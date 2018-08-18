Libo написав:

UA написав: Читайте что Ребе пишет. От 5 до 20% вроде нормальных купюр не прошли проверку в кассе банка.

А если запаса купюр нет, а продавец не пальцем сделанный?

Не, ну есть ещё Лохи которым можно впарить всякий фуфел при покупке квартиры.

Читайте что Ребе пишет. От 5 до 20% вроде нормальных купюр не прошли проверку в кассе банка.А если запаса купюр нет, а продавец не пальцем сделанный?Не, ну есть ещё Лохи которым можно впарить всякий фуфел при покупке квартиры.

Я недавно продавал и оказался в похожей ситуации. Покупатели принесли свои накопления в пакете. В разнобое. Домазывали несколько сотен буквально мелочью. Мой риелтор пересчитал и проверил. Порядка пару тыщ забраковал и объяснил - не фальшивые, но какие-то подмоченные и затертые, тут их пристроить будет очень сложно. Покупатели испугано посмотрели на меня: других денег у них нет.Я без проблем эти деньги принял и отъеднал от безупречных. Сделка состоялась. Буквально через несколько дней я ехал за рубеж и спокойно и без вопросов их там оприходовал.Такая дурня с купюрами наверно только в Украине.Вы ж тоже наверно по зарубежам шастаете, правда? Так в чем проблема?