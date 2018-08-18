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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9539954095419542

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:я помню как в середине нулевых «поднялись» жители старых и новых петровцев, попродавав хаты и участки, у некоторых было по несколько - спадщина
крузаки, шляпы из крокодила, золото на каждом пальце ггг
казино)

Я наблюдал "картину маслом" как уборщица приехала на работу на Пластиккард на РР)))
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Во Львове сейчас отельеры окуели от наплыва народа.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:46

  drevlyanin написав:
  Serg-ik написав:
  sequence написав:и не купил хату в благоприятные и нерисковые 2016-18 г/г.

В который раз:
в ремонты и котлованы влазить не очень хотелось, локации новостроев были унылые, вторичка была дорогой...


За 80-100 куе в 2016-2019 были на любой вкус.
Кстати, если вам на Петрову нужно ездить, отличный был вариант-Оболонь Скай: до Петровки можно даже пехом, кирпич, рядом озеро, школ-садиков на Оболони скоко хош, метро совсем рядом, цена была около Евро/метр. Кто то помню здесь на форуме купил там.


Нда.
Жмеринська огонь локація. 😱

Побачив що Сержик купив за 120 куе на жмеринській 100 квадратів.

Дулі на форумі з такою сумою крутив з 2015 року…


Розказував шо капец як дорого….
Кардинал 117 квадратів за 120 кує і т д…

Сміх та й годі
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:30

  airmax78 написав:Во Львове сейчас отельеры окуели от наплыва народа.

Вы поспрашивайте что за народ наплыл сейчас из Центра, Юга и Востока Украины во Львов?
На каком языке они разговаривают?...
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:48

  UA написав:
  drevlyanin написав:
А вы думаете много найдется людей, реально коллекционирующих (в закопанных стеклянных банках али еще как) старые доллары? Я о таком случае среди знакомых пересичных последний раз слышал лет 15+ назад. Или вы имеете ввиду судей с чиновниками? Так тут таких как то не особо.

Возьмите пачку своих долларов (даже голубеньких нового образца) и сходите в банк на услугу проверки купюр.
Малейшее пятнышко, малейший надрыв (Про арабские штампики молчу), и купюра не соответствует и принимается только с комиссией банка. Хотя машина с 7 степенями распознавания всё попускает.
А теперь представьте, что продавец квартиры настаивает на проверке купюр в банке.
Реально сделки срывались.


Не знаю как у вас, но лично я с такими покупателями не сталкивался. Может если продавать по квартире раз в месяц, то рано или поздно и наткнешся на такого перепуганного...
Да и потом, рваные, стиранные или со штампами сотки сам не покупаю, в оплату не беру, потому и на выдачу таких нет. Да и хранить дома существенные суммы налика давно отвык. У вас по другому?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:55

  drevlyanin написав:
  UA написав:
  drevlyanin написав:
А вы думаете много найдется людей, реально коллекционирующих (в закопанных стеклянных банках али еще как) старые доллары? Я о таком случае среди знакомых пересичных последний раз слышал лет 15+ назад. Или вы имеете ввиду судей с чиновниками? Так тут таких как то не особо.

Возьмите пачку своих долларов (даже голубеньких нового образца) и сходите в банк на услугу проверки купюр.
Малейшее пятнышко, малейший надрыв (Про арабские штампики молчу), и купюра не соответствует и принимается только с комиссией банка. Хотя машина с 7 степенями распознавания всё попускает.
А теперь представьте, что продавец квартиры настаивает на проверке купюр в банке.
Реально сделки срывались.


Не знаю как у вас, но лично я с такими покупателями не сталкивался. Может если продавать по квартире раз в месяц, то рано или поздно и наткнешся на такого перепуганного...
Да и потом, рваные, стиранные или со штампами сотки сам не покупаю, в оплату не беру, потому и на выдачу таких нет. Да и хранить дома существенные суммы налика давно отвык. У вас по другому?


Я сдавал осенью 9000 (взятых в банке). 4 купюры завернули. Штампик, невидный глазу надрыв 1 мм, чекмарк ручкой и подобное. Сейчас с этим строго ;0
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:03

  adeges написав:
Я сдавал осенью 9000 (взятых в банке). 4 купюры завернули. Штампик, невидный глазу надрыв 1 мм, чекмарк ручкой и подобное. Сейчас с этим строго ;0

В среднем, около 5% купюр выданных банком, этот же банк назад не примет :mrgreen:
Из того что напихают обменки, может и треть оказаться отбраковкой.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:08

  drevlyanin написав: Да и хранить дома существенные суммы налика давно отвык. У вас по другому?

Какие суммы? Мне коммуналку нечем заплатить.
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