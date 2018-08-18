Успіх написав:

Коротше, я тут знову перелопатив олх по продажу смартів у моєму ЖК і трохи стало сумно...Ні, тут звичайно мене попереджали про таке(точніше підмахували) - але я це легко відкидав, так як не вірив, що може до такого дійти!А справа - ось в чому:Я добре знав/відчував, що першу чергу затягнуть. Ну, думав, 3міс. - це точно! Або і до півроку затягнуть...Але, тепер дивлюсь - більшість тих, хто продає в першій черзі пишуть, що продають по переуступці і заходити на ремонт можна в березні.Тобто, якщо забудовник ще й в березні не здасть першу чергу (4 будинки мав здати ще в середині літа минулого року) - то мені немає сенсу викладати свого смарта в березні на продаж, так як конкуренція буде у рази більшою, ніж якщо була б вже здана перша черга!Чим ще це погано, так тим, що якщо мій смарт здадуть вчасно, то мені залишається МАЛО ЧАСУ на продаж свого!(до початку літа!)Тож, що на це скажете, панове?Так, розумію, що зараз начнете підмахувати)) - ок, ваше право)) - але,Дякую!