Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Завод Петровского? Так это ж моя Историческая Родина! Вы там локомотив 46 г.в. со свалки в заброшенном цеху по цене лома приобретали?
Не, этот завод в Киеве, не далеко от м. Политехническая-бывшый почтовый ящик, в перестройку, по тогдашней моде, освоивший производство некоторых товаров народного потребления, в частности электросоковыжималок. На КИАПО (Антонов) например делали в одном цеху стиральные машинки и детские коляски, на заводе Артёма-пылесосы и т.д. Кстати, при толковом руководстве страны, Украина вполне могла тогда стать европейским Китаем! Всю эту бытовуху охотно покупали за границей в приличных количествах и с хорошим наваром. При этом в страну тек значительный такой ручеек валюты. Нанять бы тогда толковых дизайнеров на эти производства-мы бы крыли тогдашний китайский хлам как бык овцу. Но к сожалению не срослось-весь потенциал был просран.
Возможно Вы правы. Пару заседаний горсовета, рубим всё под корень и строим то, что будет радовать Ваш глаз. Сделаем Киев весёлым!
в смысле «возможно»?) я говорю о своих личных впечатлениях от жизни в такой же перди правда мне до стадиона динамо и дворца пионеров оттуда было ехать гарантированные 45 минут, а от вас сколько? от лесной до крещатика вдвое быстрее, чем от святошина
ну и говорил уже неоднократно, шо все мои друзья детства с лесного, кто хоть чего то в жизни достиг и не живет в спадщине оттуда свалили
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 12 лют, 2022 10:50, всього редагувалось 2 разів.
UA написав:Читайте что Ребе пишет. От 5 до 20% вроде нормальных купюр не прошли проверку в кассе банка. А если запаса купюр нет, а продавец не пальцем сделанный? Не, ну есть ещё Лохи которым можно впарить всякий фуфел при покупке квартиры.
Я недавно продавал и оказался в похожей ситуации. Покупатели принесли свои накопления в пакете. В разнобое. Домазывали несколько сотен буквально мелочью. Мой риелтор пересчитал и проверил. Порядка пару тыщ забраковал и объяснил - не фальшивые, но какие-то подмоченные и затертые, тут их пристроить будет очень сложно. Покупатели испугано посмотрели на меня: других денег у них нет. Я без проблем эти деньги принял и отъеднал от безупречных. Сделка состоялась. Буквально через несколько дней я ехал за рубеж и спокойно и без вопросов их там оприходовал. Такая дурня с купюрами наверно только в Украине. Вы ж тоже наверно по зарубежам шастаете, правда? Так в чем проблема?
Нигде кроме сша, такие купюры без проблем не оприходуешь. Для этого нужно иметь визу, выбросить деньги и энергию на перелет туда и обратно (jetlag знатный будет) и там еще пару дней пробыть а это тоже расходы . При этом обменок там нет, поэтому нужно или потратить, или положить на счет в банке. А не ты ли недавно изгалялся на тему того, что без ссн это категорически невозможно?
Как я тебе уже писал, твой личный пример - не показателен.
В Польщі нема такого маразму. Недавно знайомій гастарбайтерші на полуницях позичив старі та зношені (навіть 1969 р.в. була купюра) нікомунепотрібні. Здала в Польщі і віддала борг фіолетовими.
rjkz написав:Я тоже такой вариант Сержу предлагал, полагая, что у него 50 куе. На самом деле, в случае с 100 куями, можно было купить 2 однухи и они не только перекрывали-бы аренду трехи, но еще и оставалось-бы. Да, некоторый риск, но Серж, очевидно, считал покупку трехи "с залой" (тм юра) делом всей своей жизни чтобы так "рисковать". Сейчас 1к за 50 куе принесет порядка 10 кгрн +/- 2 однухи - 20 кгрн в месяц. Купленная треха приносила бывшим владельцам 12 кгрн в аренде. Блин! Они там наверное до сих пор Дом Периньон хлещут, обмывая продажу.
Мабуть, це НЕ поганий варіант!👍 Купити в 2015-16-17-18р. ДВІ однухи - нехай не одночасно, а з розривом у рік-два, - нехай з малою площею, - нехай бабушатніки з не новим ремонт...- але в нормальній, чи "середній" локації! І, якщо б їх здавати пА 7-10Кгрн/міс, то можна і далі залишатись в "старого" лендлорда з підвищеною орендою на 2-3Кгрн, або підшукати собі іншу трьошку в оренду, наприклад, в цьому ж будинку, де зараз і куплена трьошка!
flyman написав:В Польщі нема такого маразму. Недавно знайомій гастарбайтерші на полуницях позичив старі та зношені (навіть 1969 р.в. була купюра) нікомунепотрібні. Здала в Польщі і віддала борг фіолетовими.
О, пан має багато банок "під грушею" і деякі дуже давні! Як з пліснявою боретесь-стерилізація чи Дезифект+ сілікагель От хто на форумі справжній Корейко.