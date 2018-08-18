Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:15

UA написав: drevlyanin написав: Какие суммы? Мне коммуналку нечем заплатить. Какие суммы? Мне коммуналку нечем заплатить.

А что, не найдется где, кроме банка, 2-3-4 сотни сдать? Мы ж о Киеве? А что, не найдется где, кроме банка, 2-3-4 сотни сдать? Мы ж о Киеве?

2-3-4 сотни можно бухой касирше в обменке втюхатьА если люди покупают квартиру среднего ценового сегмента и им проверка купюр в банке заворачивает 5-10% банкнот?Это нужно иметь запас кеша на сделку 10-20 куе.Или не покупать квартиру с проверкой купюр в банке.По секрету скажу, что на суммах сделок от 150 000 у.е продавец скорее такую проверку потребует, чем нет.Контингент знаете ли.[/quote]Обождите, вы ж о заплатить за комуналь вроде спросили?Теперь по вашей сделке-как это происходит в реале: покупатель выкапывает из под груши пару трехлитровых банок, едет к нотарю на сделку, оформляют там с продавцом бумаги а затем продавец стаёт в позу и требует ехать в банк на проверку? После проверки возвращаются назад к нотарю, завершают сделку а потом продавец, засветившись в двух местах с такой суммой, складывает деньги в сумку и едет домой? Или ещё и охрану нанимает?п.с. У Сержика самая свежая сделка-попросим его поведать подробности, если не секрет.