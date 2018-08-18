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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:39
UA написав: airmax78 написав:
Во Львове сейчас отельеры окуели от наплыва народа.
Вы поспрашивайте что за народ наплыл сейчас из Центра, Юга и Востока Украины во Львов?
На каком языке они разговаривают?...
Марсиане (типа в отеле можно переждать войну)
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vitaliian
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:41
vitaliian написав: UA написав: airmax78 написав:
Во Львове сейчас отельеры окуели от наплыва народа.
Вы поспрашивайте что за народ наплыл сейчас из Центра, Юга и Востока Украины во Львов?
На каком языке они разговаривают?...
Марсиане
А вы что тоже в курсе?
Марсианское посольство настоятельно рекомендует выехать из Киева.
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UA
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:45
UA написав:
вы что тоже в курсе?
нет... я просто предположил.
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vitaliian
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:53
И на фоне этих новостей Ковальская выставляет нову чергу Русановской Гавани в продажу,
Судя по Луну, что-то ни Вавиловых, ни Куб даже 1шки пока не раскупили
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Genie
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:56
adeges написав:
Да, у меня в укргазе тоже не было. Но трудно придраться к пачке с порядковыми номерами
Кассир почти прослезилась
Кассиры разные бывают. Помню платил в 1995 в кассу, на заводе Петровского эквиалент 2100 марок в купоно-карбованцях (курс примерно 100000к/к за марку), купюрами по 500 и 1000 к/к, полученными в банке-пачки переклеенные банковской лентой, стянутые шпагатом с печатью по 10 пачек и запаянные в очень плотный полиэтилен.
Так бабушка-кассир, ещё наверное помнящая Сталина, ничтоже сумняшеся достала ножницы, поразрезала все те упаковки, плюнула на пальцы и принялась пересчитывать по купюре-1-2-3...
Больше двух часов считала!
Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей
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drevlyanin
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:15
UA написав: drevlyanin написав:
Какие суммы? Мне коммуналку нечем заплатить.
А что, не найдется где, кроме банка, 2-3-4 сотни сдать? Мы ж о Киеве?
2-3-4 сотни можно бухой касирше в обменке втюхать
А если люди покупают квартиру среднего ценового сегмента и им проверка купюр в банке заворачивает 5-10% банкнот?
Это нужно иметь запас кеша на сделку 10-20 куе.
Или не покупать квартиру с проверкой купюр в банке.
По секрету скажу, что на суммах сделок от 150 000 у.е продавец скорее такую проверку потребует, чем нет.
Контингент знаете ли.[/quote]
Обождите, вы ж о заплатить за комуналь вроде спросили?
Теперь по вашей сделке-как это происходит в реале: покупатель выкапывает из под груши пару трехлитровых банок, едет к нотарю на сделку, оформляют там с продавцом бумаги а затем продавец стаёт в позу и требует ехать в банк на проверку? После проверки возвращаются назад к нотарю, завершают сделку а потом продавец, засветившись в двух местах с такой суммой, складывает деньги в сумку и едет домой? Или ещё и охрану нанимает?
п.с. У Сержика самая свежая сделка-попросим его поведать подробности, если не секрет.
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drevlyanin
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:47
drevlyanin написав:
Обождите, вы ж о заплатить за комуналь вроде спросили?
Теперь по вашей сделке-как это происходит в реале: покупатель выкапывает из под груши пару трехлитровых банок, едет к нотарю на сделку, оформляют там с продавцом бумаги а затем продавец стаёт в позу и требует ехать в банк на проверку? После проверки возвращаются назад к нотарю, завершают сделку а потом продавец, засветившись в двух местах с такой суммой, складывает деньги в сумку и едет домой? Или ещё и охрану нанимает?
п.с. У Сержика самая свежая сделка-попросим его поведать подробности, если не секрет.
Сделка проводится в банке с выездом туда же нотаря.
Сейчас так модно
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UA
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Додано: Суб 12 лют, 2022 00:11
UA написав: drevlyanin написав:
Обождите, вы ж о заплатить за комуналь вроде спросили?
Теперь по вашей сделке-как это происходит в реале: покупатель выкапывает из под груши пару трехлитровых банок, едет к нотарю на сделку, оформляют там с продавцом бумаги а затем продавец стаёт в позу и требует ехать в банк на проверку? После проверки возвращаются назад к нотарю, завершают сделку а потом продавец, засветившись в двух местах с такой суммой, складывает деньги в сумку и едет домой? Или ещё и охрану нанимает?
п.с. У Сержика самая свежая сделка-попросим его поведать подробности, если не секрет.
Сделка проводится в банке с выездом туда же нотаря.
Сейчас так модно
хз с когда началось это "сейчас", но осенью я продавал - в трех банках меня послали, больших: Альфа, отп и еще один... на крайняк готовы дать в аренду переговорку, но доступа нотарусу в сеть - нет, и проверки купюр в одном не делали вообще
прошло так: выкопались банки (реально самые настоящие: в каждой пачке проверенных купюр полузабракованными оказались 5-20 штук: т.е. не подделка, но проверяющий кассир сказал он бе не принял - стирка, плесень, отствет, ну и метки те самые), у нотариуса зачитали молитвы и клятвы, подписали на белой бумаге,
выдались квитанции на налог (вот тут и ехать в банк), поехались в банк, проверились где-то час (нотариус и риелатор уже теряли терпение), открылась ячейка (опять минимум 2 недели пришлось оплатить), сложились в ячейку, ключи отдались покупателю, вернулись к нотариусу, подписался договор, продавцу передались ключи от ячейки
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cohan
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Додано: Суб 12 лют, 2022 00:51
cohan написав:
хз с когда началось это "сейчас", но осенью я продавал - в трех банках меня послали, больших: Альфа, отп и еще один... на крайняк готовы дать в аренду переговорку, но доступа нотарусу в сеть - нет, и проверки купюр в одном не делали вообще
прошло так: выкопались банки (реально самые настоящие: в каждой пачке проверенных купюр полузабракованными оказались 5-20 штук: т.е. не подделка, но проверяющий кассир сказал он бе не принял - стирка, плесень, отствет, ну и метки те самые), у нотариуса зачитали молитвы и клятвы, подписали на белой бумаге,
выдались квитанции на налог (вот тут и ехать в банк), поехались в банк, проверились где-то час (нотариус и риелатор уже теряли терпение), открылась ячейка (опять минимум 2 недели пришлось оплатить), сложились в ячейку, ключи отдались покупателю, вернулись к нотариусу, подписался договор, продавцу передались ключи от ячейки
Спасибо. А купюры не первой свежести взяли или как?
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drevlyanin
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Додано: Суб 12 лют, 2022 01:16
cohan написав:
хз с когда началось это "сейчас", но осенью я продавал - в трех банках меня послали, больших: Альфа, отп и еще один... на крайняк готовы дать в аренду переговорку, но доступа нотарусу в сеть - нет, и проверки купюр в одном не делали вообще
прошло так: выкопались банки (реально самые настоящие: в каждой пачке проверенных купюр полузабракованными оказались 5-20 штук
: т.е. не подделка, но проверяющий кассир сказал он бе не принял - стирка, плесень, отствет, ну и метки те самые), у нотариуса зачитали молитвы и клятвы, подписали на белой бумаге,
выдались квитанции на налог (вот тут и ехать в банк), поехались в банк, проверились где-то час (нотариус и риелатор уже теряли терпение), открылась ячейка (опять минимум 2 недели пришлось оплатить), сложились в ячейку, ключи отдались покупателю, вернулись к нотариусу, подписался договор, продавцу передались ключи от ячейки
Читайте что Ребе пишет. От 5 до 20% вроде нормальных купюр не прошли проверку в кассе банка.
А если запаса купюр нет, а продавец не пальцем сделанный?
Не, ну есть ещё Лохи которым можно впарить всякий фуфел при покупке квартиры.
ПС Фактор ужесточения к качеству купюр был одним их факторов роста цен на недвижимость в последние годы. Банки берут такие банкноты только под комиссию от 10% до 30% , а неопытному продавцу можно всякий фуфел впарить. Чем и пользовались.
Прямо ходили по просмотрам и смотрели не столько на квартиру, а можно ли впарить продавцу некондиционные долларовые купюры.
Ладно что то много сегодня про реальные сделки. Давайте про модные МОПы и ЖК Республика по 4000 у.е за метр.
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UA
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