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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9541954295439544

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:46

  Bolt написав:Какого-то выживальшика на Ютубчике смотрел, тот сказал, что в случае БП нужно успеть в течение 3 ч покинуть город.


Флай, роби тимчасово штаб квартиру в підвалі.
В разі шухеру на ровер та кущами на Житомир і далі на Польщу.
Ти будеш мати величезну фору над пуповиками які застрянуть в центрі.

В разі якщо бульбофюрер полізе, міняй напрямок на південно-західний, та пробирайся в Румунію.
Зможеш ще з місцевим румунсько-молдавським населенням чардаш станцювати :D
Востаннє редагувалось Хомякоид в Суб 12 лют, 2022 00:23, всього редагувалось 2 разів.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:47

  drevlyanin написав:Обождите, вы ж о заплатить за комуналь вроде спросили?
Теперь по вашей сделке-как это происходит в реале: покупатель выкапывает из под груши пару трехлитровых банок, едет к нотарю на сделку, оформляют там с продавцом бумаги а затем продавец стаёт в позу и требует ехать в банк на проверку? После проверки возвращаются назад к нотарю, завершают сделку а потом продавец, засветившись в двух местах с такой суммой, складывает деньги в сумку и едет домой? Или ещё и охрану нанимает?
п.с. У Сержика самая свежая сделка-попросим его поведать подробности, если не секрет.

Сделка проводится в банке с выездом туда же нотаря.
Сейчас так модно
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:57

  Bolt написав:Какого-то выживальшика на Ютубчике смотрел, тот сказал, что в случае БП нужно успеть в течение 3 ч покинуть город.


Отставить. Тогда настоящая жизнь в городе только начинается. :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:59

  Bolt написав:
  Хомякоид написав:
  UA написав:Вы поспрашивайте что за народ наплыл сейчас из Центра, Юга и Востока Украины во Львов?
На каком языке они разговаривают?...


Шпийоны кацапские/польские/румынские подтягиваються в ожидании событий ?
Успиха инвештиция рокетой вверх ? :D

Какого-то выживальшика на Ютубчике смотрел, тот сказал, что в случае БП нужно успеть в течение 3 ч покинуть город.

можу запронувати цоколь
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 00:02

  flyman написав:можу запронувати цоколь


Отставить. Надо не прятаться по подвалам, а брать свол и идти защищать свою землю и бить русскую сволочь. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 00:11

  UA написав:
  drevlyanin написав:Обождите, вы ж о заплатить за комуналь вроде спросили?
Теперь по вашей сделке-как это происходит в реале: покупатель выкапывает из под груши пару трехлитровых банок, едет к нотарю на сделку, оформляют там с продавцом бумаги а затем продавец стаёт в позу и требует ехать в банк на проверку? После проверки возвращаются назад к нотарю, завершают сделку а потом продавец, засветившись в двух местах с такой суммой, складывает деньги в сумку и едет домой? Или ещё и охрану нанимает?
п.с. У Сержика самая свежая сделка-попросим его поведать подробности, если не секрет.

Сделка проводится в банке с выездом туда же нотаря.
Сейчас так модно


хз с когда началось это "сейчас", но осенью я продавал - в трех банках меня послали, больших: Альфа, отп и еще один... на крайняк готовы дать в аренду переговорку, но доступа нотарусу в сеть - нет, и проверки купюр в одном не делали вообще

прошло так: выкопались банки (реально самые настоящие: в каждой пачке проверенных купюр полузабракованными оказались 5-20 штук: т.е. не подделка, но проверяющий кассир сказал он бе не принял - стирка, плесень, отствет, ну и метки те самые), у нотариуса зачитали молитвы и клятвы, подписали на белой бумаге,
выдались квитанции на налог (вот тут и ехать в банк), поехались в банк, проверились где-то час (нотариус и риелатор уже теряли терпение), открылась ячейка (опять минимум 2 недели пришлось оплатить), сложились в ячейку, ключи отдались покупателю, вернулись к нотариусу, подписался договор, продавцу передались ключи от ячейки
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 00:49

  Libo написав:
  flyman написав:можу запронувати цоколь


Отставить. Надо не прятаться по подвалам, а брать свол и идти защищать свою землю и бить русскую сволочь. :?


Ну вы то надеюсь уже в окопе, на передовой. На вас вся надежда. Пришлите нам парочку селфи в полном обмундировании и с плакатом- "el enemigo no pasará"!
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 00:51

  cohan написав:
хз с когда началось это "сейчас", но осенью я продавал - в трех банках меня послали, больших: Альфа, отп и еще один... на крайняк готовы дать в аренду переговорку, но доступа нотарусу в сеть - нет, и проверки купюр в одном не делали вообще

прошло так: выкопались банки (реально самые настоящие: в каждой пачке проверенных купюр полузабракованными оказались 5-20 штук: т.е. не подделка, но проверяющий кассир сказал он бе не принял - стирка, плесень, отствет, ну и метки те самые), у нотариуса зачитали молитвы и клятвы, подписали на белой бумаге,
выдались квитанции на налог (вот тут и ехать в банк), поехались в банк, проверились где-то час (нотариус и риелатор уже теряли терпение), открылась ячейка (опять минимум 2 недели пришлось оплатить), сложились в ячейку, ключи отдались покупателю, вернулись к нотариусу, подписался договор, продавцу передались ключи от ячейки


Спасибо. А купюры не первой свежести взяли или как?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 01:00

  drevlyanin написав:Ну вы то надеюсь уже в окопе, на передовой. На вас вся надежда. Пришлите нам парочку селфи в полном обмундировании и с плакатом- "el enemigo no pasará"!


Передовой еще нет, но в списках части я есть. А чего я к вам вернулся? Я ж боевой офицер. :oops: Военная разведка. Капитан. :P

Libo
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