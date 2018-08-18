Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Просто когда метр эконома за кольцевой стоит больше 2куе - это за гранью добра и зла. А еще вот эти три фрика меня выбесили: https://youtu.be/MzhCHWSJtqE
Город Солнца Кампанеллы. Прекрасный современный комплекс. Тем более, на всякий случай рядом метро. Что еще важно? А важно качественное обслуживание и догляд со стороны УК. Важно, чтоб там под боком были высокого класса кофейни, вкусные кафюшки-перекушки и желательно приличный ресторан. И чтоб не просто вывески, а чтоб работали от зари до ночи. Чтоб никуда не приходилось переться. Чем выше стоимость, тем приличнее и культурнее соседи, тем моднее, симпатичнее и губастее соседочки. Мечта. Оазис. Белая зависть. Ням. Образец светлого будущего Киева. Впереди Европы всей. Убийца совкошлака. Никто кроме нас. Там лично не был. Сужу по ролику.
Угу. Тебе туда еще бордель 24/7 и кабинет венеролога. ЗЫ: Недавно видел мадаму, лет 15 назад ей было лет 40 и очевидно тогда-же она накачала себе губы. Страшное зрелище. Пройдет еще лет 10 и она станет Франкенштейном. Представить себе дом населенный такими монстрами, а это произойдет, разве что в страшном сне.
Faceless написав:Тогда все это не про Республику. Хотя, я ее тоже смотрел, но шото не зашло
Я заглянул на пару лет вперед. У меня дар. Я вижу будущее. Всего две тыщи, которые ударными темпами обесцениваются. Может через 10 лет столько уже будет стоить пачка сигарет. А тут комфортная панская жизнь.