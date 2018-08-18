drevlyanin написав:
Кассиры разные бывают. Помню платил в 1995 в кассу, на заводе Петровского эквиалент 2100 марок в купоно-карбованцях (курс примерно 100000к/к за марку), купюрами по 500 и 1000 к/к, полученными в банке-пачки переклеенные банковской лентой, стянутые шпагатом с печатью по 10 пачек и запаянные в очень плотный полиэтилен.
Так бабушка-кассир, ещё наверное помнящая Сталина, ничтоже сумняшеся достала ножницы, поразрезала все те упаковки, плюнула на пальцы и принялась пересчитывать по купюре-1-2-3...
Больше двух часов считала!
Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей
Завод Петровского? Так это ж моя Историческая Родина! Вы там локомотив 46 г.в. со свалки в заброшенном цеху по цене лома приобретали?