Додано: Суб 12 лют, 2022 00:11

UA написав: drevlyanin написав: Обождите, вы ж о заплатить за комуналь вроде спросили?

Теперь по вашей сделке-как это происходит в реале: покупатель выкапывает из под груши пару трехлитровых банок, едет к нотарю на сделку, оформляют там с продавцом бумаги а затем продавец стаёт в позу и требует ехать в банк на проверку? После проверки возвращаются назад к нотарю, завершают сделку а потом продавец, засветившись в двух местах с такой суммой, складывает деньги в сумку и едет домой? Или ещё и охрану нанимает?

п.с. У Сержика самая свежая сделка-попросим его поведать подробности, если не секрет. Обождите, вы ж о заплатить за комуналь вроде спросили?Теперь по вашей сделке-как это происходит в реале: покупатель выкапывает из под груши пару трехлитровых банок, едет к нотарю на сделку, оформляют там с продавцом бумаги а затем продавец стаёт в позу и требует ехать в банк на проверку? После проверки возвращаются назад к нотарю, завершают сделку а потом продавец, засветившись в двух местах с такой суммой, складывает деньги в сумку и едет домой? Или ещё и охрану нанимает?п.с. У Сержика самая свежая сделка-попросим его поведать подробности, если не секрет.

Сделка проводится в банке с выездом туда же нотаря.

Сейчас так модно Сделка проводится в банке с выездом туда же нотаря.Сейчас так модно

хз с когда началось это "сейчас", но осенью я продавал - в трех банках меня послали, больших: Альфа, отп и еще один... на крайняк готовы дать в аренду переговорку, но доступа нотарусу в сеть - нет, и проверки купюр в одном не делали вообщепрошло так: выкопались банки (реально самые настоящие: в каждой пачке проверенных купюр полузабракованными оказались 5-20 штук: т.е. не подделка, но проверяющий кассир сказал он бе не принял - стирка, плесень, отствет, ну и метки те самые), у нотариуса зачитали молитвы и клятвы, подписали на белой бумаге,выдались квитанции на налог (вот тут и ехать в банк), поехались в банк, проверились где-то час (нотариус и риелатор уже теряли терпение), открылась ячейка (опять минимум 2 недели пришлось оплатить), сложились в ячейку, ключи отдались покупателю, вернулись к нотариусу, подписался договор, продавцу передались ключи от ячейки