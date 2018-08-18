Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав: Да, у меня в укргазе тоже не было. Но трудно придраться к пачке с порядковыми номерами Кассир почти прослезилась
Кассиры разные бывают. Помню платил в 1995 в кассу, на заводе Петровского эквиалент 2100 марок в купоно-карбованцях (курс примерно 100000к/к за марку), купюрами по 500 и 1000 к/к, полученными в банке-пачки переклеенные банковской лентой, стянутые шпагатом с печатью по 10 пачек и запаянные в очень плотный полиэтилен. Так бабушка-кассир, ещё наверное помнящая Сталина, ничтоже сумняшеся достала ножницы, поразрезала все те упаковки, плюнула на пальцы и принялась пересчитывать по купюре-1-2-3... Больше двух часов считала!
Гвозди б делать из этих людей: Крепче б не было в мире гвоздей
Завод Петровского? Так это ж моя Историческая Родина! Вы там локомотив 46 г.в. со свалки в заброшенном цеху по цене лома приобретали?
UA написав:Читайте что Ребе пишет. От 5 до 20% вроде нормальных купюр не прошли проверку в кассе банка. А если запаса купюр нет, а продавец не пальцем сделанный? Не, ну есть ещё Лохи которым можно впарить всякий фуфел при покупке квартиры.
Я недавно продавал и оказался в похожей ситуации. Покупатели принесли свои накопления в пакете. В разнобое. Домазывали несколько сотен буквально мелочью. Мой риелтор пересчитал и проверил. Порядка пару тыщ забраковал и объяснил - не фальшивые, но какие-то подмоченные и затертые, тут их пристроить будет очень сложно. Покупатели испугано посмотрели на меня: других денег у них нет. Я без проблем эти деньги принял и отъеднал от безупречных. Сделка состоялась. Буквально через несколько дней я ехал за рубеж и спокойно и без вопросов их там оприходовал. Такая дурня с купюрами наверно только в Украине. Вы ж тоже наверно по зарубежам шастаете, правда? Так в чем проблема?
Посмотрите на НОА. Это наши платежи ЖЭКу, но в НЙ во многих домах она включает еще и плату за отопление/кондиционирование, воду и пр., т.е. всё кроме электричества. Наверно тут такой случай. Итак: Трёха - $4,939/monthly; 1-я однуха - $1,854/monthly; 2-я однуха - $1,061/monthly. Называется купил квартирку в Нью-Йорке ... НОА обязательно платит собственник. Никого не волнует, сдаешь, живешь там или вообще никто не живет. 1-го числа каждого месяца. Без каких-либо исключений.
Любите ваши жэки, вашу комуналь и зелёных. Вы с ними как у Христа запазухой.
А, не обратил внимания. Понятно. Это мейнтаненс. Интересно другое - только за кэш. Очевидно, это кооп и у него большие финансовые проблемы. В этом случае банк не даст мортгидж на покупку аппартмента в таком коопе. Скорей всего долги перед банком. Может весь билдинг в мортгидже и судя по ценам на апартменты в шаге от форкложе. Мда, бывает-же такое. "Такой бриллиант и в таком навозе" ("За двумя зайцями")
Serg-ik написав:Вы хотите сказать, что этих трат можно было избежать?
выскажу своё мнение но я его никому не навязываю, покупать нужно то на что хватает (но без фанатизма, конкретное гавно конечно не брать), свою квартиру сдавать, а самому снимать ту где вам удобно и комфортно жить. Эта схема страхует от всех ситуаций, если жильё дорожает то паравозом дорожает и ваша квартира, если жильё дешевеет, то разница между вашей и квартирой мечты сокращается, ну и если становится сложно тянуть аренду (потеря работы и прочий форс-мажор) всегда можно переехать в свою. Знаю лично людей кто так делает (мои соседи), довольны как слоны.
Я тоже такой вариант Сержу предлагал, полагая, что у него 50 куе. На самом деле, в случае с 100 куями, можно было купить 2 однухи и они не только перекрывали-бы аренду трехи, но еще и оставалось-бы. Да, некоторый риск, но Серж, очевидно, считал покупку трехи "с залой" (тм юра) делом всей своей жизни чтобы так "рисковать". Сейчас 1к за 50 куе принесет порядка 10 кгрн +/- 2 однухи - 20 кгрн в месяц. Купленная треха приносила бывшим владельцам 12 кгрн в аренде. Блин! Они там наверное до сих пор Дом Периньон хлещут, обмывая продажу.
flyman написав:тобто купити цоколь в оКРЖН при першій же нагоді
Что Флай, что ККЦ-мужики , не обременённые малыми детьми. Им не надо ни про сад, ни про школу, ни про поликлинику думать, ни про то, как от работы к дому и к указанным объектам добираться... Потому можно купить где угодно, что угодно, лишь бы не кормить лендлорда. Радует одно: ККЦ признаёт, что он-паразит)))