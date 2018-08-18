Это в далеке Киев виден?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 лют, 2022 10:11
Додано: Суб 12 лют, 2022 10:20
Возможно Вы правы. Пару заседаний горсовета, рубим всё под корень и строим то, что будет радовать Ваш глаз. Сделаем Киев весёлым!
Востаннє редагувалось Serg-ik в Суб 12 лют, 2022 10:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 лют, 2022 10:20
Не, этот завод в Киеве, не далеко от м. Политехническая-бывшый почтовый ящик, в перестройку,
по тогдашней моде, освоивший производство некоторых товаров народного потребления, в частности электросоковыжималок. На КИАПО (Антонов) например делали в одном цеху стиральные машинки и детские коляски, на заводе Артёма-пылесосы и т.д.
Кстати, при толковом руководстве страны, Украина вполне могла тогда стать европейским Китаем!
Всю эту бытовуху охотно покупали за границей в приличных количествах и с хорошим наваром.
При этом в страну тек значительный такой ручеек валюты. Нанять бы тогда толковых дизайнеров на эти производства-мы бы крыли тогдашний китайский хлам как бык овцу. Но к сожалению не срослось-весь потенциал был просран.
Зараз переглядають цей форум: drevlyanin, little_wanderer, Serg-ik і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|