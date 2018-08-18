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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:39
kingkongovets написав:
я помню как в середине нулевых «поднялись» жители старых и новых петровцев, попродавав хаты и участки, у некоторых было по несколько - спадщина
крузаки, шляпы из крокодила, золото на каждом пальце ггг
казино)
Я наблюдал "картину маслом" как уборщица приехала на работу на Пластиккард на РР)))
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:40
Во Львове сейчас отельеры окуели от наплыва народа.
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airmax78
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:46
drevlyanin написав:
Serg-ik написав: sequence написав:
и не купил хату в благоприятные и нерисковые 2016-18 г/г.
В который раз:
в ремонты и котлованы влазить не очень хотелось, локации новостроев были унылые
, вторичка была дорогой...
За 80-100 куе в 2016-2019 были на любой вкус.
Кстати, если вам на Петрову нужно ездить, отличный был вариант-Оболонь Скай: до Петровки можно даже пехом, кирпич, рядом озеро, школ-садиков на Оболони скоко хош, метро совсем рядом, цена была около Евро/метр. Кто то помню здесь на форуме купил там.
Нда.
Жмеринська огонь локація. 😱
Побачив що Сержик купив за 120 куе на жмеринській 100 квадратів.
Дулі на форумі з такою сумою крутив з 2015 року…
Розказував шо капец як дорого….
Кардинал 117 квадратів за 120 кує і т д…
Сміх та й годі
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:30
airmax78 написав:
Во Львове сейчас отельеры окуели от наплыва народа.
Вы поспрашивайте что за народ наплыл сейчас из Центра, Юга и Востока Украины во Львов?
На каком языке они разговаривают?...
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UA
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:48
UA написав: drevlyanin написав:
А вы думаете много найдется людей, реально коллекционирующих (в закопанных стеклянных банках али еще как) старые доллары? Я о таком случае среди знакомых пересичных последний раз слышал лет 15+ назад. Или вы имеете ввиду судей с чиновниками? Так тут таких как то не особо.
Возьмите пачку своих долларов (даже голубеньких нового образца) и сходите в банк на услугу проверки купюр.
Малейшее пятнышко, малейший надрыв (Про арабские штампики молчу), и купюра не соответствует и принимается только с комиссией банка. Хотя машина с 7 степенями распознавания всё попускает.
А теперь представьте, что продавец квартиры настаивает на проверке купюр в банке.
Реально сделки срывались.
Не знаю как у вас, но лично я с такими покупателями не сталкивался. Может если продавать по квартире раз в месяц, то рано или поздно и наткнешся на такого перепуганного...
Да и потом, рваные, стиранные или со штампами сотки сам не покупаю, в оплату не беру, потому и на выдачу таких нет. Да и хранить дома существенные суммы налика давно отвык. У вас по другому?
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drevlyanin
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:55
drevlyanin написав: UA написав: drevlyanin написав:
А вы думаете много найдется людей, реально коллекционирующих (в закопанных стеклянных банках али еще как) старые доллары? Я о таком случае среди знакомых пересичных последний раз слышал лет 15+ назад. Или вы имеете ввиду судей с чиновниками? Так тут таких как то не особо.
Возьмите пачку своих долларов (даже голубеньких нового образца) и сходите в банк на услугу проверки купюр.
Малейшее пятнышко, малейший надрыв (Про арабские штампики молчу), и купюра не соответствует и принимается только с комиссией банка. Хотя машина с 7 степенями распознавания всё попускает.
А теперь представьте, что продавец квартиры настаивает на проверке купюр в банке.
Реально сделки срывались.
Не знаю как у вас, но лично я с такими покупателями не сталкивался. Может если продавать по квартире раз в месяц, то рано или поздно и наткнешся на такого перепуганного...
Да и потом, рваные, стиранные или со штампами сотки сам не покупаю, в оплату не беру, потому и на выдачу таких нет. Да и хранить дома существенные суммы налика давно отвык. У вас по другому?
Я сдавал осенью 9000 (взятых в банке). 4 купюры завернули. Штампик, невидный глазу надрыв 1 мм, чекмарк ручкой и подобное. Сейчас с этим строго ;0
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adeges
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:03
adeges написав:
Я сдавал осенью 9000 (взятых в банке). 4 купюры завернули. Штампик, невидный глазу надрыв 1 мм, чекмарк ручкой и подобное. Сейчас с этим строго ;0
В среднем, около 5% купюр выданных банком, этот же банк назад не примет
Из того что напихают обменки, может и треть оказаться отбраковкой.
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UA
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:08
drevlyanin написав:
Да и хранить дома существенные суммы налика давно отвык. У вас по другому?
Какие суммы? Мне коммуналку нечем заплатить.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:16
adeges написав:
Я сдавал осенью 9000 (взятых в банке). 4 купюры завернули. Штампик, невидный глазу надрыв 1 мм, чекмарк ручкой и подобное. Сейчас с этим строго ;0
В прошлом году таких проблем ни в Альфе ни в Укргазе ни Пиреуэсе ни Кристале не было. Правда сильно много не сдавал.
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drevlyanin
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:21
drevlyanin написав: adeges написав:
Я сдавал осенью 9000 (взятых в банке). 4 купюры завернули. Штампик, невидный глазу надрыв 1 мм, чекмарк ручкой и подобное. Сейчас с этим строго ;0
В прошлом году таких проблем ни в Альфе ни в Укргазе ни Пиреуэсе ни Кристале не было. Правда сильно много не сдавал.
Да, у меня в укргазе тоже не было. Но трудно придраться к пачке с порядковыми номерами
Кассир почти прослезилась
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