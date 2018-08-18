RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 95789579958095819582>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 12:55

  sequence написав:знакомая с Софиевки жалуется - на целый ряд комплексов .. отрубили воду. Мотивация - не выдерживает канализация. Ко всем радостям жизни вода там используется для отопления - в двухконтурных котлах.

А разве по санитарно гигиеническим нормам можно взять и просто так выключить воду в комплексе на тысячу квартир?
Срать люди в окно в кулёчке продолжат, а воду брать - скважину бурите, лОхи?
барабашов
 
Повідомлень: 2216
З нами з: 16.06.15
Подякував: 218 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 12:58

  zРадио написав:
Интересно. А на рынке аренды жилья? Верхний сегмент весной-летом 2020-го сильно проседал...

В самом верхнем у меня нет объектов.
В сегменте 800-1000 у.е карантинных каникул не просили, даже намеков не было.
А вот сейчас я глубоко обеспокоен.
Обеспокоен по реальным, объективным причинам, а не нагнетания СМИ.
UA
 
Повідомлень: 6534
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1298 раз.
Подякували: 1543 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 12:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Xenon написав:во Львов не только америкосы свинтили

военные ведомства наши тоже всю документацию/архивы/личные дела вчера-сегодня пакуют и отправляют в том-же направлении
а китайцы свинтили?
да шо ж вы жидкие то все такие
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10660
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 12:59

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  kingkongovets написав:какое еще небо закрыто?

https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 14/682367/
хз, визз эйр как летал, так и летает, прекращайте панику Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10660
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:08

  kingkongovets написав:
Xenon написав:во Львов не только америкосы свинтили

военные ведомства наши тоже всю документацию/архивы/личные дела вчера-сегодня пакуют и отправляют в том-же направлении
а китайцы свинтили?
да шо ж вы жидкие то все такие

Китайцам до конца олимпиады партия запретила паниковать.
Вчера утром был в полях близь Троещины.
Какие танки, какое наступление?
UA
 
Повідомлень: 6534
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1298 раз.
Подякували: 1543 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:12

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:Китайцам до конца олимпиады партия запретила паниковать.
Вчера утром был в полях близь Троещины.
Какие танки, какое наступление?


китайцы знают уж по крайней мере не меньше, чем америкосы)
а скорее всего намного больше
и бояться нам надо не танков, а крылатых ракет и авиации

зы:
на этом предлагаю заканчивать
военно-стратегический оффтоп и возвращаться к обсуждению цен
на киевскую недвигу
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10660
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Интересно. А на рынке аренды жилья? Верхний сегмент весной-летом 2020-го сильно проседал...

не звонил ( по понятным причинам), но есть объявления о сдаче в аренду 1-2 к у метро Дорогожичи. Прошлые годы такого не было
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12910
З нами з: 10.06.11
Подякував: 239 раз.
Подякували: 1552 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:16

  Faceless написав:Хроники парапланирования:
https://ua.m2bomber.com/obj/881887606/v ... tuka-ul-6g

Двушка 72м, подаётся как трешка. 250куе

Ремонт «ылитный” конечно звездец
Особенно кровать от Прогресса за 16800
На какого придурка рассчитана цена в 3,5куе за метр? На экспата из столиц ЕС?
барабашов
 
Повідомлень: 2216
З нами з: 16.06.15
Подякував: 218 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:21

  kingkongovets написав:
UA написав:Китайцам до конца олимпиады партия запретила паниковать.
Вчера утром был в полях близь Троещины.
Какие танки, какое наступление?


китайцы знают уж по крайней мере не меньше, чем америкосы)
а скорее всего намного больше
и бояться нам надо не танков, а крылатых ракет и авиации

зы:
на этом предлагаю заканчивать
военно-стратегический оффтоп и возвращаться к обсуждению цен
на киевскую недвигу

Вы думаете что у нас нет этих комплексов, пусть и наших ровесников?
Ими бить следует не по городам, а по электростанциям, ну или станциям водоканала. Смысл херячить ракетами по жилым массивам?
Авиация тоже как бомбит, так и падает
Опыт попадания в плен майора Пешкова думаю известен всем в рашэавиации
барабашов
 
Повідомлень: 2216
З нами з: 16.06.15
Подякував: 218 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:22

  UA написав:..
У вас под дверью в квартиру стоит невменяемых чувак в ружьем и ставит ультиматумы.
Ваши действия?

в окно прыгать?
чувак этот злобно агрессивный - сосед, стоит в окружении нормальных соседей, что уговаривают его попуститься.
Вас почитать, так этот сосед правильно сделал что отжал часть территории, бо там живут сплошь неадекваты и СПИДозники.
Хотя мне лет 10 назад докладывали, что Николаев по последнему показателю первый.
sequence
 
Повідомлень: 6401
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1881 раз.
Подякували: 1749 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 95789579958095819582>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2180, 2181, 2182
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21814 5147189
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 лют, 2022 10:59
Успіх
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 98, 99, 100
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
990 1433364
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 лют, 2022 08:09
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 33483
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2767)
15.02.2022 14:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.