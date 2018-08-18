RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9546954795489549

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 157
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
17
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
15%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
11%
18
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
10%
15
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:50

  Faceless написав:
UA написав:Не завернул ни одной купюры кто?
Кассир банка или неопытный продавец квартиры?
Кассир банка.
Правда, ничего из консерваций из-под груш не было, все свежеснятое в других банках

Это какой банк не сует клиентам фуфловые долларовые купюры?
Небось Про Кредит или ОТП?
UA
 
Повідомлень: 6488
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1286 раз.
Подякували: 1531 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:59

  flyman написав:
  Хомякоид написав:
  flyman написав:Не поняв, що не так тепер з КАНом і його республікою?
Аірмакс побив горшки у ВП?
Буде Республіка -> буде метро на Крейсера Аврори -> кавалірка на Жулянах заграє новими фарбами.


Флай, з швидкістю відкриття 1 станція метро в 10 років метро біля кавалірок ти не побачиш. Можливо внуки.
Було б адекватне керівництво дотягнули б метро до Ірпеня, Бориспіля, Броварів та закільцювали б по колу в районі обїздної чим вирішили б транспортну проблему передмість і Києва.
А так все як завжди :shock:
Кличко найкращий мер. :D


Там такий собі "метелик" напрошується, закільцювати лінії (хоча би синю і червону), і щоб вісімкою ходили потяги. Такі вологі мрії.
Даю 7 років метрополітену щоб зробив ст. м. Крейсера Аврори.
Якщо ні, то продам кавалірки на черговому піку параплана.

Два сказочника.
Такого большого кольца метро, чтоб шло по внешнему краю границ города - нет нигде в мире. В пригород тоже метро не пускают, разве что в населенные пункты-сателлиты, не отделенные от города по факту. Все названные пригороды к таким не относятся.
Флай, Крейсера Авроры не будет, не надейся. Я когда то писал, что по инсайду ближайшие 10-15 лет не планируется. По новой информации- вообще убирают из перспективных и на будущих картах(которые так подвели Флая) ее уже не будет.
Damien
 
Повідомлень: 533
З нами з: 28.04.20
Подякував: 364 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 13:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Faceless написав:
UA написав:Не завернул ни одной купюры кто?
Кассир банка или неопытный продавец квартиры?
Кассир банка.
Правда, ничего из консерваций из-под груш не было, все свежеснятое в других банках

Это какой банк не сует клиентам фуфловые долларовые купюры?
Небось Про Кредит или ОТП?
Альфа и УкрСиб
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31214
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1322 раз.
Подякували: 7479 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 13:02

  Hotab написав:У меня кредо давал такие, что до 10% был возврат Альфой. (правда в тот же день сразу и обменивал проблемные)
А Ощад забрал пачки не глядя практически (только на фальшивость). Правда не знаю, а выдает Ощад так же любые??
А вообще , какой лучший course of action в рамках подготовки к покупке?? Заранее отбраковку произвести в банке? Цена этого??
И отбракованные занести в Приват/Ощад? А дальше? Прогнать гривной в другой нормальный банк (какой?) где купить и забрать заведомо хорошими купюрами?

У Ощада основной покупатель валюты - неопытные бабульки на черный день.
Живя в Украине нельзя никому доверять и нужно лично быть компетентным во всех вопросах.
Берете лупу, ультрафиолетовый светильник и лично обучаетесь тому, чему обучены кассиры банков.
UA
 
Повідомлень: 6488
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1286 раз.
Подякували: 1531 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 13:10

  kingkongovets написав:
adeges написав:не понимаю, зачем так долго рекламировать очевидное. в Киеве, как и в некоторых других города мира, центр (downtown) - это лучше, чем не центр.


а разве я шото рекламирую? продаю? кого то куда то загоняю?
я делюсь своим опытом и выводами
а то шо центр лучше чем не центр как видите не всем очевидно

люди очень часто в своих фантазиях выдают желаемое за действительное и благодаря этому ставят перед собой неверные цели
и осознание ошибки приходит
гораздо позже, когда цель уже достигнута, шо конечно же не умаляет их заслуг

я сам когда то точно так же ошибался, когда представлял себе жизнь в частном доме среди корабельных сосен, или когда покупал оазис

но ошибки - это полезный, хоть и негативный опыт и признание их - первый шаг на пути к их исправлению

Абсолютно не очевидно.
Если бы мне предложили обменять мое жилье(которое и близко не в центре) на аналогичное по площади в центре при условиях
1)продавать, дарить нельзя
2) по наследству не переходит, наследники получают ту квартиру, в которой я сейчас живу,
то я бы не согласился. Я год в центре жил, не понравилось. Кроме самоутверждения и голого понта, все остальное - сплошные неудобства
Damien
 
Повідомлень: 533
З нами з: 28.04.20
Подякував: 364 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 13:12


Вот так выглядят любители центра после переезда в центр
Damien
 
Повідомлень: 533
З нами з: 28.04.20
Подякував: 364 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9546954795489549
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2178, 2179, 2180
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21791 5115738
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 лют, 2022 10:51
budmix_org
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 97, 98, 99
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
986 1405651
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 лют, 2022 10:48
kingkongovets
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 33240
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1229)
12.02.2022 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.