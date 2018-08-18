А разве по санитарно гигиеническим нормам можно взять и просто так выключить воду в комплексе на тысячу квартир?
Срать люди в окно в кулёчке продолжат, а воду брать - скважину бурите, лОхи?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 лют, 2022 12:55
А разве по санитарно гигиеническим нормам можно взять и просто так выключить воду в комплексе на тысячу квартир?
Срать люди в окно в кулёчке продолжат, а воду брать - скважину бурите, лОхи?
Додано: Вів 15 лют, 2022 12:58
В самом верхнем у меня нет объектов.
В сегменте 800-1000 у.е карантинных каникул не просили, даже намеков не было.
А вот сейчас я глубоко обеспокоен.
Обеспокоен по реальным, объективным причинам, а не нагнетания СМИ.
Додано: Вів 15 лют, 2022 12:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а китайцы свинтили?
да шо ж вы жидкие то все такие
Додано: Вів 15 лют, 2022 12:59
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
хз, визз эйр как летал, так и летает, прекращайте панику
Додано: Вів 15 лют, 2022 13:08
Китайцам до конца олимпиады партия запретила паниковать.
Вчера утром был в полях близь Троещины.
Какие танки, какое наступление?
Додано: Вів 15 лют, 2022 13:12
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
китайцы знают уж по крайней мере не меньше, чем америкосы)
а скорее всего намного больше
и бояться нам надо не танков, а крылатых ракет и авиации
зы:
на этом предлагаю заканчивать
военно-стратегический оффтоп и возвращаться к обсуждению цен
на киевскую недвигу
Додано: Вів 15 лют, 2022 13:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 15 лют, 2022 13:16
Ремонт «ылитный” конечно звездец
Особенно кровать от Прогресса за 16800
На какого придурка рассчитана цена в 3,5куе за метр? На экспата из столиц ЕС?
Додано: Вів 15 лют, 2022 13:21
Вы думаете что у нас нет этих комплексов, пусть и наших ровесников?
Ими бить следует не по городам, а по электростанциям, ну или станциям водоканала. Смысл херячить ракетами по жилым массивам?
Авиация тоже как бомбит, так и падает
Опыт попадания в плен майора Пешкова думаю известен всем в рашэавиации
Додано: Вів 15 лют, 2022 13:22
в окно прыгать?
чувак этот злобно агрессивный - сосед, стоит в окружении нормальных соседей, что уговаривают его попуститься.
Вас почитать, так этот сосед правильно сделал что отжал часть территории, бо там живут сплошь неадекваты и СПИДозники.
Хотя мне лет 10 назад докладывали, что Николаев по последнему показателю первый.
|