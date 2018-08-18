Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 лют, 2022 11:06
airmax78 написав: Xenon написав: Serg-ik написав:
С бодрым утром.
Вид из окна.
Это не было ни целью, ни фактором при выборе. Просто приятный бонус
Это в далеке Киев виден?
Посмотрел я на эту башню. Ну а че, не так уж и плохо. Конечно, если бы мы знали что у вас, Серж, столько денех и вы готовы рассматривать тот район - давно бы вас поселили
в Видпочинке
.
Не факт. В том жк 100 м/кв с ремонтом за указанную сумму вряд ли удалось бы вымутить.
drevlyanin
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Додано: Суб 12 лют, 2022 11:13
Xenon написав: Serg-ik написав:
С бодрым утром.
Вид из окна.
Это не было ни целью, ни фактором при выборе. Просто приятный бонус
Это в далеке Киев виден?
Зробив всіх разом.
Нагадує історію Юри теплотехніка і захара із сімейною радою.
Serg-ik, після вирішення ідеї фікс, ви покинете форум?
Чи будете ще по звичці навідуватися?
flyman
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Додано: Суб 12 лют, 2022 11:18
flyman написав: drevlyanin написав: flyman написав:
В Польщі нема такого маразму.
Недавно знайомій гастарбайтерші на полуницях позичив старі та зношені (
навіть 1969 р.в. була купюра
) нікомунепотрібні. Здала в Польщі і віддала борг фіолетовими.
О, пан має багато банок "під грушею" і деякі дуже давні! Як з пліснявою боретесь-стерилізація чи Дезифект+ сілікагель
От хто на форумі справжній Корейко.
це мені в банках таке втюхали, "потім як замітив і прийшов назад замінити, казали це не ми, тре зразу дивитися"
Та ладно, поздно давать заднюю.
Если нету прямых наследников, договорись с нотарем, что бы потом выложил карту места с крестиком-на форуме. Представляю, как подобная инфа оживит ветку лет через 50-60.
drevlyanin
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Додано: Суб 12 лют, 2022 11:25
drevlyanin написав:
Та ладно, поздно давать заднюю.
Если нету прямых наследников, договорись с нотарем, что бы потом выложил карту места с крестиком-на форуме. Представляю, как подобная инфа оживит ветку лет через 50-60.
Єслі шо, то закопаю хвамільне срєбро і манєти (Архістратіги)
самафайна і нікомунепотрібний круться - кавалірки мутяться.
Думаю, перейти в жирній сегмент кавалірок 19м..20м, або, навіть, повноцінних 1к
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flyman
в Суб 12 лют, 2022 11:26, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Додано: Суб 12 лют, 2022 11:25
kingkongovets написав: airmax78 написав: Xenon написав:
Это в далеке Киев виден?
Посмотрел я на эту башню. Ну а че, не так уж и плохо. Конечно, если бы мы знали что у вас, Серж, столько денех и вы готовы рассматривать тот район - давно бы вас поселили в Видпочинке.
там есть несколько домов такого же возраста на львовской, реально в лесу и втрое ближе к метро
но святошин и борщага жопа а любом случае
Самый топчик там - Видпочинок. И Серж вполне мог купить себе там эти 100 кв.м с каким-то более-менее ремонтом. И там УК приличная.
Ну, ОК, башня, так башня.
airmax78
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Додано: Суб 12 лют, 2022 11:27
airmax78 написав:
Самый топчик там - Видпочинок. И Серж вполне мог купить себе там эти 100 кв.м с каким-то более-менее ремонтом. И там УК приличная.
Ну, ОК, башня, так башня.
Аірмакс, що скажете про Південний Квартал від УКО?
Все облизуюся.
2 ШРТ !!!
https://meget.kiev.ua/novostroyki/887-zk-pivdenniy-kvartal/otzivi/ Хочу сделать переуступка по 6секции.Кто хочет- звоните. По своему возрасту мне уже не надо . Смарт кв.
flyman
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Додано: Суб 12 лют, 2022 11:33
Serg-ik написав:
С бодрым утром.
Вид из окна.
Это не было ни целью, ни фактором при выборе. Просто приятный бонус
Если та башня о которой думаю то вполне нормально, любимый ККЦ Лесной по сравнению с этим жопа жопой.
Кстати, в этом домике есть верхний этаж без лифта
unicdima
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Додано: Суб 12 лют, 2022 11:35
Успіх написав: midest написав:
А по безналу (перевод) сделки никто не проводил?
Я недавно це питання тут піднімав - і, наслухавшись тутешніх експертів у цьому питанні)) - дійшов висновку, що краще зробити все "по старінке"(в нотаря, готівкою), чим безготівково виносити собі і всім мозок!
Хоча, якщо НАПЕРЕД(за пару днів до угоди) домовитись з покупцем, щоб він всі кошти акумулював в тому банку, де є рахунки продавця - то наче, все може пройти "легко і невимушено"
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©®™👍
проводят, когда нет технических негараздов
вот по последнему опыту вариант "квитанции из банка принесут" был, но стоил то ли 2 то ли 3%, чего покупателям было уже слишком: 5+1,5 и риелтор был на них, экономили как могли
а с новостроями только так и проводят
cohan
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Додано: Суб 12 лют, 2022 11:52
airmax78 написав:
Самый топчик там - Видпочинок. И Серж вполне мог купить себе там эти 100 кв.м с каким-то более-менее ремонтом. И там УК приличная.
Ну, ОК, башня, так башня.
Ну конечно, єкперт по недвижимости Ейр
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... O7WsD.html 1к Відпочинок - 124 000 $.
Еще и
Доп расходы покупателя: 1% пенсионный фонд + 1/2 услуг нотариуса.
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BIGor
в Суб 12 лют, 2022 11:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 12 лют, 2022 11:54
unicdima написав: Serg-ik написав:
С бодрым утром.
Вид из окна.
Это не было ни целью, ни фактором при выборе. Просто приятный бонус
Если та башня о которой думаю то вполне нормально, любимый ККЦ Лесной по сравнению с этим жопа жопой.
Кстати, в этом домике есть верхний этаж без лифта
Цікаво, зьома, стас тернопільський із СофБорща кусає лохті?
В нього ж "хедж" нерухомістю оКРЖН (купував на скільки вистачило лаве)
flyman
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