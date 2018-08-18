Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:В Польщі нема такого маразму. Недавно знайомій гастарбайтерші на полуницях позичив старі та зношені (навіть 1969 р.в. була купюра) нікомунепотрібні. Здала в Польщі і віддала борг фіолетовими.
О, пан має багато банок "під грушею" і деякі дуже давні! Як з пліснявою боретесь-стерилізація чи Дезифект+ сілікагель От хто на форумі справжній Корейко.
це мені в банках таке втюхали, "потім як замітив і прийшов назад замінити, казали це не ми, тре зразу дивитися"
flyman написав:В Польщі нема такого маразму. Недавно знайомій гастарбайтерші на полуницях позичив старі та зношені (навіть 1969 р.в. була купюра) нікомунепотрібні. Здала в Польщі і віддала борг фіолетовими.
О, пан має багато банок "під грушею" і деякі дуже давні! Як з пліснявою боретесь-стерилізація чи Дезифект+ сілікагель От хто на форумі справжній Корейко.
це мені в банках таке втюхали, "потім як замітив і прийшов назад замінити, казали це не ми, тре зразу дивитися"
Та ладно, поздно давать заднюю. Если нету прямых наследников, договорись с нотарем, что бы потом выложил карту места с крестиком-на форуме. Представляю, как подобная инфа оживит ветку лет через 50-60.
drevlyanin написав: Та ладно, поздно давать заднюю. Если нету прямых наследников, договорись с нотарем, что бы потом выложил карту места с крестиком-на форуме. Представляю, как подобная инфа оживит ветку лет через 50-60.
Єслі шо, то закопаю хвамільне срєбро і манєти (Архістратіги) самафайна і нікомунепотрібний круться - кавалірки мутяться.
Думаю, перейти в жирній сегмент кавалірок 19м..20м, або, навіть, повноцінних 1к
Востаннє редагувалось flyman в Суб 12 лют, 2022 11:26, всього редагувалось 1 раз.