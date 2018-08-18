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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9540954195429543

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:27

  UA написав:
  drevlyanin написав: Да и хранить дома существенные суммы налика давно отвык. У вас по другому?

Какие суммы? Мне коммуналку нечем заплатить.

А что, не найдется где, кроме банка, 2-3-4 сотни сдать? Мы ж о Киеве?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:34

  drevlyanin написав:
  UA написав:
  drevlyanin написав: Да и хранить дома существенные суммы налика давно отвык. У вас по другому?

Какие суммы? Мне коммуналку нечем заплатить.

А что, не найдется где, кроме банка, 2-3-4 сотни сдать? Мы ж о Киеве?

2-3-4 сотни можно бухой касирше в обменке втюхать
А если люди покупают квартиру среднего ценового сегмента и им проверка купюр в банке заворачивает 5-10% банкнот?
Это нужно иметь запас кеша на сделку 10-20 куе.
Или не покупать квартиру с проверкой купюр в банке.
По секрету скажу, что на суммах сделок от 150 000 у.е продавец скорее такую проверку потребует, чем нет.
Контингент знаете ли.
Востаннє редагувалось UA в П'ят 11 лют, 2022 22:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:39

  UA написав:
  airmax78 написав:Во Львове сейчас отельеры окуели от наплыва народа.

Вы поспрашивайте что за народ наплыл сейчас из Центра, Юга и Востока Украины во Львов?
На каком языке они разговаривают?...

Марсиане (типа в отеле можно переждать войну)
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:41

  vitaliian написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Во Львове сейчас отельеры окуели от наплыва народа.

Вы поспрашивайте что за народ наплыл сейчас из Центра, Юга и Востока Украины во Львов?
На каком языке они разговаривают?...

Марсиане

А вы что тоже в курсе?
Марсианское посольство настоятельно рекомендует выехать из Киева.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:вы что тоже в курсе?
нет... я просто предположил.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:53

И на фоне этих новостей Ковальская выставляет нову чергу Русановской Гавани в продажу,
Судя по Луну, что-то ни Вавиловых, ни Куб даже 1шки пока не раскупили
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:56

  adeges написав:
Да, у меня в укргазе тоже не было. Но трудно придраться к пачке с порядковыми номерами ;) Кассир почти прослезилась


Кассиры разные бывают. Помню платил в 1995 в кассу, на заводе Петровского эквиалент 2100 марок в купоно-карбованцях (курс примерно 100000к/к за марку), купюрами по 500 и 1000 к/к, полученными в банке-пачки переклеенные банковской лентой, стянутые шпагатом с печатью по 10 пачек и запаянные в очень плотный полиэтилен.
Так бабушка-кассир, ещё наверное помнящая Сталина, ничтоже сумняшеся достала ножницы, поразрезала все те упаковки, плюнула на пальцы и принялась пересчитывать по купюре-1-2-3...
Больше двух часов считала! :mrgreen:

Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:15

  UA написав:
  drevlyanin написав:Какие суммы? Мне коммуналку нечем заплатить.

А что, не найдется где, кроме банка, 2-3-4 сотни сдать? Мы ж о Киеве?

2-3-4 сотни можно бухой касирше в обменке втюхать
А если люди покупают квартиру среднего ценового сегмента и им проверка купюр в банке заворачивает 5-10% банкнот?
Это нужно иметь запас кеша на сделку 10-20 куе.
Или не покупать квартиру с проверкой купюр в банке.
По секрету скажу, что на суммах сделок от 150 000 у.е продавец скорее такую проверку потребует, чем нет.
Контингент знаете ли.[/quote]

Обождите, вы ж о заплатить за комуналь вроде спросили?
Теперь по вашей сделке-как это происходит в реале: покупатель выкапывает из под груши пару трехлитровых банок, едет к нотарю на сделку, оформляют там с продавцом бумаги а затем продавец стаёт в позу и требует ехать в банк на проверку? После проверки возвращаются назад к нотарю, завершают сделку а потом продавец, засветившись в двух местах с такой суммой, складывает деньги в сумку и едет домой? Или ещё и охрану нанимает?
п.с. У Сержика самая свежая сделка-попросим его поведать подробности, если не секрет.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:20

  UA написав:
  airmax78 написав:Во Львове сейчас отельеры окуели от наплыва народа.

Вы поспрашивайте что за народ наплыл сейчас из Центра, Юга и Востока Украины во Львов?
На каком языке они разговаривают?...


Шпийоны кацапские/польские/румынские подтягиваються в ожидании событий ?
Или столицу уже переносят как делала УНР раз в квартал в 1919-20 годах ?
Успиха инвештиция рокетой вверх ? :D
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:29

  Хомякоид написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Во Львове сейчас отельеры окуели от наплыва народа.

Вы поспрашивайте что за народ наплыл сейчас из Центра, Юга и Востока Украины во Львов?
На каком языке они разговаривают?...


Шпийоны кацапские/польские/румынские подтягиваються в ожидании событий ?
Успиха инвештиция рокетой вверх ? :D

Какого-то выживальшика на Ютубчике смотрел, тот сказал, что в случае БП нужно успеть в течение 3 ч покинуть город.
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