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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 лют, 2022 12:50
Faceless написав:
UA написав:Не завернул ни одной купюры кто?
Кассир банка или неопытный продавец квартиры?
Кассир банка.
Правда, ничего из консерваций из-под груш не было, все свежеснятое в других банках
Это какой банк не сует клиентам фуфловые долларовые купюры?
Небось Про Кредит или ОТП?
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Додано: Суб 12 лют, 2022 12:59
flyman написав: Хомякоид написав: flyman написав:
Не поняв, що не так тепер з КАНом і його республікою?
Аірмакс побив горшки у ВП?Буде Республіка -> буде метро на Крейсера Аврори -> кавалірка на Жулянах заграє новими фарбами.
Флай, з швидкістю відкриття 1 станція метро в 10 років метро біля кавалірок ти не побачиш. Можливо внуки.
Було б адекватне керівництво дотягнули б метро до Ірпеня, Бориспіля, Броварів та закільцювали б по колу в районі обїздної
чим вирішили б транспортну проблему передмість і Києва.
А так все як завжди
Кличко найкращий мер.
Там такий собі "метелик" напрошується, закільцювати лінії (хоча би синю і червону), і щоб вісімкою ходили потяги.
Такі вологі мрії.
Даю 7 років метрополітену щоб зробив ст. м. Крейсера Аврори.
Якщо ні, то продам кавалірки на черговому піку параплана.
Два сказочника.
Такого большого кольца метро, чтоб шло по внешнему краю границ города - нет нигде в мире. В пригород тоже метро не пускают, разве что в населенные пункты-сателлиты, не отделенные от города по факту. Все названные пригороды к таким не относятся.
Флай, Крейсера Авроры не будет, не надейся. Я когда то писал, что по инсайду ближайшие 10-15 лет не планируется. По новой информации- вообще убирают из перспективных и на будущих картах(которые так подвели Флая) ее уже не будет.
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Додано: Суб 12 лют, 2022 13:01
UA написав: Faceless написав:
UA написав:Не завернул ни одной купюры кто?
Кассир банка или неопытный продавец квартиры?
Кассир банка.
Правда, ничего из консерваций из-под груш не было, все свежеснятое в других банках
Это какой банк не сует клиентам фуфловые долларовые купюры?
Небось Про Кредит или ОТП?
Альфа и УкрСиб
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Faceless
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Додано: Суб 12 лют, 2022 13:02
Hotab написав:
У меня кредо давал такие, что до 10% был возврат Альфой. (правда в тот же день сразу и обменивал проблемные)
А Ощад забрал пачки не глядя практически (только на фальшивость). Правда не знаю, а выдает Ощад так же любые??
А вообще , какой лучший course of action в рамках подготовки к покупке?? Заранее отбраковку произвести в банке? Цена этого??
И отбракованные занести в Приват/Ощад? А дальше? Прогнать гривной в другой нормальный банк (какой?) где купить и забрать заведомо хорошими купюрами?
У Ощада основной покупатель валюты - неопытные бабульки на черный день.
Живя в Украине нельзя никому доверять и нужно лично быть компетентным во всех вопросах.
Берете лупу, ультрафиолетовый светильник и лично обучаетесь тому, чему обучены кассиры банков.
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UA
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Додано: Суб 12 лют, 2022 13:10
kingkongovets написав:
adeges написав:не понимаю, зачем так долго рекламировать очевидное. в Киеве, как и в некоторых других города мира, центр (downtown) - это лучше, чем не центр.
а разве я шото рекламирую? продаю? кого то куда то загоняю?я делюсь своим опытом и выводами
а то шо центр лучше чем не центр как видите не всем очевидно
люди очень часто в своих фантазиях выдают желаемое за действительное и благодаря этому ставят перед собой неверные цели
и осознание ошибки приходит
гораздо позже, когда цель уже достигнута, шо конечно же не умаляет их заслуг
я сам когда то точно так же ошибался, когда представлял себе жизнь в частном доме среди корабельных сосен, или когда покупал оазис
но ошибки - это полезный, хоть и негативный опыт и признание их - первый шаг на пути к их исправлению
Абсолютно не очевидно.
Если бы мне предложили обменять мое жилье(которое и близко не в центре) на аналогичное по площади в центре при условиях
1)продавать, дарить нельзя
2) по наследству не переходит, наследники получают ту квартиру, в которой я сейчас живу,
то я бы не согласился. Я год в центре жил, не понравилось. Кроме самоутверждения и голого понта, все остальное - сплошные неудобства
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Damien
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Додано: Суб 12 лют, 2022 13:12
Вот так выглядят любители центра после переезда в центр
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