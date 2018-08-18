RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9541954295439544

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 01:40

  drevlyanin написав:
  adeges написав:
Да, у меня в укргазе тоже не было. Но трудно придраться к пачке с порядковыми номерами ;) Кассир почти прослезилась


Кассиры разные бывают. Помню платил в 1995 в кассу, на заводе Петровского эквиалент 2100 марок в купоно-карбованцях (курс примерно 100000к/к за марку), купюрами по 500 и 1000 к/к, полученными в банке-пачки переклеенные банковской лентой, стянутые шпагатом с печатью по 10 пачек и запаянные в очень плотный полиэтилен.
Так бабушка-кассир, ещё наверное помнящая Сталина, ничтоже сумняшеся достала ножницы, поразрезала все те упаковки, плюнула на пальцы и принялась пересчитывать по купюре-1-2-3...
Больше двух часов считала! :mrgreen:

Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей

Завод Петровского? Так это ж моя Историческая Родина! Вы там локомотив 46 г.в. со свалки в заброшенном цеху по цене лома приобретали?
барабашов
 
Повідомлень: 2207
З нами з: 16.06.15
Подякував: 217 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 02:05

  UA написав:Читайте что Ребе пишет. От 5 до 20% вроде нормальных купюр не прошли проверку в кассе банка.
А если запаса купюр нет, а продавец не пальцем сделанный?
Не, ну есть ещё Лохи которым можно впарить всякий фуфел при покупке квартиры.


Я недавно продавал и оказался в похожей ситуации. Покупатели принесли свои накопления в пакете. В разнобое. Домазывали несколько сотен буквально мелочью. Мой риелтор пересчитал и проверил. Порядка пару тыщ забраковал и объяснил - не фальшивые, но какие-то подмоченные и затертые, тут их пристроить будет очень сложно. Покупатели испугано посмотрели на меня: других денег у них нет.
Я без проблем эти деньги принял и отъеднал от безупречных. Сделка состоялась. Буквально через несколько дней я ехал за рубеж и спокойно и без вопросов их там оприходовал.
Такая дурня с купюрами наверно только в Украине. :?
Вы ж тоже наверно по зарубежам шастаете, правда? Так в чем проблема? :roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10707
З нами з: 14.11.11
Подякував: 407 раз.
Подякували: 4329 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 02:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Такая дурня с купюрами наверно только в Украине.
клееные и в штампах прекрасно меняются но по курсу примата https://www.youtube.com/watch?v=hg-Ok6LbiBQ
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6576
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1283 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 05:23

  Libo написав:
  rjkz написав:Но есть и такое:
2 блока от ЦП, не знаю что не так с этим домом, но все дешево:
на это даже Сержу-бы хватило:
109 куе
https://www.trulia.com/p/ny/new-york/10 ... 2333569920
154 куе
https://www.trulia.com/p/ny/new-york/10 ... l-mediaTab
575 куе.
https://www.trulia.com/p/ny/new-york/10 ... eetViewTab

Странный домик.


Посмотрите на НОА. Это наши платежи ЖЭКу, но в НЙ во многих домах она включает еще и плату за отопление/кондиционирование, воду и пр., т.е. всё кроме электричества. Наверно тут такой случай.
Итак:
Трёха - $4,939/monthly;
1-я однуха - $1,854/monthly;
2-я однуха - $1,061/monthly.
Называется купил квартирку в Нью-Йорке ...
НОА обязательно платит собственник. Никого не волнует, сдаешь, живешь там или вообще никто не живет. 1-го числа каждого месяца. Без каких-либо исключений.
8)
Любите ваши жэки, вашу комуналь и зелёных. Вы с ними как у Христа запазухой.
:lol:


А, не обратил внимания.
Понятно.
Это мейнтаненс.
Интересно другое - только за кэш.
Очевидно, это кооп и у него большие финансовые проблемы.
В этом случае банк не даст мортгидж на покупку аппартмента в таком коопе.
Скорей всего долги перед банком. Может весь билдинг в мортгидже и судя по ценам на апартменты в шаге от форкложе.
Мда, бывает-же такое.
"Такой бриллиант и в таком навозе" ("За двумя зайцями")
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12801
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6655 раз.
Подякували: 3668 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 05:31

  Serg-ik написав:
  Успіх написав:то було купити бабушатнік(не зовсім вбитий) і далі по стратегії розвитку/розширення

Ты нормальный?
"Купи авно и расчитывай, что после нескольких лет старения на это авно будет покупатель ещё тупее тебя?"


То есть?
после покупки Сержиком украинский кирпич на Жмеринской сразу начал молодеть?
Любой новострой с каждым днем все ближе на своем пути к бабушатнику.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12801
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6655 раз.
Подякували: 3668 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 05:41

  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:Вы хотите сказать, что этих трат можно было избежать?
выскажу своё мнение но я его никому не навязываю, покупать нужно то на что хватает (но без фанатизма, конкретное гавно конечно не брать), свою квартиру сдавать, а самому снимать ту где вам удобно и комфортно жить. Эта схема страхует от всех ситуаций, если жильё дорожает то паравозом дорожает и ваша квартира, если жильё дешевеет, то разница между вашей и квартирой мечты сокращается, ну и если становится сложно тянуть аренду (потеря работы и прочий форс-мажор) всегда можно переехать в свою. Знаю лично людей кто так делает (мои соседи), довольны как слоны.


Я тоже такой вариант Сержу предлагал, полагая, что у него 50 куе.
На самом деле, в случае с 100 куями, можно было купить 2 однухи и они не только перекрывали-бы аренду трехи, но еще и оставалось-бы.
Да, некоторый риск, но Серж, очевидно, считал покупку трехи "с залой" (тм юра) делом всей своей жизни чтобы так "рисковать".
Сейчас 1к за 50 куе принесет порядка 10 кгрн +/-
2 однухи - 20 кгрн в месяц.
Купленная треха приносила бывшим владельцам 12 кгрн в аренде.
Блин!
Они там наверное до сих пор Дом Периньон хлещут, обмывая продажу.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12801
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6655 раз.
Подякували: 3668 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 05:43

  Serg-ik написав:
  flyman написав:тобто купити цоколь в оКРЖН при першій же нагоді

Что Флай, что ККЦ-мужики , не обременённые малыми детьми. Им не надо ни про сад, ни про школу, ни про поликлинику думать, ни про то, как от работы к дому и к указанным объектам добираться...
Потому можно купить где угодно, что угодно, лишь бы не кормить лендлорда.
Радует одно: ККЦ признаёт, что он-паразит)))


Что есть паразит?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12801
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6655 раз.
Подякували: 3668 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 9541954295439544
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 10 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2178, 2179, 2180
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21790 5111787
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 лют, 2022 01:50
барабашов
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 97, 98, 99
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
985 1401870
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 21:19
Прохожий
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 33201
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.