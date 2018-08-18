RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9579958095819582>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:22

Ложечки знайшлися, але осадочок залишився

  wild.tomcat написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:Тут таке діло, кажуть в Тернополі понаїхало купа іноземців і не тільки (з Києва та інших регіонів теж), позаймали всі вільні номери в готелях і зараз роблять ажіотаж на ринку короткострокової оренди (до трьох місяців).

Подібна ситуація в Ів.Франківську, Львові...

Долярчику зараз зайшла би перша здача за 10К.


Вангую стагнацію КРЖН до осені (як оренду, так і продажі) в позитивному сценарії і домкратом вниз при негативному.

Так я вчора декілька разів на валютній гілці писав про це - але там все стирали, бо офтоп.
Тому ще раз тут - крім Західної України, ціни на РН будуть стОгнати, або й сповзати вниз.
А от у славетному місті Лева - будуть плавно рости, або стрімко рости :mrgreen:
Тому, мій смарт, за якого зараз можу взяти 26-27К - зробить х2, якщо в Східній і Центральній Україні ціни будуть сповзати до низу.

І тут явно в повітрі нависає питання "чому?" :)
А тому, що ворожі танки до Харкова і Києва доберуться швидше.... - а там і передумають наступати на славетне місто Лева :D (або, поляки собі захочуть Львів і стануть його обороняти) :D


якщо за місяць-другий все затихне і всі повернуться туди, звідки приїхали, а через три-чотири і не згадуватимуть про це, ну а раптом так, яку вже тоді причину для "плавно рости, або стрімко" будете озвучувати? я розумію, що хочеться нічого не робити і грошики помацати, але все ж таки :mrgreen:

Ложечки то знайшлися, але осадочок залишився.

Коли закрите небо, то з Борисполя/Жулян можна і не взлетіти.
А зі Львова до кордону 2 год маршруткою.

Так як загроза від РФ не на день-два, то переміщення важливих ресурсів на захід лише питання часу.

Біг69 чи як його там, той зразу аж Ів.Фр. окопався.

Так що переспрямування і переорієнтація з КРЖН на західніші локації лише питання часу.

Це не означає, що всі забудуть про КРЖН, просто відсоток розподілу інвестицій в нерухомість зміниться не на користь Києва і області.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28255
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1393 раз.
Подякували: 2468 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:24

  барабашов написав:..
Срать люди в окно в кулёчке продолжат, а воду брать - скважину бурите, лОхи?

именно так. Скандалище там дикое. Расскажу потом чем закончилось
sequence
 
Повідомлень: 6401
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1881 раз.
Подякували: 1749 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:28

  flyman написав:..
Так що переспрямування і переорієнтація з КРЖН на західніші локації лише питання часу.
..

не так. Скорее Харьков с Днепром сюда переедут. Может, наконец поймут безперспективность ПОХа и будут брать на правом берегу :roll:
sequence
 
Повідомлень: 6401
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1881 раз.
Подякували: 1749 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:30

  UA написав:
  kingkongovets написав:какое еще небо закрыто?

https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 14/682367/

МАУ
https://news.finance.ua/ru/news/-/508696/mau-massovo-vyvodit-za-granitsu-samolety-chto-proishodit
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28255
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1393 раз.
Подякували: 2468 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:32

  zРадио написав: а я говорил лордам диверсифицироваться по локации хотя бы внутри Украины, если на заграничную недвижимость нет денег, или времени управлять ей. Много раз говорил


Мы рады в этой тревожной обстановке встретить именно вас.
Они надеются нас взять живьём, дети! Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть?
 (c)

:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10747
З нами з: 14.11.11
Подякував: 407 раз.
Подякували: 4332 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:38

  UA написав:Китайцам до конца олимпиады партия запретила паниковать.


На внутреннем чате сотрудников посольства Китая в Украине за последние два месяца было лишь одно предупреждение об усилении мер безопасности и повышении бдительности - берегитесь омикрона! :shock:

ЗЫ А дядюшка Си знает про Путена всё. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10747
З нами з: 14.11.11
Подякував: 407 раз.
Подякували: 4332 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:38

Жилой дом, а по бумагам стройплощадка. Как новые ЖК переводят на промышленные тарифы
у нас на форуме есть несогласные с этим мнением
https://focus.ua/economics/503511-poche ... nye-tarify
Адвокат, глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец в общении с Фокусом заявил, что ответственность с жилыми комплексами в подобных ситуациях должна нести власть.
По его словам, проблемы с компаниями-застройщиками не регулируются законодательством, а люди самостоятельно заселяются в дома, которые не введены в эксплуатацию.

"Они сами присоединяются к электросетям. Им электроэнергию не отключают, но оставляют промышленные тарифы в связи с тем, что дом не введен в эксплуатацию. И таких случаев, к сожалению, очень много. Государство не контролирует этот вопрос и дает возможность обманывать инвесторов. Вопрос защиты (клиентов — ред.) не решен…", — подчеркнул Ростислав Кравец.

На уточняющий вопрос Фокуса о том, что покупатели "сами знали, на что они идут", специалист заявил, что инвесторам могли рассказывать при приобретении недвижимости все что угодно.

"Стоимость квадратного метра в таких домах ненамного ниже, чем в других. Поэтому говорить об ответственности самих покупателей я думаю, что не нужно. Наоборот, нужно говорить об ответственности города, в котором строятся комплексы. Нельзя представить, что местная администрация не знает, что идет строительство без соответствующих разрешающих документов… Ответственность распространяется на мэров и местных депутатов, которые одобрили проекты без документации", — продолжил Ростислав Кравец.
"Можно проверить наличие проекта, под что именно отведена земля… Проверить все (документы — ред.) нет возможности. Это должно делать государство, и должно все контролировать. Хочешь продавать недвижимость? Строй за свои деньги дом, вводи его в эксплуатацию, и только потом продавай готовые квартиры", — подытожил адвокат в общении с Фокусом.
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 12910
З нами з: 10.06.11
Подякував: 239 раз.
Подякували: 1552 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:49

  UA написав:Но например в Мариуполе, каждый пятый молодой человек является инфицированным СПИД
Последние лет 25 СПИД расползается по Украине именно с Донбасса.
Кроме войны много ещё чего с Донбасса расползается.

Кстати, вспомнил, что моя соседка сверху родом из Мариуполя! Ото оно и понятно всё теперь. Также как-то снимал комнату в доме в Днепре, когда учился. Из 3-х человек в доме один был из Донецка, быдло редкое оказалось. Приперлись как-то он и 2 его другана обдолбанные ночью, типа переночевать. Мне то всё равно, но только они приперлись ночью и даже не пытались себя тихо вести, наоборот, громко ржали и шумели на кухне, прямо возле моей двери. Я не выдержал, вышел и высказал всё что о них думаю, в ответ это быдло начало мне угрожать и оскорблять. Короче, я понял, что нечего с ним разговаривать, закрыл дверь в свою комнату и позвонил хозяйке, чтобы вызывала наряд. Пока в течении часа ехала хозяйка с нарядом, оно ещё мне возле дверей стояло угрожало и говорило, что нож на столе лежит, выходи. Потом они закрылись в комнате, типа уложились спать, хозяйка стучала в двери минут 5, а потом полиция вынесла дверь. :lol: Короче, потом перед ментами они все такие лапочки были, типа адекватные, но пару бутылок водяры выставили из комнаты. В общем, хозяйка после этого выгнала этого черта и высчитала ущерб за выбитую дверь с него, и зареклась, что больше донецких никогда в жизни не возьмёт. А я где-то через недельку уже свалил к своей девушке через 3 месяца встречаний. Так и живём уже 5 лет. :)
Потом своему знакомому из того дома возле полиции эту историю рассказал, так он говорит: "Тю, надо было мне позвонить, приехал бы с парой ребят и попросили бы их извиниться". Только в таком случае у кого-то их этих друганов было бы что-то сломано помимо дверей.
Но это негативный опыт знакомства с донецкими, знаю несколько людей оттуда очень порядочных. Везде есть 6ыдло, только где-то его больше, а где-то меньше.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2754
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3338 раз.
Подякували: 5512 раз.
 
Профіль
36
19
37
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:55

  flyman написав:
  wild.tomcat написав:
  Успіх написав:[quote="5397Тут таке діло, кажуть в Тернополі понаїхало купа іноземців і не тільки (з Києва та інших регіонів теж), позаймали всі вільні номери в готелях і зараз роблять ажіотаж на ринку короткострокової оренди (до трьох місяців).

Подібна ситуація в Ів.Франківську, Львові...

Долярчику зараз зайшла би перша здача за 10К.


Вангую стагнацію КРЖН до осені (як оренду, так і продажі) в позитивному сценарії і домкратом вниз при негативному.

Так я вчора декілька разів на валютній гілці писав про це - але там все стирали, бо офтоп.
Тому ще раз тут - крім Західної України, ціни на РН будуть стОгнати, або й сповзати вниз.
А от у славетному місті Лева - будуть плавно рости, або стрімко рости :mrgreen:
Тому, мій смарт, за якого зараз можу взяти 26-27К - зробить х2, якщо в Східній і Центральній Україні ціни будуть сповзати до низу.

І тут явно в повітрі нависає питання "чому?" :)
А тому, що ворожі танки до Харкова і Києва доберуться швидше.... - а там і передумають наступати на славетне місто Лева :D (або, поляки собі захочуть Львів і стануть його обороняти) :D


якщо за місяць-другий все затихне і всі повернуться туди, звідки приїхали, а через три-чотири і не згадуватимуть про це, ну а раптом так, яку вже тоді причину для "плавно рости, або стрімко" будете озвучувати? я розумію, що хочеться нічого не робити і грошики помацати, але все ж таки :mrgreen:

Ложечки то знайшлися, але осадочок залишився.

Коли закрите небо, то з Борисполя/Жулян можна і не взлетіти.
А зі Львова до кордону 2 год маршруткою.

Так як загроза від РФ не на день-два, то переміщення важливих ресурсів на захід лише питання часу.

Біг69 чи як його там, той зразу аж Ів.Фр. окопався.

Так що переспрямування і переорієнтація з КРЖН на західніші локації лише питання часу.

Це не означає, що всі забудуть про КРЖН, просто відсоток розподілу інвестицій в нерухомість зміниться не на користь Києва і області.[/quote]

----------

+1👍
Мені і додати немає що до цих слів
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2724
З нами з: 18.03.21
Подякував: 93 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:56

  Libo написав:
  UA написав:Китайцам до конца олимпиады партия запретила паниковать.


На внутреннем чате сотрудников посольства Китая в Украине за последние два месяца было лишь одно предупреждение об усилении мер безопасности и повышении бдительности - берегитесь омикрона! :shock:

Тоже его читаю время от времени.
airmax78
 
Повідомлень: 40280
З нами з: 25.10.12
Подякував: 945 раз.
Подякували: 4947 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9579958095819582>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2180, 2181, 2182
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21814 5147220
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 лют, 2022 10:59
Успіх
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 98, 99, 100
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
990 1433364
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 лют, 2022 08:09
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 33483
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2767)
15.02.2022 14:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.