (в закопанных стеклянных банках али еще как) старые доллары? Я о таком случае среди знакомых пересичных последний раз слышал лет 15+ назад. Или вы имеете ввиду судей с чиновниками? Так тут таких как то не особо.
Стандартная ситуация: одни сделали,и все другие повторяют. Потому что не дай Бог что - никакого экскьюза не будет. Лучше перебздеть. Нас явно массажируют на внедрение к нам ОРДЛО. Чтобы мы не с НАТО и ЕС, а с ОРДЛО слились в экстазе.
UA написав:Кстати очень удивлён, что эта тема здесь вообще не поднимается. Видать реальные сделки среди участников ветки редкость
А вы думаете много найдется людей, реально коллекционирующих (в закопанных стеклянных банках али еще как) старые доллары? Я о таком случае среди знакомых пересичных последний раз слышал лет 15+ назад. Или вы имеете ввиду судей с чиновниками? Так тут таких как то не особо.
Возьмите пачку своих долларов (даже голубеньких нового образца) и сходите в банк на услугу проверки купюр. Малейшее пятнышко, малейший надрыв (Про арабские штампики молчу), и купюра не соответствует и принимается только с комиссией банка. Хотя машина с 7 степенями распознавания всё попускает. А теперь представьте, что продавец квартиры настаивает на проверке купюр в банке. Реально сделки срывались.