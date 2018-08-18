UA написав:

У меня стабильно самые большие проблемы с шумом в самом дорогом сегменте (новостройки которые застройшики позиционировали как Бизнес класс).Пати-гулянки. Система воспитания детей когда всё можно.Мне одна мамаша скачущих детей заявила, что она не для того покупала просторную квартиру в новострое чтобы запрещать детям по ней бегать.В ответ я заселил "перспективного музыканта" сына не пальцем сделанных родителей получившего образование в Австрии ( и МБА у него тоже было) который был уверен что с 7.00 до 23.00 никто не в праве ему мешать репетировать.И музыкальный метроном и мощнейшая акустика всё у него было.Это весь концерт слушали этажей 5-7Мой репетирует а мамаша заставляет детей скакать как можно сильнее.Через примерно полгода. Что интересно купила семья с двумя детьми того же возраста (5-8 лет), но воспитанными. Тишина.