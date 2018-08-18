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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9542954395449545

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 07:14

  Libo написав:
  airmax78 написав:Просто когда метр эконома за кольцевой стоит больше 2куе - это за гранью добра и зла. А еще вот эти три фрика меня выбесили: https://youtu.be/MzhCHWSJtqE


Город Солнца Кампанеллы. Прекрасный современный комплекс. Тем более, на всякий случай рядом метро. Что еще важно? А важно качественное обслуживание и догляд со стороны УК. Важно, чтоб там под боком были высокого класса кофейни, вкусные кафюшки-перекушки и желательно приличный ресторан. И чтоб не просто вывески, а чтоб работали от зари до ночи. Чтоб никуда не приходилось переться. Чем выше стоимость, тем приличнее и культурнее соседи, тем моднее, симпатичнее и губастее соседочки. Мечта. Оазис. Белая зависть. Ням. Образец светлого будущего Киева. Впереди Европы всей. Убийца совкошлака. Никто кроме нас.
Там лично не был. Сужу по ролику. :?


Угу.
Тебе туда еще бордель 24/7 и кабинет венеролога.
ЗЫ: Недавно видел мадаму, лет 15 назад ей было лет 40 и очевидно тогда-же она накачала себе губы.
Страшное зрелище.
Пройдет еще лет 10 и она станет Франкенштейном.
Представить себе дом населенный такими монстрами, а это произойдет, разве что в страшном сне. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 07:15

  Libo написав:
  Faceless написав:Тогда все это не про Республику.
Хотя, я ее тоже смотрел, но шото не зашло


Я заглянул на пару лет вперед. У меня дар. Я вижу будущее. Всего две тыщи, которые ударными темпами обесцениваются. Может через 10 лет столько уже будет стоить пачка сигарет. :( А тут комфортная панская жизнь.


Бобер! Выдыхай! Выдыхай, бобер!" (с)
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 07:20

  Libo написав:
  sequence написав: ЗЫ хотя какой Баррик у агента ФСБ? максимум, "Полюс Золото" )))


Nope! Русские акции не покупаю принципиально - ненавижу всё русское, русофоб. :oops:


"-Штирлиц, признайтесь, вы русский шпион?
-Никак нет, мой фюрер!
Ответил Штирлиц, поправил буденовку и вышел.
Так Штирлиц третий года водил немцев за нос."
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 08:13

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

и немного о «кавалирках»
кто то действительно считает, что тут можно жить?

На OLX виставлена на продаж ось така «смарт-квартира» на Новопольовій з унітазом біля входу площею 13 квадратних метрів

В оголошені йдеться, що це "студія із суміжним санвузлом". Ціна пропозиції — 22 тисячі доларів.

https://www.facebook.com/groups/ILoveVi ... 677736637/
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