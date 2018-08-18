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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9541954295439544

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 01:40

  drevlyanin написав:
  adeges написав:
Да, у меня в укргазе тоже не было. Но трудно придраться к пачке с порядковыми номерами ;) Кассир почти прослезилась


Кассиры разные бывают. Помню платил в 1995 в кассу, на заводе Петровского эквиалент 2100 марок в купоно-карбованцях (курс примерно 100000к/к за марку), купюрами по 500 и 1000 к/к, полученными в банке-пачки переклеенные банковской лентой, стянутые шпагатом с печатью по 10 пачек и запаянные в очень плотный полиэтилен.
Так бабушка-кассир, ещё наверное помнящая Сталина, ничтоже сумняшеся достала ножницы, поразрезала все те упаковки, плюнула на пальцы и принялась пересчитывать по купюре-1-2-3...
Больше двух часов считала! :mrgreen:

Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей

Завод Петровского? Так это ж моя Историческая Родина! Вы там локомотив 46 г.в. со свалки в заброшенном цеху по цене лома приобретали?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 02:05

  UA написав:Читайте что Ребе пишет. От 5 до 20% вроде нормальных купюр не прошли проверку в кассе банка.
А если запаса купюр нет, а продавец не пальцем сделанный?
Не, ну есть ещё Лохи которым можно впарить всякий фуфел при покупке квартиры.


Я недавно продавал и оказался в похожей ситуации. Покупатели принесли свои накопления в пакете. В разнобое. Домазывали несколько сотен буквально мелочью. Мой риелтор пересчитал и проверил. Порядка пару тыщ забраковал и объяснил - не фальшивые, но какие-то подмоченные и затертые, тут их пристроить будет очень сложно. Покупатели испугано посмотрели на меня: других денег у них нет.
Я без проблем эти деньги принял и отъеднал от безупречных. Сделка состоялась. Буквально через несколько дней я ехал за рубеж и спокойно и без вопросов их там оприходовал.
Такая дурня с купюрами наверно только в Украине. :?
Вы ж тоже наверно по зарубежам шастаете, правда? Так в чем проблема? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 02:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Такая дурня с купюрами наверно только в Украине.
клееные и в штампах прекрасно меняются но по курсу примата https://www.youtube.com/watch?v=hg-Ok6LbiBQ
Мизантрóп
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