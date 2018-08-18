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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9546954795489549>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:06

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Самый топчик там - Видпочинок. И Серж вполне мог купить себе там эти 100 кв.м с каким-то более-менее ремонтом. И там УК приличная.
Ну, ОК, башня, так башня.

Ну конечно, єкперт по недвижимости Ейр
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... O7WsD.html
1к Відпочинок - 124 000 $.
Еще и
Доп расходы покупателя: 1% пенсионный фонд + 1/2 услуг нотариуса.

Все нужно делать в своё время. Очевидно, что сегодня Видпочинок, как лучший местный ЖК улетел на параплане. Но так было не всегда.
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:21

Мужики! Ваша думка дуже важлива для нас!© ))

Можете мене трохи попідмахувати, але і щось корисне порадьте/напишіть ;)

Як ви б поступили на моєму місці?
  Успіх написав:Коротше, я тут знову перелопатив олх по продажу смартів у моєму ЖК і трохи стало сумно...
Ні, тут звичайно мене попереджали про таке(точніше підмахували) - але я це легко відкидав, так як не вірив, що може до такого дійти! :shock:

А справа - ось в чому:
Я добре знав/відчував, що першу чергу затягнуть. Ну, думав, 3міс. - це точно! Або і до півроку затягнуть...
Але, тепер дивлюсь - більшість тих, хто продає в першій черзі пишуть, що продають по переуступці і заходити на ремонт можна в березні.
Тобто, якщо забудовник ще й в березні не здасть першу чергу (4 будинки мав здати ще в середині літа минулого року) - то мені немає сенсу викладати свого смарта в березні на продаж, так як конкуренція буде у рази більшою, ніж якщо була б вже здана перша черга!
Чим ще це погано, так тим, що якщо мій смарт здадуть вчасно, то мені залишається МАЛО ЧАСУ на продаж свого!(до початку літа!)

Тож, що на це скажете, панове?

Так, розумію, що зараз начнете підмахувати)) - ок, ваше право)) - але, будь ласка, додавайте ще й трохи конструктиву до своїх дописів!
Дякую!
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  adeges написав:
Я сдавал осенью 9000 (взятых в банке). 4 купюры завернули. Штампик, невидный глазу надрыв 1 мм, чекмарк ручкой и подобное. Сейчас с этим строго ;0

В среднем, около 5% купюр выданных банком, этот же банк назад не примет :mrgreen:
Из того что напихают обменки, может и треть оказаться отбраковкой.
Вполне возможно. Но вот была сделка прошлой весной, не завернули ни одной купюры
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:30

  cohan написав:да, договорились что потом заменит, хотя одна пачка запасная была: ну и машинка и протягивалка их пропустили, кассир отобрала в те же пачки, что проверяла, просто перевернув, и сказала что у нас купюры доллары это как товар, а не деньги, соответственно, порченый имеют право не брать,

по итогу не получилось всунуть 4 купюры, заодно составил перечень придирчивых банков, хотя это наверно больше от кассира зависит

От степени усталости кассира.
В последней сделке, примерно на экваторе процесса проверки купюр начал запускать на второй круг уже замененные мной отбракованные (этой же кассиршей) купюры и она достаточно много пропустила.
Усталость.
Миллиметровые пятнышки под ультрафиолетом видимо глаза касирши уже не засекали :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:34

  airmax78 написав:Все нужно делать в своё время. Очевидно, что сегодня Видпочинок, как лучший местный ЖК улетел на параплане. Но так было не всегда.

Рядом с ЖК Видпочинок расположена база ГСМ минобороны.
Запашки соляры в округе :mrgreen:
Понаехам можно впарить там квартиру, киевлянам нет.
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:36

  Faceless написав:
UA написав:
  adeges написав:
Я сдавал осенью 9000 (взятых в банке). 4 купюры завернули. Штампик, невидный глазу надрыв 1 мм, чекмарк ручкой и подобное. Сейчас с этим строго ;0

В среднем, около 5% купюр выданных банком, этот же банк назад не примет :mrgreen:
Из того что напихают обменки, может и треть оказаться отбраковкой.
Вполне возможно. Но вот была сделка прошлой весной, не завернули ни одной купюры

Не завернул ни одной купюры кто?
Кассир банка или неопытный продавец квартиры?
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:37

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:осмотрел я на эту башню. Ну а че, не так уж и плохо. Конечно, если бы мы знали что у вас, Серж, столько денех и вы готовы рассматривать тот район - давно бы вас поселили в Видпочинке.


Не факт. В том жк 100 м/кв с ремонтом за указанную сумму вряд ли удалось бы вымутить.

Верно. В Видпочинке всегда было дороже, в лучшем случае на 110 могла быть двушка. Фантомные боли недавних инвесторов- продать за столько, за сколько купил
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:41

  kingkongovets написав:там есть несколько домов такого же возраста на львовской, реально в лесу и втрое ближе к метро

но святошин и борщага жопа а любом случае

Есть, не спорю, только цены в них, как и в Видпочинке, всегда были непосильными для меня
Рад что оправдал Ваши предположения по моей покупке))))
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Faceless написав:
UA написав:[quote="5395257:adeges"]

Я сдавал осенью 9000 (взятых в банке). 4 купюры завернули. Штампик, невидный глазу надрыв 1 мм, чекмарк ручкой и подобное. Сейчас с этим строго ;0

В среднем, около 5% купюр выданных банком, этот же банк назад не примет :mrgreen:
Из того что напихают обменки, может и треть оказаться отбраковкой.
Вполне возможно. Но вот была сделка прошлой весной, не завернули ни одной купюры

Не завернул ни одной купюры кто?
Кассир банка или неопытный продавец квартиры?[/quote]Кассир банка.
Правда, ничего из консерваций из-под груш не было, все свежеснятое в других банках
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:48

У меня кредо давал такие, что до 10% был возврат Альфой. (правда в тот же день сразу и обменивал проблемные)
А Ощад забрал пачки не глядя практически (только на фальшивость). Правда не знаю, а выдает Ощад так же любые??
А вообще , какой лучший course of action в рамках подготовки к покупке?? Заранее отбраковку произвести в банке? Цена этого??
И отбракованные занести в Приват/Ощад? А дальше? Прогнать гривной в другой нормальный банк (какой?) где купить и забрать заведомо хорошими купюрами?
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