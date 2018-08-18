kingkongovets написав:

adeges написав: не понимаю, зачем так долго рекламировать очевидное. в Киеве, как и в некоторых других города мира, центр (downtown) - это лучше, чем не центр.

а разве я шото рекламирую? продаю? кого то куда то загоняю?люди очень часто в своих фантазиях выдают желаемое за действительное и благодаря этому ставят перед собой неверные целии осознание ошибки приходитгораздо позже, когда цель уже достигнута, шо конечно же не умаляет их заслугя сам когда то точно так же ошибался, когда представлял себе жизнь в частном доме среди корабельных сосен, или когда покупал оазисно ошибки - это полезный, хоть и негативный опыт и признание их - первый шаг на пути к их исправлению