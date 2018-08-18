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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9543954495459546>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 07:14

  Libo написав:
  airmax78 написав:Просто когда метр эконома за кольцевой стоит больше 2куе - это за гранью добра и зла. А еще вот эти три фрика меня выбесили: https://youtu.be/MzhCHWSJtqE


Город Солнца Кампанеллы. Прекрасный современный комплекс. Тем более, на всякий случай рядом метро. Что еще важно? А важно качественное обслуживание и догляд со стороны УК. Важно, чтоб там под боком были высокого класса кофейни, вкусные кафюшки-перекушки и желательно приличный ресторан. И чтоб не просто вывески, а чтоб работали от зари до ночи. Чтоб никуда не приходилось переться. Чем выше стоимость, тем приличнее и культурнее соседи, тем моднее, симпатичнее и губастее соседочки. Мечта. Оазис. Белая зависть. Ням. Образец светлого будущего Киева. Впереди Европы всей. Убийца совкошлака. Никто кроме нас.
Там лично не был. Сужу по ролику. :?


Угу.
Тебе туда еще бордель 24/7 и кабинет венеролога.
ЗЫ: Недавно видел мадаму, лет 15 назад ей было лет 40 и очевидно тогда-же она накачала себе губы.
Страшное зрелище.
Пройдет еще лет 10 и она станет Франкенштейном.
Представить себе дом населенный такими монстрами, а это произойдет, разве что в страшном сне. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 07:15

  Libo написав:
  Faceless написав:Тогда все это не про Республику.
Хотя, я ее тоже смотрел, но шото не зашло


Я заглянул на пару лет вперед. У меня дар. Я вижу будущее. Всего две тыщи, которые ударными темпами обесцениваются. Может через 10 лет столько уже будет стоить пачка сигарет. :( А тут комфортная панская жизнь.


Бобер! Выдыхай! Выдыхай, бобер!" (с)
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 07:20

  Libo написав:
  sequence написав: ЗЫ хотя какой Баррик у агента ФСБ? максимум, "Полюс Золото" )))


Nope! Русские акции не покупаю принципиально - ненавижу всё русское, русофоб. :oops:


"-Штирлиц, признайтесь, вы русский шпион?
-Никак нет, мой фюрер!
Ответил Штирлиц, поправил буденовку и вышел.
Так Штирлиц третий года водил немцев за нос."
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 09:19

  UA написав:
  cohan написав:
хз с когда началось это "сейчас", но осенью я продавал - в трех банках меня послали, больших: Альфа, отп и еще один... на крайняк готовы дать в аренду переговорку, но доступа нотарусу в сеть - нет, и проверки купюр в одном не делали вообще

прошло так: выкопались банки (реально самые настоящие: в каждой пачке проверенных купюр полузабракованными оказались 5-20 штук: т.е. не подделка, но проверяющий кассир сказал он бе не принял - стирка, плесень, отствет, ну и метки те самые), у нотариуса зачитали молитвы и клятвы, подписали на белой бумаге,
выдались квитанции на налог (вот тут и ехать в банк), поехались в банк, проверились где-то час (нотариус и риелатор уже теряли терпение), открылась ячейка (опять минимум 2 недели пришлось оплатить), сложились в ячейку, ключи отдались покупателю, вернулись к нотариусу, подписался договор, продавцу передались ключи от ячейки

Читайте что Ребе пишет. От 5 до 20% вроде нормальных купюр не прошли проверку в кассе банка.
А если запаса купюр нет, а продавец не пальцем сделанный?
Не, ну есть ещё Лохи которым можно впарить всякий фуфел при покупке квартиры.
ПС Фактор ужесточения к качеству купюр был одним их факторов роста цен на недвижимость в последние годы. Банки берут такие банкноты только под комиссию от 10% до 30% , а неопытному продавцу можно всякий фуфел впарить. Чем и пользовались.
Прямо ходили по просмотрам и смотрели не столько на квартиру, а можно ли впарить продавцу некондиционные долларовые купюры.
Ладно что то много сегодня про реальные сделки. Давайте про модные МОПы и ЖК Республика по 4000 у.е за метр.


Насколько дороже можно продать квартиру, если готов брать ЛЮБЫЕ НЕФАЛЬШИВЫЕ баксы? Хоть 100%
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 09:27

  adeges написав:
  Libo написав:
  UA написав:Читайте что Ребе пишет. От 5 до 20% вроде нормальных купюр не прошли проверку в кассе банка.
А если запаса купюр нет, а продавец не пальцем сделанный?
Не, ну есть ещё Лохи которым можно впарить всякий фуфел при покупке квартиры.


Я недавно продавал и оказался в похожей ситуации. Покупатели принесли свои накопления в пакете. В разнобое. Домазывали несколько сотен буквально мелочью. Мой риелтор пересчитал и проверил. Порядка пару тыщ забраковал и объяснил - не фальшивые, но какие-то подмоченные и затертые, тут их пристроить будет очень сложно. Покупатели испугано посмотрели на меня: других денег у них нет.
Я без проблем эти деньги принял и отъеднал от безупречных. Сделка состоялась. Буквально через несколько дней я ехал за рубеж и спокойно и без вопросов их там оприходовал.
Такая дурня с купюрами наверно только в Украине. :?
Вы ж тоже наверно по зарубежам шастаете, правда? Так в чем проблема? :roll:


Нигде кроме сша, такие купюры без проблем не оприходуешь. Для этого нужно иметь визу, выбросить деньги и энергию на перелет туда и обратно (jetlag знатный будет)
и там еще пару дней пробыть а это тоже расходы . При этом обменок там нет, поэтому нужно или потратить, или положить на счет в банке. А не ты ли недавно изгалялся на тему того, что без ссн это категорически невозможно?

Как я тебе уже писал, твой личный пример - не показателен.

Это вариант для тех, кому надо ВЫВЕЗТИ бабло или для тех, кто тратит его и в Украине и в США. И у кого не впритык.
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 09:41

  drevlyanin написав:
  cohan написав:
хз с когда началось это "сейчас", но осенью я продавал - в трех банках меня послали, больших: Альфа, отп и еще один... на крайняк готовы дать в аренду переговорку, но доступа нотарусу в сеть - нет, и проверки купюр в одном не делали вообще

прошло так: выкопались банки (реально самые настоящие: в каждой пачке проверенных купюр полузабракованными оказались 5-20 штук: т.е. не подделка, но проверяющий кассир сказал он бе не принял - стирка, плесень, отствет, ну и метки те самые), у нотариуса зачитали молитвы и клятвы, подписали на белой бумаге,
выдались квитанции на налог (вот тут и ехать в банк), поехались в банк, проверились где-то час (нотариус и риелатор уже теряли терпение), открылась ячейка (опять минимум 2 недели пришлось оплатить), сложились в ячейку, ключи отдались покупателю, вернулись к нотариусу, подписался договор, продавцу передались ключи от ячейки


Спасибо. А купюры не первой свежести взяли или как?


да, договорились что потом заменит, хотя одна пачка запасная была: ну и машинка и протягивалка их пропустили, кассир отобрала в те же пачки, что проверяла, просто перевернув, и сказала что у нас купюры доллары это как товар, а не деньги, соответственно, порченый имеют право не брать,

по итогу не получилось всунуть 4 купюры, заодно составил перечень придирчивых банков, хотя это наверно больше от кассира зависит
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 09:46

С бодрым утром.
Вид из окна.
Это не было ни целью, ни фактором при выборе. Просто приятный бонус
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 09:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:С бодрым утром.
Вид из окна.
Это не было ни целью, ни фактором при выборе. Просто приятный бонус
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у меня на ворошилова (лесном проспекте) был точно такой же)
грусть, тоска и уныние
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 09:59

  UA написав:
  drevlyanin написав:Обождите, вы ж о заплатить за комуналь вроде спросили?
Теперь по вашей сделке-как это происходит в реале: покупатель выкапывает из под груши пару трехлитровых банок, едет к нотарю на сделку, оформляют там с продавцом бумаги а затем продавец стаёт в позу и требует ехать в банк на проверку? После проверки возвращаются назад к нотарю, завершают сделку а потом продавец, засветившись в двух местах с такой суммой, складывает деньги в сумку и едет домой? Или ещё и охрану нанимает?
п.с. У Сержика самая свежая сделка-попросим его поведать подробности, если не секрет.

Сделка проводится в банке с выездом туда же нотаря.
Сейчас так модно


А не моднее будет нотариусу приобрести счетную машинку с проверкой?
Что там проверять? Бумагу на которой на просвет будет присутствовать мелкая водяная сетка с ячейками в 1 мм подделать нереально.
Берете сотку, даже новую, на ней есть водяной протрет чувака, светите на купюру с другой стороны обычным фонариком и в лупу наблюдаете миллиметровую сетку. Но на самой поверхности с одной и с другой стороны никаких сеток нет.

Пользуйтесь, этого вам ни один банк не расскажет.
Микрошрифты сейчас подделать уже реально.
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 10:07

А по безналу (перевод) сделки никто не проводил?
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