Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Можете мене трохи попідмахувати, але і щось корисне порадьте/напишіть
Як ви б поступили на моєму місці?
Успіх написав:Коротше, я тут знову перелопатив олх по продажу смартів у моєму ЖК і трохи стало сумно... Ні, тут звичайно мене попереджали про таке(точніше підмахували) - але я це легко відкидав, так як не вірив, що може до такого дійти!
А справа - ось в чому: Я добре знав/відчував, що першу чергу затягнуть. Ну, думав, 3міс. - це точно! Або і до півроку затягнуть... Але, тепер дивлюсь - більшість тих, хто продає в першій черзі пишуть, що продають по переуступці і заходити на ремонт можна в березні. Тобто, якщо забудовник ще й в березні не здасть першу чергу (4 будинки мав здати ще в середині літа минулого року) - то мені немає сенсу викладати свого смарта в березні на продаж, так як конкуренція буде у рази більшою, ніж якщо була б вже здана перша черга! Чим ще це погано, так тим, що якщо мій смарт здадуть вчасно, то мені залишається МАЛО ЧАСУ на продаж свого!(до початку літа!)
Тож, що на це скажете, панове?
Так, розумію, що зараз начнете підмахувати)) - ок, ваше право)) - але, будь ласка, додавайте ще й трохи конструктиву до своїх дописів! Дякую!
cohan написав:да, договорились что потом заменит, хотя одна пачка запасная была: ну и машинка и протягивалка их пропустили, кассир отобрала в те же пачки, что проверяла, просто перевернув, и сказала что у нас купюры доллары это как товар, а не деньги, соответственно, порченый имеют право не брать,
по итогу не получилось всунуть 4 купюры, заодно составил перечень придирчивых банков, хотя это наверно больше от кассира зависит
От степени усталости кассира. В последней сделке, примерно на экваторе процесса проверки купюр начал запускать на второй круг уже замененные мной отбракованные (этой же кассиршей) купюры и она достаточно много пропустила. Усталость. Миллиметровые пятнышки под ультрафиолетом видимо глаза касирши уже не засекали
У меня кредо давал такие, что до 10% был возврат Альфой. (правда в тот же день сразу и обменивал проблемные) А Ощад забрал пачки не глядя практически (только на фальшивость). Правда не знаю, а выдает Ощад так же любые?? А вообще , какой лучший course of action в рамках подготовки к покупке?? Заранее отбраковку произвести в банке? Цена этого?? И отбракованные занести в Приват/Ощад? А дальше? Прогнать гривной в другой нормальный банк (какой?) где купить и забрать заведомо хорошими купюрами?