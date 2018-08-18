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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9584958595869587>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 159
1. Не вище 900
16%
25
2. 901 - 1050
5%
8
3. 1050 - 1200
11%
18
4. 1201 - 1300
13%
20
5. 1301 - 1400
14%
23
6. 1401 - 1500
14%
22
7. 1501 - 1650
12%
19
8. 1651 - 1800
6%
9
9. Більше 1800
9%
15
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 18:39

  kingkongovets написав:приват у всех лег?

Неначе вже працює
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 18:52

  Frant написав:
  kingkongovets написав:приват у всех лег?

Неначе вже працює

Массированная DDoS-атака на ПриватБанк и Ощадбанк. Сайт Минобороны не открывается
В ведомстве сообщили, что в течение последних часов ПриватБанк находится под массированной DDS-атакой. Пользователи Приват24 сообщают о проблемах с платежами и с работой приложения. Некоторым пользователям совсем не удается зайти в Приват24, у других не отображаются баланс и последние транзакции
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 20:13

  flyman написав:Ложечки то знайшлися, але осадочок залишився.

Коли закрите небо, то з Борисполя/Жулян можна і не взлетіти.
А зі Львова до кордону 2 год маршруткою.

Так як загроза від РФ не на день-два, то переміщення важливих ресурсів на захід лише питання часу.

Біг69 чи як його там, той зразу аж Ів.Фр. окопався.

Так що переспрямування і переорієнтація з КРЖН на західніші локації лише питання часу.

Це не означає, що всі забудуть про КРЖН, просто відсоток розподілу інвестицій в нерухомість зміниться не на користь Києва і області.

Та....

Йшов 8 рік війни... Київ 5 разів вже оточений кавалирками... І тутай з"являється думка пана Флая (виділене)...

На 8 рік війни... ню-ню :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 20:42

  kingkongovets написав:приват у всех лег?

Да якась фигня
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 21:00

  change_pm написав:
  flyman написав:Ложечки то знайшлися, але осадочок залишився.

Коли закрите небо, то з Борисполя/Жулян можна і не взлетіти.
А зі Львова до кордону 2 год маршруткою.

Так як загроза від РФ не на день-два, то переміщення важливих ресурсів на захід лише питання часу.

Біг69 чи як його там, той зразу аж Ів.Фр. окопався.

Так що переспрямування і переорієнтація з КРЖН на західніші локації лише питання часу.

Це не означає, що всі забудуть про КРЖН, просто відсоток розподілу інвестицій в нерухомість зміниться не на користь Києва і області.

Та....

Йшов 8 рік війни... Київ 5 разів вже оточений кавалирками... І тутай з"являється думка пана Флая (виділене)...

На 8 рік війни... ню-ню :mrgreen:

Не зовсім так, а так:
ішов 2й рік ковідоної...
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 21:15

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 22:03

А де нарот?
Вже накупив собі кавалірок і маєтків навколо столиці і заліг на дно?
Чи - дрище рідким від страху?)))
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 22:17

  Frant написав:А де нарот?


Все в бомбоубежищах. А ты почему еще не под землей?! Бегом, марш! :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 22:18

  Libo написав:

Вы как постоянный жилец ФК2 прокомментировали бы видео.
Я там бываю всего раз месяц много не знаю.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 22:27

  UA написав:Вы как постоянный жилец ФК2 прокомментировали бы видео.
Я там бываю всего раз месяц много не знаю.


Я ждал, что тут сначала всё обосрут :oops: и не оставят камня на камне, а уже потом и прокомментировать. :lol:
Я еще там не постоянный жилец. Но мне там нравится. В ролике много негатива необъективного, натянутого или преувеличенного. В жизни больше позитива, иногда даже удивляешься, что у нас уже есть такое.
Знаю, есть и лучше. 8)
Libo
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