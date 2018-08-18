RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9545954695479548>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 10:58

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Xenon написав:
  Serg-ik написав:С бодрым утром.
Вид из окна.
Это не было ни целью, ни фактором при выборе. Просто приятный бонус
Зображення

Это в далеке Киев виден?

Посмотрел я на эту башню. Ну а че, не так уж и плохо. Конечно, если бы мы знали что у вас, Серж, столько денех и вы готовы рассматривать тот район - давно бы вас поселили в Видпочинке.
там есть несколько домов такого же возраста на львовской, реально в лесу и втрое ближе к метро

но святошин и борщага жопа а любом случае
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10620
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2442 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:02

  drevlyanin написав:
  flyman написав:В Польщі нема такого маразму.
Недавно знайомій гастарбайтерші на полуницях позичив старі та зношені (навіть 1969 р.в. була купюра) нікомунепотрібні. Здала в Польщі і віддала борг фіолетовими.


О, пан має багато банок "під грушею" і деякі дуже давні! Як з пліснявою боретесь-стерилізація чи Дезифект+ сілікагель :wink: От хто на форумі справжній Корейко.

це мені в банках таке втюхали, "потім як замітив і прийшов назад замінити, казали це не ми, тре зразу дивитися"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28193
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 2460 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:06

  airmax78 написав:
  Xenon написав:
  Serg-ik написав:С бодрым утром.
Вид из окна.
Это не было ни целью, ни фактором при выборе. Просто приятный бонус
Зображення

Это в далеке Киев виден?

Посмотрел я на эту башню. Ну а че, не так уж и плохо. Конечно, если бы мы знали что у вас, Серж, столько денех и вы готовы рассматривать тот район - давно бы вас поселили в Видпочинке.


Не факт. В том жк 100 м/кв с ремонтом за указанную сумму вряд ли удалось бы вымутить.
drevlyanin
 
Повідомлень: 856
З нами з: 01.04.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:13

  Xenon написав:
  Serg-ik написав:С бодрым утром.
Вид из окна.
Это не было ни целью, ни фактором при выборе. Просто приятный бонус
Зображення

Это в далеке Киев виден?

Зробив всіх разом.

Нагадує історію Юри теплотехніка і захара із сімейною радою.

Serg-ik, після вирішення ідеї фікс, ви покинете форум?
Чи будете ще по звичці навідуватися?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28193
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 2460 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:18

  flyman написав:
  drevlyanin написав:
  flyman написав:В Польщі нема такого маразму.
Недавно знайомій гастарбайтерші на полуницях позичив старі та зношені (навіть 1969 р.в. була купюра) нікомунепотрібні. Здала в Польщі і віддала борг фіолетовими.


О, пан має багато банок "під грушею" і деякі дуже давні! Як з пліснявою боретесь-стерилізація чи Дезифект+ сілікагель :wink: От хто на форумі справжній Корейко.

це мені в банках таке втюхали, "потім як замітив і прийшов назад замінити, казали це не ми, тре зразу дивитися"


Та ладно, поздно давать заднюю. :D Если нету прямых наследников, договорись с нотарем, что бы потом выложил карту места с крестиком-на форуме. Представляю, как подобная инфа оживит ветку лет через 50-60. 8)
drevlyanin
 
Повідомлень: 856
З нами з: 01.04.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:25

  drevlyanin написав:
Та ладно, поздно давать заднюю. :D Если нету прямых наследников, договорись с нотарем, что бы потом выложил карту места с крестиком-на форуме. Представляю, как подобная инфа оживит ветку лет через 50-60. 8)

Єслі шо, то закопаю хвамільне срєбро і манєти (Архістратіги)
самафайна і нікомунепотрібний круться - кавалірки мутяться.

Думаю, перейти в жирній сегмент кавалірок 19м..20м, або, навіть, повноцінних 1к
Востаннє редагувалось flyman в Суб 12 лют, 2022 11:26, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28193
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 2460 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:25

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  Xenon написав:Это в далеке Киев виден?

Посмотрел я на эту башню. Ну а че, не так уж и плохо. Конечно, если бы мы знали что у вас, Серж, столько денех и вы готовы рассматривать тот район - давно бы вас поселили в Видпочинке.
там есть несколько домов такого же возраста на львовской, реально в лесу и втрое ближе к метро

но святошин и борщага жопа а любом случае

Самый топчик там - Видпочинок. И Серж вполне мог купить себе там эти 100 кв.м с каким-то более-менее ремонтом. И там УК приличная.
Ну, ОК, башня, так башня.
airmax78
 
Повідомлень: 40269
З нами з: 25.10.12
Подякував: 944 раз.
Подякували: 4946 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:27

  airmax78 написав:Самый топчик там - Видпочинок. И Серж вполне мог купить себе там эти 100 кв.м с каким-то более-менее ремонтом. И там УК приличная.
Ну, ОК, башня, так башня.

Аірмакс, що скажете про Південний Квартал від УКО?
Все облизуюся.
2 ШРТ !!!

https://meget.kiev.ua/novostroyki/887-zk-pivdenniy-kvartal/otzivi/
Хочу сделать переуступка по 6секции.Кто хочет- звоните. По своему возрасту мне уже не надо . Смарт кв.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28193
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 2460 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:33

  Serg-ik написав:С бодрым утром.
Вид из окна.
Это не было ни целью, ни фактором при выборе. Просто приятный бонус
Зображення

Если та башня о которой думаю то вполне нормально, любимый ККЦ Лесной по сравнению с этим жопа жопой.
Кстати, в этом домике есть верхний этаж без лифта :D
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2244
З нами з: 10.06.19
Подякував: 97 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:35

  Успіх написав:
  midest написав:А по безналу (перевод) сделки никто не проводил?

Я недавно це питання тут піднімав - і, наслухавшись тутешніх експертів у цьому питанні)) - дійшов висновку, що краще зробити все "по старінке"(в нотаря, готівкою), чим безготівково виносити собі і всім мозок! :mrgreen:
Хоча, якщо НАПЕРЕД(за пару днів до угоди) домовитись з покупцем, щоб він всі кошти акумулював в тому банку, де є рахунки продавця - то наче, все може пройти "легко і невимушено" :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©®™👍 :mrgreen:


проводят, когда нет технических негараздов

вот по последнему опыту вариант "квитанции из банка принесут" был, но стоил то ли 2 то ли 3%, чего покупателям было уже слишком: 5+1,5 и риелтор был на них, экономили как могли

а с новостроями только так и проводят
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3796
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9545954695479548>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, drevlyanin, flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2178, 2179, 2180
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21791 5115629
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 лют, 2022 10:51
budmix_org
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 97, 98, 99
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
986 1405605
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 лют, 2022 10:48
kingkongovets
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 33229
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (224)
12.02.2022 11:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.