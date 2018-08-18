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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 95449545954695479548>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 10:11

  Serg-ik написав:С бодрым утром.
Вид из окна.
Это не было ни целью, ни фактором при выборе. Просто приятный бонус
Зображення

Это в далеке Киев виден?
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 10:16

Xenon абсолютно верно
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 10:20

  kingkongovets написав:грусть, тоска и уныние

Возможно Вы правы. Пару заседаний горсовета, рубим всё под корень и строим то, что будет радовать Ваш глаз. Сделаем Киев весёлым!
Востаннє редагувалось Serg-ik в Суб 12 лют, 2022 10:20, всього редагувалось 1 раз.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 10:20

  барабашов написав:Завод Петровского? Так это ж моя Историческая Родина! Вы там локомотив 46 г.в. со свалки в заброшенном цеху по цене лома приобретали?


Не, этот завод в Киеве, не далеко от м. Политехническая-бывшый почтовый ящик, в перестройку,
по тогдашней моде, освоивший производство некоторых товаров народного потребления, в частности электросоковыжималок. На КИАПО (Антонов) например делали в одном цеху стиральные машинки и детские коляски, на заводе Артёма-пылесосы и т.д.
Кстати, при толковом руководстве страны, Украина вполне могла тогда стать европейским Китаем!
Всю эту бытовуху охотно покупали за границей в приличных количествах и с хорошим наваром.
При этом в страну тек значительный такой ручеек валюты. Нанять бы тогда толковых дизайнеров на эти производства-мы бы крыли тогдашний китайский хлам как бык овцу. Но к сожалению не срослось-весь потенциал был просран. :cry:
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 10:27

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  midest написав:А по безналу (перевод) сделки никто не проводил?

Я недавно це питання тут піднімав - і, наслухавшись тутешніх експертів у цьому питанні)) - дійшов висновку, що краще зробити все "по старінке"(в нотаря, готівкою), чим безготівково виносити собі і всім мозок! :mrgreen:
Хоча, якщо НАПЕРЕД(за пару днів до угоди) домовитись з покупцем, щоб він всі кошти акумулював в тому банку, де є рахунки продавця - то наче, все може пройти "легко і невимушено" :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©®™👍 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 10:34

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:грусть, тоска и уныние

Возможно Вы правы. Пару заседаний горсовета, рубим всё под корень и строим то, что будет радовать Ваш глаз. Сделаем Киев весёлым!
в смысле «возможно»?)
я говорю о своих личных впечатлениях от жизни в такой же перди
правда мне до стадиона динамо и дворца пионеров оттуда было ехать гарантированные 45 минут, а от вас сколько?
от лесной до крещатика вдвое быстрее, чем от святошина

ну и говорил уже неоднократно, шо все мои друзья детства с лесного, кто хоть чего то в жизни достиг и не живет в спадщине оттуда свалили
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 12 лют, 2022 10:50, всього редагувалось 2 разів.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 10:35

  adeges написав:
  Libo написав:
  UA написав:Читайте что Ребе пишет. От 5 до 20% вроде нормальных купюр не прошли проверку в кассе банка.
А если запаса купюр нет, а продавец не пальцем сделанный?
Не, ну есть ещё Лохи которым можно впарить всякий фуфел при покупке квартиры.


Я недавно продавал и оказался в похожей ситуации. Покупатели принесли свои накопления в пакете. В разнобое. Домазывали несколько сотен буквально мелочью. Мой риелтор пересчитал и проверил. Порядка пару тыщ забраковал и объяснил - не фальшивые, но какие-то подмоченные и затертые, тут их пристроить будет очень сложно. Покупатели испугано посмотрели на меня: других денег у них нет.
Я без проблем эти деньги принял и отъеднал от безупречных. Сделка состоялась. Буквально через несколько дней я ехал за рубеж и спокойно и без вопросов их там оприходовал.
Такая дурня с купюрами наверно только в Украине. :?
Вы ж тоже наверно по зарубежам шастаете, правда? Так в чем проблема? :roll:


Нигде кроме сша, такие купюры без проблем не оприходуешь. Для этого нужно иметь визу, выбросить деньги и энергию на перелет туда и обратно (jetlag знатный будет)
и там еще пару дней пробыть а это тоже расходы . При этом обменок там нет, поэтому нужно или потратить, или положить на счет в банке. А не ты ли недавно изгалялся на тему того, что без ссн это категорически невозможно?

Как я тебе уже писал, твой личный пример - не показателен.

В Польщі нема такого маразму.
Недавно знайомій гастарбайтерші на полуницях позичив старі та зношені (навіть 1969 р.в. була купюра) нікомунепотрібні. Здала в Польщі і віддала борг фіолетовими.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 10:43

За крок до перевороту думок©

  rjkz написав:Я тоже такой вариант Сержу предлагал, полагая, что у него 50 куе.
На самом деле, в случае с 100 куями, можно было купить 2 однухи и они не только перекрывали-бы аренду трехи, но еще и оставалось-бы.
Да, некоторый риск, но Серж, очевидно, считал покупку трехи "с залой" (тм юра) делом всей своей жизни чтобы так "рисковать".
Сейчас 1к за 50 куе принесет порядка 10 кгрн +/-
2 однухи - 20 кгрн в месяц.
Купленная треха приносила бывшим владельцам 12 кгрн в аренде.
Блин!
Они там наверное до сих пор Дом Периньон хлещут, обмывая продажу.

Мабуть, це НЕ поганий варіант!👍
Купити в 2015-16-17-18р. ДВІ однухи - нехай не одночасно, а з розривом у рік-два, - нехай з малою площею, - нехай бабушатніки з не новим ремонт...- але в нормальній, чи "середній" локації!
І, якщо б їх здавати пА 7-10Кгрн/міс, то можна і далі залишатись в "старого" лендлорда з підвищеною орендою на 2-3Кгрн, або підшукати собі іншу трьошку в оренду, наприклад, в цьому ж будинку, де зараз і куплена трьошка! ;)
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 10:46

  Xenon написав:
  Serg-ik написав:С бодрым утром.
Вид из окна.
Это не было ни целью, ни фактором при выборе. Просто приятный бонус
Зображення

Это в далеке Киев виден?

Посмотрел я на эту башню. Ну а че, не так уж и плохо. Конечно, если бы мы знали что у вас, Серж, столько денех и вы готовы рассматривать тот район - давно бы вас поселили в Видпочинке.
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 10:53

  flyman написав:В Польщі нема такого маразму.
Недавно знайомій гастарбайтерші на полуницях позичив старі та зношені (навіть 1969 р.в. була купюра) нікомунепотрібні. Здала в Польщі і віддала борг фіолетовими.


О, пан має багато банок "під грушею" і деякі дуже давні! Як з пліснявою боретесь-стерилізація чи Дезифект+ сілікагель :wink: От хто на форумі справжній Корейко.
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