Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 лют, 2022 18:39
kingkongovets написав:
приват у всех лег?
Неначе вже працює
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Додано: Вів 15 лют, 2022 18:52
Frant написав: kingkongovets написав:
приват у всех лег?
Неначе вже працює
Массированная DDoS-атака на ПриватБанк и Ощадбанк. Сайт Минобороны не открывается
В ведомстве сообщили, что в течение последних часов ПриватБанк находится под массированной DDS-атакой. Пользователи Приват24 сообщают о проблемах с платежами и с работой приложения. Некоторым пользователям совсем не удается зайти в Приват24, у других не отображаются баланс и последние транзакции
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Додано: Вів 15 лют, 2022 20:13
flyman написав:
Ложечки то знайшлися, але осадочок залишився.
Коли закрите небо, то з Борисполя/Жулян можна і не взлетіти.
А зі Львова до кордону 2 год маршруткою.
Так як загроза від РФ не на день-два, то переміщення важливих ресурсів на захід лише питання часу.
Біг69 чи як його там, той зразу аж Ів.Фр. окопався.
Так що переспрямування і переорієнтація з КРЖН на західніші локації лише питання часу.
Це не означає, що всі забудуть про КРЖН, просто відсоток розподілу інвестицій в нерухомість зміниться не на користь Києва і області.
Та....
Йшов 8 рік війни... Київ 5 разів вже оточений кавалирками... І тутай з"являється думка пана Флая
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...
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change_pm
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Додано: Вів 15 лют, 2022 20:42
kingkongovets написав:
приват у всех лег?
Да якась фигня
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Додано: Вів 15 лют, 2022 21:00
change_pm написав: flyman написав:
Ложечки то знайшлися, але осадочок залишився.
Коли закрите небо, то з Борисполя/Жулян можна і не взлетіти.
А зі Львова до кордону 2 год маршруткою.
Так як загроза від РФ не на день-два, то переміщення важливих ресурсів на захід лише питання часу.
Біг69 чи як його там, той зразу аж Ів.Фр. окопався.
Так що переспрямування і переорієнтація з КРЖН на західніші локації лише питання часу.
Це не означає, що всі забудуть про КРЖН, просто відсоток розподілу інвестицій в нерухомість зміниться не на користь Києва і області.
Та....
Йшов 8 рік війни... Київ 5 разів вже оточений кавалирками... І тутай з"являється думка пана Флая
(виділене)
...
На 8 рік війни... ню-ню
Не зовсім так, а так:
ішов 2й рік ковідоної...
flyman
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Додано: Вів 15 лют, 2022 21:15
Libo
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Додано: Вів 15 лют, 2022 22:03
А де нарот?
Вже накупив собі кавалірок і маєтків навколо столиці і заліг на дно? Чи - дрище рідким від страху?)))
Frant
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Додано: Вів 15 лют, 2022 22:17
Frant написав:
А де нарот?
Все в бомбоубежищах. А ты почему еще не под землей?! Бегом, марш!
Libo
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Додано: Вів 15 лют, 2022 22:18
Libo написав:
Вы как постоянный жилец ФК2 прокомментировали бы видео.
Я там бываю всего раз месяц много не знаю.
UA
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Додано: Вів 15 лют, 2022 22:27
UA написав:
Вы как постоянный жилец ФК2 прокомментировали бы видео.
Я там бываю всего раз месяц много не знаю.
Я ждал, что тут сначала всё обосрут
и не оставят камня на камне, а уже потом и прокомментировать.
Я еще там не постоянный жилец. Но мне там нравится. В ролике много негатива необъективного, натянутого или преувеличенного. В жизни больше позитива, иногда даже удивляешься, что у нас уже есть такое.
Знаю, есть и лучше.
Libo
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