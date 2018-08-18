RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9541954295439544>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:39

  UA написав:
  airmax78 написав:Во Львове сейчас отельеры окуели от наплыва народа.

Вы поспрашивайте что за народ наплыл сейчас из Центра, Юга и Востока Украины во Львов?
На каком языке они разговаривают?...

Марсиане (типа в отеле можно переждать войну)
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10811
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2686 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:41

  vitaliian написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Во Львове сейчас отельеры окуели от наплыва народа.

Вы поспрашивайте что за народ наплыл сейчас из Центра, Юга и Востока Украины во Львов?
На каком языке они разговаривают?...

Марсиане

А вы что тоже в курсе?
Марсианское посольство настоятельно рекомендует выехать из Киева.
UA
 
Повідомлень: 6484
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 1529 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:вы что тоже в курсе?
нет... я просто предположил.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10811
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2686 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:53

И на фоне этих новостей Ковальская выставляет нову чергу Русановской Гавани в продажу,
Судя по Луну, что-то ни Вавиловых, ни Куб даже 1шки пока не раскупили
Genie
 
Повідомлень: 226
З нами з: 06.03.20
Подякував: 43 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:56

  adeges написав:
Да, у меня в укргазе тоже не было. Но трудно придраться к пачке с порядковыми номерами ;) Кассир почти прослезилась


Кассиры разные бывают. Помню платил в 1995 в кассу, на заводе Петровского эквиалент 2100 марок в купоно-карбованцях (курс примерно 100000к/к за марку), купюрами по 500 и 1000 к/к, полученными в банке-пачки переклеенные банковской лентой, стянутые шпагатом с печатью по 10 пачек и запаянные в очень плотный полиэтилен.
Так бабушка-кассир, ещё наверное помнящая Сталина, ничтоже сумняшеся достала ножницы, поразрезала все те упаковки, плюнула на пальцы и принялась пересчитывать по купюре-1-2-3...
Больше двух часов считала! :mrgreen:

Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей
drevlyanin
 
Повідомлень: 852
З нами з: 01.04.20
Подякував: 396 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:15

  UA написав:
  drevlyanin написав:Какие суммы? Мне коммуналку нечем заплатить.

А что, не найдется где, кроме банка, 2-3-4 сотни сдать? Мы ж о Киеве?

2-3-4 сотни можно бухой касирше в обменке втюхать
А если люди покупают квартиру среднего ценового сегмента и им проверка купюр в банке заворачивает 5-10% банкнот?
Это нужно иметь запас кеша на сделку 10-20 куе.
Или не покупать квартиру с проверкой купюр в банке.
По секрету скажу, что на суммах сделок от 150 000 у.е продавец скорее такую проверку потребует, чем нет.
Контингент знаете ли.[/quote]

Обождите, вы ж о заплатить за комуналь вроде спросили?
Теперь по вашей сделке-как это происходит в реале: покупатель выкапывает из под груши пару трехлитровых банок, едет к нотарю на сделку, оформляют там с продавцом бумаги а затем продавец стаёт в позу и требует ехать в банк на проверку? После проверки возвращаются назад к нотарю, завершают сделку а потом продавец, засветившись в двух местах с такой суммой, складывает деньги в сумку и едет домой? Или ещё и охрану нанимает?
п.с. У Сержика самая свежая сделка-попросим его поведать подробности, если не секрет.
drevlyanin
 
Повідомлень: 852
З нами з: 01.04.20
Подякував: 396 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:47

  drevlyanin написав:Обождите, вы ж о заплатить за комуналь вроде спросили?
Теперь по вашей сделке-как это происходит в реале: покупатель выкапывает из под груши пару трехлитровых банок, едет к нотарю на сделку, оформляют там с продавцом бумаги а затем продавец стаёт в позу и требует ехать в банк на проверку? После проверки возвращаются назад к нотарю, завершают сделку а потом продавец, засветившись в двух местах с такой суммой, складывает деньги в сумку и едет домой? Или ещё и охрану нанимает?
п.с. У Сержика самая свежая сделка-попросим его поведать подробности, если не секрет.

Сделка проводится в банке с выездом туда же нотаря.
Сейчас так модно
UA
 
Повідомлень: 6484
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 1529 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 00:11

  UA написав:
  drevlyanin написав:Обождите, вы ж о заплатить за комуналь вроде спросили?
Теперь по вашей сделке-как это происходит в реале: покупатель выкапывает из под груши пару трехлитровых банок, едет к нотарю на сделку, оформляют там с продавцом бумаги а затем продавец стаёт в позу и требует ехать в банк на проверку? После проверки возвращаются назад к нотарю, завершают сделку а потом продавец, засветившись в двух местах с такой суммой, складывает деньги в сумку и едет домой? Или ещё и охрану нанимает?
п.с. У Сержика самая свежая сделка-попросим его поведать подробности, если не секрет.

Сделка проводится в банке с выездом туда же нотаря.
Сейчас так модно


хз с когда началось это "сейчас", но осенью я продавал - в трех банках меня послали, больших: Альфа, отп и еще один... на крайняк готовы дать в аренду переговорку, но доступа нотарусу в сеть - нет, и проверки купюр в одном не делали вообще

прошло так: выкопались банки (реально самые настоящие: в каждой пачке проверенных купюр полузабракованными оказались 5-20 штук: т.е. не подделка, но проверяющий кассир сказал он бе не принял - стирка, плесень, отствет, ну и метки те самые), у нотариуса зачитали молитвы и клятвы, подписали на белой бумаге,
выдались квитанции на налог (вот тут и ехать в банк), поехались в банк, проверились где-то час (нотариус и риелатор уже теряли терпение), открылась ячейка (опять минимум 2 недели пришлось оплатить), сложились в ячейку, ключи отдались покупателю, вернулись к нотариусу, подписался договор, продавцу передались ключи от ячейки
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3790
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 00:51

  cohan написав:
хз с когда началось это "сейчас", но осенью я продавал - в трех банках меня послали, больших: Альфа, отп и еще один... на крайняк готовы дать в аренду переговорку, но доступа нотарусу в сеть - нет, и проверки купюр в одном не делали вообще

прошло так: выкопались банки (реально самые настоящие: в каждой пачке проверенных купюр полузабракованными оказались 5-20 штук: т.е. не подделка, но проверяющий кассир сказал он бе не принял - стирка, плесень, отствет, ну и метки те самые), у нотариуса зачитали молитвы и клятвы, подписали на белой бумаге,
выдались квитанции на налог (вот тут и ехать в банк), поехались в банк, проверились где-то час (нотариус и риелатор уже теряли терпение), открылась ячейка (опять минимум 2 недели пришлось оплатить), сложились в ячейку, ключи отдались покупателю, вернулись к нотариусу, подписался договор, продавцу передались ключи от ячейки


Спасибо. А купюры не первой свежести взяли или как?
drevlyanin
 
Повідомлень: 852
З нами з: 01.04.20
Подякував: 396 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 01:16

  cohan написав:
хз с когда началось это "сейчас", но осенью я продавал - в трех банках меня послали, больших: Альфа, отп и еще один... на крайняк готовы дать в аренду переговорку, но доступа нотарусу в сеть - нет, и проверки купюр в одном не делали вообще

прошло так: выкопались банки (реально самые настоящие: в каждой пачке проверенных купюр полузабракованными оказались 5-20 штук: т.е. не подделка, но проверяющий кассир сказал он бе не принял - стирка, плесень, отствет, ну и метки те самые), у нотариуса зачитали молитвы и клятвы, подписали на белой бумаге,
выдались квитанции на налог (вот тут и ехать в банк), поехались в банк, проверились где-то час (нотариус и риелатор уже теряли терпение), открылась ячейка (опять минимум 2 недели пришлось оплатить), сложились в ячейку, ключи отдались покупателю, вернулись к нотариусу, подписался договор, продавцу передались ключи от ячейки

Читайте что Ребе пишет. От 5 до 20% вроде нормальных купюр не прошли проверку в кассе банка.
А если запаса купюр нет, а продавец не пальцем сделанный?
Не, ну есть ещё Лохи которым можно впарить всякий фуфел при покупке квартиры.
ПС Фактор ужесточения к качеству купюр был одним их факторов роста цен на недвижимость в последние годы. Банки берут такие банкноты только под комиссию от 10% до 30% , а неопытному продавцу можно всякий фуфел впарить. Чем и пользовались.
Прямо ходили по просмотрам и смотрели не столько на квартиру, а можно ли впарить продавцу некондиционные долларовые купюры.
Ладно что то много сегодня про реальные сделки. Давайте про модные МОПы и ЖК Республика по 4000 у.е за метр.
UA
 
Повідомлень: 6484
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 1529 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9541954295439544>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2178, 2179, 2180
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21790 5109817
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 лют, 2022 01:50
барабашов
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 97, 98, 99
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
985 1399957
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 21:19
Прохожий
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 33187
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.