А что, не найдется где, кроме банка, 2-3-4 сотни сдать? Мы ж о Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:27
Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:34
2-3-4 сотни можно бухой касирше в обменке втюхать
А если люди покупают квартиру среднего ценового сегмента и им проверка купюр в банке заворачивает 5-10% банкнот?
Это нужно иметь запас кеша на сделку 10-20 куе.
Или не покупать квартиру с проверкой купюр в банке.
По секрету скажу, что на суммах сделок от 150 000 у.е продавец скорее такую проверку потребует, чем нет.
Контингент знаете ли.
Востаннє редагувалось UA в П'ят 11 лют, 2022 22:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:39
Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:41
А вы что тоже в курсе?
Марсианское посольство настоятельно рекомендует выехать из Киева.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:53
И на фоне этих новостей Ковальская выставляет нову чергу Русановской Гавани в продажу,
Судя по Луну, что-то ни Вавиловых, ни Куб даже 1шки пока не раскупили
Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:56
Кассиры разные бывают. Помню платил в 1995 в кассу, на заводе Петровского эквиалент 2100 марок в купоно-карбованцях (курс примерно 100000к/к за марку), купюрами по 500 и 1000 к/к, полученными в банке-пачки переклеенные банковской лентой, стянутые шпагатом с печатью по 10 пачек и запаянные в очень плотный полиэтилен.
Так бабушка-кассир, ещё наверное помнящая Сталина, ничтоже сумняшеся достала ножницы, поразрезала все те упаковки, плюнула на пальцы и принялась пересчитывать по купюре-1-2-3...
Больше двух часов считала!
Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей
Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:15
2-3-4 сотни можно бухой касирше в обменке втюхать
А если люди покупают квартиру среднего ценового сегмента и им проверка купюр в банке заворачивает 5-10% банкнот?
Это нужно иметь запас кеша на сделку 10-20 куе.
Или не покупать квартиру с проверкой купюр в банке.
По секрету скажу, что на суммах сделок от 150 000 у.е продавец скорее такую проверку потребует, чем нет.
Контингент знаете ли.[/quote]
Обождите, вы ж о заплатить за комуналь вроде спросили?
Теперь по вашей сделке-как это происходит в реале: покупатель выкапывает из под груши пару трехлитровых банок, едет к нотарю на сделку, оформляют там с продавцом бумаги а затем продавец стаёт в позу и требует ехать в банк на проверку? После проверки возвращаются назад к нотарю, завершают сделку а потом продавец, засветившись в двух местах с такой суммой, складывает деньги в сумку и едет домой? Или ещё и охрану нанимает?
п.с. У Сержика самая свежая сделка-попросим его поведать подробности, если не секрет.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:20
Шпийоны кацапские/польские/румынские подтягиваються в ожидании событий ?
Или столицу уже переносят как делала УНР раз в квартал в 1919-20 годах ?
Успиха инвештиция рокетой вверх ?
Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:29
Какого-то выживальшика на Ютубчике смотрел, тот сказал, что в случае БП нужно успеть в течение 3 ч покинуть город.
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