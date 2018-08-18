Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Тут таке діло, кажуть в Тернополі понаїхало купа іноземців і не тільки (з Києва та інших регіонів теж), позаймали всі вільні номери в готелях і зараз роблять ажіотаж на ринку короткострокової оренди (до трьох місяців).
Подібна ситуація в Ів.Франківську, Львові...
Долярчику зараз зайшла би перша здача за 10К.
Вангую стагнацію КРЖН до осені (як оренду, так і продажі) в позитивному сценарії і домкратом вниз при негативному.
Так я вчора декілька разів на валютній гілці писав про це - але там все стирали, бо офтоп. Тому ще раз тут - крім Західної України, ціни на РН будуть стОгнати, або й сповзати вниз. А от у славетному місті Лева - будуть плавно рости, або стрімко рости Тому, мій смарт, за якого зараз можу взяти 26-27К - зробить х2, якщо в Східній і Центральній Україні ціни будуть сповзати до низу.
І тут явно в повітрі нависає питання "чому?" А тому, що ворожі танки до Харкова і Києва доберуться швидше.... - а там і передумають наступати на славетне місто Лева (або, поляки собі захочуть Львів і стануть його обороняти)
якщо за місяць-другий все затихне і всі повернуться туди, звідки приїхали, а через три-чотири і не згадуватимуть про це, ну а раптом так, яку вже тоді причину для "плавно рости, або стрімко" будете озвучувати? я розумію, що хочеться нічого не робити і грошики помацати, але все ж таки
Ложечки то знайшлися, але осадочок залишився.
Коли закрите небо, то з Борисполя/Жулян можна і не взлетіти. А зі Львова до кордону 2 год маршруткою.
Так як загроза від РФ не на день-два, то переміщення важливих ресурсів на захід лише питання часу.
Біг69 чи як його там, той зразу аж Ів.Фр. окопався.
Так що переспрямування і переорієнтація з КРЖН на західніші локації лише питання часу.
Це не означає, що всі забудуть про КРЖН, просто відсоток розподілу інвестицій в нерухомість зміниться не на користь Києва і області.
zРадио написав: а я говорил лордам диверсифицироваться по локации хотя бы внутри Украины, если на заграничную недвижимость нет денег, или времени управлять ей. Много раз говорил
Мы рады в этой тревожной обстановке встретить именно вас. Они надеются нас взять живьём, дети! Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть? (c)
Адвокат, глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец в общении с Фокусом заявил, что ответственность с жилыми комплексами в подобных ситуациях должна нести власть. По его словам, проблемы с компаниями-застройщиками не регулируются законодательством, а люди самостоятельно заселяются в дома, которые не введены в эксплуатацию.
"Они сами присоединяются к электросетям. Им электроэнергию не отключают, но оставляют промышленные тарифы в связи с тем, что дом не введен в эксплуатацию. И таких случаев, к сожалению, очень много. Государство не контролирует этот вопрос и дает возможность обманывать инвесторов. Вопрос защиты (клиентов — ред.) не решен…", — подчеркнул Ростислав Кравец.
На уточняющий вопрос Фокуса о том, что покупатели "сами знали, на что они идут", специалист заявил, что инвесторам могли рассказывать при приобретении недвижимости все что угодно.
"Стоимость квадратного метра в таких домах ненамного ниже, чем в других. Поэтому говорить об ответственности самих покупателей я думаю, что не нужно. Наоборот, нужно говорить об ответственности города, в котором строятся комплексы. Нельзя представить, что местная администрация не знает, что идет строительство без соответствующих разрешающих документов… Ответственность распространяется на мэров и местных депутатов, которые одобрили проекты без документации", — продолжил Ростислав Кравец. "Можно проверить наличие проекта, под что именно отведена земля… Проверить все (документы — ред.) нет возможности. Это должно делать государство, и должно все контролировать. Хочешь продавать недвижимость? Строй за свои деньги дом, вводи его в эксплуатацию, и только потом продавай готовые квартиры", — подытожил адвокат в общении с Фокусом.
UA написав:Но например в Мариуполе, каждый пятый молодой человек является инфицированным СПИД Последние лет 25 СПИД расползается по Украине именно с Донбасса. Кроме войны много ещё чего с Донбасса расползается.
Кстати, вспомнил, что моя соседка сверху родом из Мариуполя! Ото оно и понятно всё теперь. Также как-то снимал комнату в доме в Днепре, когда учился. Из 3-х человек в доме один был из Донецка, быдло редкое оказалось. Приперлись как-то он и 2 его другана обдолбанные ночью, типа переночевать. Мне то всё равно, но только они приперлись ночью и даже не пытались себя тихо вести, наоборот, громко ржали и шумели на кухне, прямо возле моей двери. Я не выдержал, вышел и высказал всё что о них думаю, в ответ это быдло начало мне угрожать и оскорблять. Короче, я понял, что нечего с ним разговаривать, закрыл дверь в свою комнату и позвонил хозяйке, чтобы вызывала наряд. Пока в течении часа ехала хозяйка с нарядом, оно ещё мне возле дверей стояло угрожало и говорило, что нож на столе лежит, выходи. Потом они закрылись в комнате, типа уложились спать, хозяйка стучала в двери минут 5, а потом полиция вынесла дверь. Короче, потом перед ментами они все такие лапочки были, типа адекватные, но пару бутылок водяры выставили из комнаты. В общем, хозяйка после этого выгнала этого черта и высчитала ущерб за выбитую дверь с него, и зареклась, что больше донецких никогда в жизни не возьмёт. А я где-то через недельку уже свалил к своей девушке через 3 месяца встречаний. Так и живём уже 5 лет. Потом своему знакомому из того дома возле полиции эту историю рассказал, так он говорит: "Тю, надо было мне позвонить, приехал бы с парой ребят и попросили бы их извиниться". Только в таком случае у кого-то их этих друганов было бы что-то сломано помимо дверей. Но это негативный опыт знакомства с донецкими, знаю несколько людей оттуда очень порядочных. Везде есть 6ыдло, только где-то его больше, а где-то меньше.
Успіх написав:[quote="5397Тут таке діло, кажуть в Тернополі понаїхало купа іноземців і не тільки (з Києва та інших регіонів теж), позаймали всі вільні номери в готелях і зараз роблять ажіотаж на ринку короткострокової оренди (до трьох місяців).
Подібна ситуація в Ів.Франківську, Львові...
Долярчику зараз зайшла би перша здача за 10К.
Вангую стагнацію КРЖН до осені (як оренду, так і продажі) в позитивному сценарії і домкратом вниз при негативному.
Так я вчора декілька разів на валютній гілці писав про це - але там все стирали, бо офтоп. Тому ще раз тут - крім Західної України, ціни на РН будуть стОгнати, або й сповзати вниз. А от у славетному місті Лева - будуть плавно рости, або стрімко рости Тому, мій смарт, за якого зараз можу взяти 26-27К - зробить х2, якщо в Східній і Центральній Україні ціни будуть сповзати до низу.
І тут явно в повітрі нависає питання "чому?" А тому, що ворожі танки до Харкова і Києва доберуться швидше.... - а там і передумають наступати на славетне місто Лева (або, поляки собі захочуть Львів і стануть його обороняти)
якщо за місяць-другий все затихне і всі повернуться туди, звідки приїхали, а через три-чотири і не згадуватимуть про це, ну а раптом так, яку вже тоді причину для "плавно рости, або стрімко" будете озвучувати? я розумію, що хочеться нічого не робити і грошики помацати, але все ж таки
Ложечки то знайшлися, але осадочок залишився.
Коли закрите небо, то з Борисполя/Жулян можна і не взлетіти. А зі Львова до кордону 2 год маршруткою.
Так як загроза від РФ не на день-два, то переміщення важливих ресурсів на захід лише питання часу.
Біг69 чи як його там, той зразу аж Ів.Фр. окопався.
Так що переспрямування і переорієнтація з КРЖН на західніші локації лише питання часу.
Це не означає, що всі забудуть про КРЖН, просто відсоток розподілу інвестицій в нерухомість зміниться не на користь Києва і області.[/quote]