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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:46
Bolt написав:
Какого-то выживальшика на Ютубчике смотрел, тот сказал, что в случае БП нужно успеть в течение 3 ч покинуть город.
Флай, роби тимчасово штаб квартиру в підвалі.
В разі шухеру на ровер та кущами на Житомир і далі на Польщу.
Ти будеш мати величезну фору над пуповиками які застрянуть в центрі.
В разі якщо бульбофюрер полізе, міняй напрямок на південно-західний, та пробирайся в Румунію.
Зможеш ще з місцевим румунсько-молдавським населенням чардаш станцювати
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Суб 12 лют, 2022 00:23, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:47
drevlyanin написав:
Обождите, вы ж о заплатить за комуналь вроде спросили?
Теперь по вашей сделке-как это происходит в реале: покупатель выкапывает из под груши пару трехлитровых банок, едет к нотарю на сделку, оформляют там с продавцом бумаги а затем продавец стаёт в позу и требует ехать в банк на проверку? После проверки возвращаются назад к нотарю, завершают сделку а потом продавец, засветившись в двух местах с такой суммой, складывает деньги в сумку и едет домой? Или ещё и охрану нанимает?
п.с. У Сержика самая свежая сделка-попросим его поведать подробности, если не секрет.
Сделка проводится в банке с выездом туда же нотаря.
Сейчас так модно
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:57
Bolt написав:
Какого-то выживальшика на Ютубчике смотрел, тот сказал, что в случае БП нужно успеть в течение 3 ч покинуть город.
Отставить. Тогда настоящая жизнь в городе только начинается.
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Libo
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:59
Bolt написав: Хомякоид написав: UA написав:
Вы поспрашивайте что за народ наплыл сейчас из Центра, Юга и Востока Украины во Львов?
На каком языке они разговаривают?...
Шпийоны кацапские/польские/румынские подтягиваються в ожидании событий ?
Успиха инвештиция рокетой вверх ?
Какого-то выживальшика на Ютубчике смотрел, тот сказал, что в случае БП нужно успеть в течение 3 ч покинуть город.
можу запронувати цоколь
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flyman
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Додано: Суб 12 лют, 2022 00:02
flyman написав:
можу запронувати цоколь
Отставить. Надо не прятаться по подвалам, а брать свол и идти защищать свою землю и бить русскую сволочь.
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Додано: Суб 12 лют, 2022 00:11
UA написав: drevlyanin написав:
Обождите, вы ж о заплатить за комуналь вроде спросили?
Теперь по вашей сделке-как это происходит в реале: покупатель выкапывает из под груши пару трехлитровых банок, едет к нотарю на сделку, оформляют там с продавцом бумаги а затем продавец стаёт в позу и требует ехать в банк на проверку? После проверки возвращаются назад к нотарю, завершают сделку а потом продавец, засветившись в двух местах с такой суммой, складывает деньги в сумку и едет домой? Или ещё и охрану нанимает?
п.с. У Сержика самая свежая сделка-попросим его поведать подробности, если не секрет.
Сделка проводится в банке с выездом туда же нотаря.
Сейчас так модно
хз с когда началось это "сейчас", но осенью я продавал - в трех банках меня послали, больших: Альфа, отп и еще один... на крайняк готовы дать в аренду переговорку, но доступа нотарусу в сеть - нет, и проверки купюр в одном не делали вообще
прошло так: выкопались банки (реально самые настоящие: в каждой пачке проверенных купюр полузабракованными оказались 5-20 штук: т.е. не подделка, но проверяющий кассир сказал он бе не принял - стирка, плесень, отствет, ну и метки те самые), у нотариуса зачитали молитвы и клятвы, подписали на белой бумаге,
выдались квитанции на налог (вот тут и ехать в банк), поехались в банк, проверились где-то час (нотариус и риелатор уже теряли терпение), открылась ячейка (опять минимум 2 недели пришлось оплатить), сложились в ячейку, ключи отдались покупателю, вернулись к нотариусу, подписался договор, продавцу передались ключи от ячейки
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Додано: Суб 12 лют, 2022 00:49
Libo написав: flyman написав:
можу запронувати цоколь
Отставить. Надо не прятаться по подвалам, а брать свол и идти защищать свою землю и бить русскую сволочь.
Ну вы то надеюсь уже в окопе, на передовой. На вас вся надежда. Пришлите нам парочку селфи в полном обмундировании и с плакатом- "el enemigo no pasará"!
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Додано: Суб 12 лют, 2022 00:51
cohan написав:
хз с когда началось это "сейчас", но осенью я продавал - в трех банках меня послали, больших: Альфа, отп и еще один... на крайняк готовы дать в аренду переговорку, но доступа нотарусу в сеть - нет, и проверки купюр в одном не делали вообще
прошло так: выкопались банки (реально самые настоящие: в каждой пачке проверенных купюр полузабракованными оказались 5-20 штук: т.е. не подделка, но проверяющий кассир сказал он бе не принял - стирка, плесень, отствет, ну и метки те самые), у нотариуса зачитали молитвы и клятвы, подписали на белой бумаге,
выдались квитанции на налог (вот тут и ехать в банк), поехались в банк, проверились где-то час (нотариус и риелатор уже теряли терпение), открылась ячейка (опять минимум 2 недели пришлось оплатить), сложились в ячейку, ключи отдались покупателю, вернулись к нотариусу, подписался договор, продавцу передались ключи от ячейки
Спасибо. А купюры не первой свежести взяли или как?
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Додано: Суб 12 лют, 2022 01:00
drevlyanin написав:
Ну вы то надеюсь уже в окопе, на передовой. На вас вся надежда. Пришлите нам парочку селфи в полном обмундировании и с плакатом- "el enemigo no pasará"!
Передовой еще нет, но в списках части я есть. А чего я к вам вернулся? Я ж боевой офицер.
Военная разведка. Капитан.
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