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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9579958095819582

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 14:03

  Успіх написав:
  flyman написав:Ложечки то знайшлися, але осадочок залишився.

Коли закрите небо, то з Борисполя/Жулян можна і не взлетіти.
А зі Львова до кордону 2 год маршруткою.

Так як загроза від РФ не на день-два, то переміщення важливих ресурсів на захід лише питання часу.

Біг69 чи як його там, той зразу аж Ів.Фр. окопався.

Так що переспрямування і переорієнтація з КРЖН на західніші локації лише питання часу.

Це не означає, що всі забудуть про КРЖН, просто відсоток розподілу інвестицій в нерухомість зміниться не на користь Києва і області.


----------

+1👍
Мені і додати немає що до цих слів


И вы радуетесь, что к вам на пмж съедутся все паникёры, психопаты и истерички со всей Украины? :roll: :roll: :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 14:03

  flyman написав:
  UA написав:
  Faceless написав:Хроники парапланирования:
https://ua.m2bomber.com/obj/881887606/v ... tuka-ul-6g

Двушка 72м, подаётся как трешка. 250куе

Вообще-то это по факту однушка 72 кв.м.
Там написано, про объединение кухни с комнатой.

1к перероблена в 2к яка відчувається як 3к. Стоп, це вже десь було.

Хо-хо!))
Колись, я свою квіточку продам, як ексклюзив, за овердокуя! :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 14:05

  Libo написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:Ложечки то знайшлися, але осадочок залишився.

Коли закрите небо, то з Борисполя/Жулян можна і не взлетіти.
А зі Львова до кордону 2 год маршруткою.

Так як загроза від РФ не на день-два, то переміщення важливих ресурсів на захід лише питання часу.

Біг69 чи як його там, той зразу аж Ів.Фр. окопався.

Так що переспрямування і переорієнтація з КРЖН на західніші локації лише питання часу.

Це не означає, що всі забудуть про КРЖН, просто відсоток розподілу інвестицій в нерухомість зміниться не на користь Києва і області.


----------

+1👍
Мені і додати немає що до цих слів


И вы радуетесь, что к вам на пмж съедутся все паникёры, психопаты и истерички со всей Украины? :roll: :roll: :roll:

Ні, приїдуть розумні/успішні/багаті, так як ніщеброди не будуть мати защо звалити з своїх клунь. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 14:06

  airmax78 написав:
  Libo написав:
  UA написав:Китайцам до конца олимпиады партия запретила паниковать.


На внутреннем чате сотрудников посольства Китая в Украине за последние два месяца было лишь одно предупреждение об усилении мер безопасности и повышении бдительности - берегитесь омикрона! :shock:

Тоже его читаю время от времени.


В разведке бывших не бывает. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 14:14

  Успіх написав:Ні, приїдуть розумні/успішні/багаті, так як ніщеброди не будуть мати защо звалити з своїх клунь. :mrgreen:


Ти там пильнуй за своєю, бо уведе якийсь розумний/успішний/багатий понаїх ... та ще й разом із твоєю каваліркою ... :lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 14:26

  UA написав:У меня стабильно самые большие проблемы с шумом в самом дорогом сегменте (новостройки которые застройшики позиционировали как Бизнес класс).
Пати-гулянки. Система воспитания детей когда всё можно.
Мне одна мамаша скачущих детей заявила, что она не для того покупала просторную квартиру в новострое чтобы запрещать детям по ней бегать.
В ответ я заселил "перспективного музыканта" сына не пальцем сделанных родителей получившего образование в Австрии ( и МБА у него тоже было :mrgreen:) который был уверен что с 7.00 до 23.00 никто не в праве ему мешать репетировать.
И музыкальный метроном и мощнейшая акустика всё у него было.
Это весь концерт слушали этажей 5-7
Мой репетирует а мамаша заставляет детей скакать как можно сильнее.
Через примерно полгода мамаша продала квартиру. Что интересно купила семья с двумя детьми того же возраста (5-8 лет), но воспитанными. Тишина.


но "перспективный музыкант" то остался?
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 14:32

  striped написав:..
но "перспективный музыкант" то остался?

ничего страшного.
поневоле мне пришлось присутствовать при обучении кого-то из соседей на пианино.
Скажу так, за год сдвиги были значительные и вместо раздражающих неладов поначалу, сейчас иногда сам подпеваю что-то из разряда "слышу голос из прекрасного далёко" ))
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 14:50

  zРадио написав:[.. Самым опасным (пока реального вторжения не произошло и хотелось бы верить, не произойдет) является эвакуация посольств из Киева во Львов. Это простимулирует переток и денег, и людей по тому же маршруту. ....

  Успіх написав:Хо-хо!))
Колись, я свою квіточку продам, як ексклюзив, за овердокуя! :lol:

Я прям так и представляю, как из твоего смарта без балкона выглядывает американский дипломат.
Выглядывает, упершись подбородком в пластиковый подоконник, окидывая грустным взглядом полурастаявший снег, проходящие под окном товарные поезда и собак, бегающих среди грязи и мусора рядом с железной дорогой.
А в соседней конуре, за тонкой перегородкой из газобетона, имеющей звукоизоляцию, равную бумажному листу А4, сидит на полу морально подавленный израильский дипломат и ностальгирует по тем временам, когда он жил в Киеве.
Когда им обоим становится совсем скучно, то они начинают между собой общаться, находясь при этом каждый в своей комнате, через стену. Газоблок способствует общению. Connecting People
Damien
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 14:56

  Damien написав:
  zРадио написав:[.. Самым опасным (пока реального вторжения не произошло и хотелось бы верить, не произойдет) является эвакуация посольств из Киева во Львов. Это простимулирует переток и денег, и людей по тому же маршруту. ....

  Успіх написав:Хо-хо!))
Колись, я свою квіточку продам, як ексклюзив, за овердокуя! :lol:

Я прям так и представляю, как из твоего смарта без балкона выглядывает американский дипломат.
Выглядывает, упершись подбородком в пластиковый подоконник, окидывая грустным взглядом полурастаявший снег, проходящие под окном товарные поезда и собак, бегающих среди грязи и мусора рядом с железной дорогой.
А в соседней конуре, за тонкой перегородкой из газобетона, имеющей звукоизоляцию, равную бумажному листу А4, сидит на полу морально подавленный израильский дипломат и ностальгирует по тем временам, когда он жил в Киеве.
Когда им обоим становится совсем скучно, то они начинают между собой общаться, находясь при этом каждый в своей комнате, через стену. Газоблок способствует общению. Connecting People

До сліз.
Тілки не дипломати, а студенти (афро-не-американка і палестино-пакистанець).
Решта все сходиться.
flyman
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