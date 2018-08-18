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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9543954495459546

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 10:11

  Serg-ik написав:С бодрым утром.
Вид из окна.
Это не было ни целью, ни фактором при выборе. Просто приятный бонус
Зображення

Это в далеке Киев виден?
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 10:16

Xenon абсолютно верно
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 10:20

  kingkongovets написав:грусть, тоска и уныние

Возможно Вы правы. Пару заседаний горсовета, рубим всё под корень и строим то, что будет радовать Ваш глаз. Сделаем Киев весёлым!
Востаннє редагувалось Serg-ik в Суб 12 лют, 2022 10:20, всього редагувалось 1 раз.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 10:20

  барабашов написав:Завод Петровского? Так это ж моя Историческая Родина! Вы там локомотив 46 г.в. со свалки в заброшенном цеху по цене лома приобретали?


Не, этот завод в Киеве, не далеко от м. Политехническая-бывшый почтовый ящик, в перестройку,
по тогдашней моде, освоивший производство некоторых товаров народного потребления, в частности электросоковыжималок. На КИАПО (Антонов) например делали в одном цеху стиральные машинки и детские коляски, на заводе Артёма-пылесосы и т.д.
Кстати, при толковом руководстве страны, Украина вполне могла тогда стать европейским Китаем!
Всю эту бытовуху охотно покупали за границей в приличных количествах и с хорошим наваром.
При этом в страну тек значительный такой ручеек валюты. Нанять бы тогда толковых дизайнеров на эти производства-мы бы крыли тогдашний китайский хлам как бык овцу. Но к сожалению не срослось-весь потенциал был просран. :cry:
drevlyanin
 
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