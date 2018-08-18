Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Просто когда метр эконома за кольцевой стоит больше 2куе - это за гранью добра и зла. А еще вот эти три фрика меня выбесили: https://youtu.be/MzhCHWSJtqE
Город Солнца Кампанеллы. Прекрасный современный комплекс. Тем более, на всякий случай рядом метро. Что еще важно? А важно качественное обслуживание и догляд со стороны УК. Важно, чтоб там под боком были высокого класса кофейни, вкусные кафюшки-перекушки и желательно приличный ресторан. И чтоб не просто вывески, а чтоб работали от зари до ночи. Чтоб никуда не приходилось переться. Чем выше стоимость, тем приличнее и культурнее соседи, тем моднее, симпатичнее и губастее соседочки. Мечта. Оазис. Белая зависть. Ням. Образец светлого будущего Киева. Впереди Европы всей. Убийца совкошлака. Никто кроме нас. Там лично не был. Сужу по ролику.
Угу. Тебе туда еще бордель 24/7 и кабинет венеролога. ЗЫ: Недавно видел мадаму, лет 15 назад ей было лет 40 и очевидно тогда-же она накачала себе губы. Страшное зрелище. Пройдет еще лет 10 и она станет Франкенштейном. Представить себе дом населенный такими монстрами, а это произойдет, разве что в страшном сне.
Faceless написав:Тогда все это не про Республику. Хотя, я ее тоже смотрел, но шото не зашло
Я заглянул на пару лет вперед. У меня дар. Я вижу будущее. Всего две тыщи, которые ударными темпами обесцениваются. Может через 10 лет столько уже будет стоить пачка сигарет. А тут комфортная панская жизнь.
cohan написав: хз с когда началось это "сейчас", но осенью я продавал - в трех банках меня послали, больших: Альфа, отп и еще один... на крайняк готовы дать в аренду переговорку, но доступа нотарусу в сеть - нет, и проверки купюр в одном не делали вообще
прошло так: выкопались банки (реально самые настоящие: в каждой пачке проверенных купюр полузабракованными оказались 5-20 штук: т.е. не подделка, но проверяющий кассир сказал он бе не принял - стирка, плесень, отствет, ну и метки те самые), у нотариуса зачитали молитвы и клятвы, подписали на белой бумаге, выдались квитанции на налог (вот тут и ехать в банк), поехались в банк, проверились где-то час (нотариус и риелатор уже теряли терпение), открылась ячейка (опять минимум 2 недели пришлось оплатить), сложились в ячейку, ключи отдались покупателю, вернулись к нотариусу, подписался договор, продавцу передались ключи от ячейки
Читайте что Ребе пишет. От 5 до 20% вроде нормальных купюр не прошли проверку в кассе банка. А если запаса купюр нет, а продавец не пальцем сделанный? Не, ну есть ещё Лохи которым можно впарить всякий фуфел при покупке квартиры. ПС Фактор ужесточения к качеству купюр был одним их факторов роста цен на недвижимость в последние годы. Банки берут такие банкноты только под комиссию от 10% до 30% , а неопытному продавцу можно всякий фуфел впарить. Чем и пользовались. Прямо ходили по просмотрам и смотрели не столько на квартиру, а можно ли впарить продавцу некондиционные долларовые купюры. Ладно что то много сегодня про реальные сделки. Давайте про модные МОПы и ЖК Республика по 4000 у.е за метр.
Насколько дороже можно продать квартиру, если готов брать ЛЮБЫЕ НЕФАЛЬШИВЫЕ баксы? Хоть 100%
UA написав:Читайте что Ребе пишет. От 5 до 20% вроде нормальных купюр не прошли проверку в кассе банка. А если запаса купюр нет, а продавец не пальцем сделанный? Не, ну есть ещё Лохи которым можно впарить всякий фуфел при покупке квартиры.
Я недавно продавал и оказался в похожей ситуации. Покупатели принесли свои накопления в пакете. В разнобое. Домазывали несколько сотен буквально мелочью. Мой риелтор пересчитал и проверил. Порядка пару тыщ забраковал и объяснил - не фальшивые, но какие-то подмоченные и затертые, тут их пристроить будет очень сложно. Покупатели испугано посмотрели на меня: других денег у них нет. Я без проблем эти деньги принял и отъеднал от безупречных. Сделка состоялась. Буквально через несколько дней я ехал за рубеж и спокойно и без вопросов их там оприходовал. Такая дурня с купюрами наверно только в Украине. Вы ж тоже наверно по зарубежам шастаете, правда? Так в чем проблема?
Нигде кроме сша, такие купюры без проблем не оприходуешь. Для этого нужно иметь визу, выбросить деньги и энергию на перелет туда и обратно (jetlag знатный будет) и там еще пару дней пробыть а это тоже расходы . При этом обменок там нет, поэтому нужно или потратить, или положить на счет в банке. А не ты ли недавно изгалялся на тему того, что без ссн это категорически невозможно?
Как я тебе уже писал, твой личный пример - не показателен.
Это вариант для тех, кому надо ВЫВЕЗТИ бабло или для тех, кто тратит его и в Украине и в США. И у кого не впритык.
cohan написав: хз с когда началось это "сейчас", но осенью я продавал - в трех банках меня послали, больших: Альфа, отп и еще один... на крайняк готовы дать в аренду переговорку, но доступа нотарусу в сеть - нет, и проверки купюр в одном не делали вообще
прошло так: выкопались банки (реально самые настоящие: в каждой пачке проверенных купюр полузабракованными оказались 5-20 штук: т.е. не подделка, но проверяющий кассир сказал он бе не принял - стирка, плесень, отствет, ну и метки те самые), у нотариуса зачитали молитвы и клятвы, подписали на белой бумаге, выдались квитанции на налог (вот тут и ехать в банк), поехались в банк, проверились где-то час (нотариус и риелатор уже теряли терпение), открылась ячейка (опять минимум 2 недели пришлось оплатить), сложились в ячейку, ключи отдались покупателю, вернулись к нотариусу, подписался договор, продавцу передались ключи от ячейки
Спасибо. А купюры не первой свежести взяли или как?
да, договорились что потом заменит, хотя одна пачка запасная была: ну и машинка и протягивалка их пропустили, кассир отобрала в те же пачки, что проверяла, просто перевернув, и сказала что у нас купюры доллары это как товар, а не деньги, соответственно, порченый имеют право не брать,
по итогу не получилось всунуть 4 купюры, заодно составил перечень придирчивых банков, хотя это наверно больше от кассира зависит
drevlyanin написав:Обождите, вы ж о заплатить за комуналь вроде спросили? Теперь по вашей сделке-как это происходит в реале: покупатель выкапывает из под груши пару трехлитровых банок, едет к нотарю на сделку, оформляют там с продавцом бумаги а затем продавец стаёт в позу и требует ехать в банк на проверку? После проверки возвращаются назад к нотарю, завершают сделку а потом продавец, засветившись в двух местах с такой суммой, складывает деньги в сумку и едет домой? Или ещё и охрану нанимает? п.с. У Сержика самая свежая сделка-попросим его поведать подробности, если не секрет.
Сделка проводится в банке с выездом туда же нотаря. Сейчас так модно
А не моднее будет нотариусу приобрести счетную машинку с проверкой? Что там проверять? Бумагу на которой на просвет будет присутствовать мелкая водяная сетка с ячейками в 1 мм подделать нереально. Берете сотку, даже новую, на ней есть водяной протрет чувака, светите на купюру с другой стороны обычным фонариком и в лупу наблюдаете миллиметровую сетку. Но на самой поверхности с одной и с другой стороны никаких сеток нет.
Пользуйтесь, этого вам ни один банк не расскажет. Микрошрифты сейчас подделать уже реально.