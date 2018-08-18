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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 15 лют, 2022 14:03
Успіх написав: flyman написав:
Ложечки то знайшлися, але осадочок залишився.
Коли закрите небо, то з Борисполя/Жулян можна і не взлетіти.
А зі Львова до кордону 2 год маршруткою.
Так як загроза від РФ не на день-два, то переміщення важливих ресурсів на захід лише питання часу.
Біг69 чи як його там, той зразу аж Ів.Фр. окопався.
Так що переспрямування і переорієнтація з КРЖН на західніші локації лише питання часу.
Це не означає, що всі забудуть про КРЖН, просто відсоток розподілу інвестицій в нерухомість зміниться не на користь Києва і області.
----------
+1👍
Мені і додати немає що до цих слів
И вы радуетесь, что к вам на пмж съедутся все паникёры, психопаты и истерички со всей Украины?
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Libo
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Додано: Вів 15 лют, 2022 14:03
flyman написав: UA написав:
Вообще-то это по факту однушка 72 кв.м.
Там написано, про объединение кухни с комнатой.
1к перероблена в 2к яка відчувається як 3к. Стоп, це вже десь було.
Хо-хо!))
Колись, я свою квіточку продам, як ексклюзив, за овердокуя!
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Додано: Вів 15 лют, 2022 14:05
Libo написав: Успіх написав: flyman написав:
Ложечки то знайшлися, але осадочок залишився.
Коли закрите небо, то з Борисполя/Жулян можна і не взлетіти.
А зі Львова до кордону 2 год маршруткою.
Так як загроза від РФ не на день-два, то переміщення важливих ресурсів на захід лише питання часу.
Біг69 чи як його там, той зразу аж Ів.Фр. окопався.
Так що переспрямування і переорієнтація з КРЖН на західніші локації лише питання часу.
Це не означає, що всі забудуть про КРЖН, просто відсоток розподілу інвестицій в нерухомість зміниться не на користь Києва і області.
----------
+1👍
Мені і додати немає що до цих слів
И вы радуетесь, что к вам на пмж съедутся все паникёры, психопаты и истерички со всей Украины?
Ні, приїдуть розумні/успішні/багаті, так як ніщеброди не будуть мати защо звалити з своїх клунь.
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Додано: Вів 15 лют, 2022 14:06
airmax78 написав: Libo написав: UA написав:
Китайцам до конца олимпиады партия запретила паниковать.
На внутреннем чате сотрудников посольства Китая в Украине за последние два месяца было лишь одно предупреждение об усилении мер безопасности и повышении бдительности - берегитесь омикрона!
Тоже его читаю время от времени.
В разведке бывших не бывает.
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Додано: Вів 15 лют, 2022 14:14
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Додано: Вів 15 лют, 2022 14:26
UA написав:
У меня стабильно самые большие проблемы с шумом в самом дорогом сегменте (новостройки которые застройшики позиционировали как Бизнес класс).
Пати-гулянки. Система воспитания детей когда всё можно.
Мне одна мамаша скачущих детей заявила, что она не для того покупала просторную квартиру в новострое чтобы запрещать детям по ней бегать.
В ответ я заселил "перспективного музыканта" сына не пальцем сделанных родителей получившего образование в Австрии ( и МБА у него тоже было
) который был уверен что с 7.00 до 23.00 никто не в праве ему мешать репетировать.
И музыкальный метроном и мощнейшая акустика всё у него было.
Это весь концерт слушали этажей 5-7
Мой репетирует а мамаша заставляет детей скакать как можно сильнее.
Через примерно полгода мамаша продала квартиру
. Что интересно купила семья с двумя детьми того же возраста (5-8 лет), но воспитанными. Тишина.
но "перспективный музыкант" то остался?
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Додано: Вів 15 лют, 2022 14:32
striped написав:
..
но "перспективный музыкант" то остался?
ничего страшного.
поневоле мне пришлось присутствовать при обучении кого-то из соседей на пианино.
Скажу так, за год сдвиги были значительные и вместо раздражающих неладов поначалу, сейчас иногда сам подпеваю что-то из разряда "слышу голос из прекрасного далёко" ))
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Додано: Вів 15 лют, 2022 14:50
zРадио написав:
[.. Самым опасным (пока реального вторжения не произошло и хотелось бы верить, не произойдет) является эвакуация посольств из Киева во Львов. Это простимулирует переток и денег, и людей по тому же маршруту. ....
Успіх написав:
Хо-хо!))
Колись, я свою квіточку продам, як ексклюзив, за овердокуя!
Я прям так и представляю, как из твоего смарта без балкона выглядывает американский дипломат.
Выглядывает, упершись подбородком в пластиковый подоконник, окидывая грустным взглядом полурастаявший снег, проходящие под окном товарные поезда и собак, бегающих среди грязи и мусора рядом с железной дорогой.
А в соседней конуре, за тонкой перегородкой из газобетона, имеющей звукоизоляцию, равную бумажному листу А4, сидит на полу морально подавленный израильский дипломат и ностальгирует по тем временам, когда он жил в Киеве.
Когда им обоим становится совсем скучно, то они начинают между собой общаться, находясь при этом каждый в своей комнате, через стену. Газоблок способствует общению. Connecting People
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Damien
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Додано: Вів 15 лют, 2022 14:56
Damien написав: zРадио написав:
[.. Самым опасным (пока реального вторжения не произошло и хотелось бы верить, не произойдет) является эвакуация посольств из Киева во Львов. Это простимулирует переток и денег, и людей по тому же маршруту. ....
Успіх написав:
Хо-хо!))
Колись, я свою квіточку продам, як ексклюзив, за овердокуя!
Я прям так и представляю, как из твоего смарта без балкона выглядывает американский дипломат.
Выглядывает, упершись подбородком в пластиковый подоконник, окидывая грустным взглядом полурастаявший снег, проходящие под окном товарные поезда и собак, бегающих среди грязи и мусора рядом с железной дорогой.
А в соседней конуре, за тонкой перегородкой из газобетона, имеющей звукоизоляцию, равную бумажному листу А4, сидит на полу морально подавленный израильский дипломат и ностальгирует по тем временам, когда он жил в Киеве.
Когда им обоим становится совсем скучно, то они начинают между собой общаться, находясь при этом каждый в своей комнате, через стену. Газоблок способствует общению. Connecting People
До сліз.
Тілки не дипломати, а студенти (афро-не-американка і палестино-пакистанець).
Решта все сходиться.
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flyman
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